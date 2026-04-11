La nueva ley firmada por DeSantis que penaliza esta maniobra en los exámenes de licencia de conducir

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó el proyecto SB 290, conocido como Ley Agrícola de Florida, que entra en vigor el 1° de julio de 2026. Si bien la base de la legislación está diseñada para fortalecer la industria agropecuaria y proteger las tierras rurales, la normativa incluye nuevas penalizaciones por hacer trampa en los exámenes para obtener la licencia de conducir comercial (CDL, por sus siglas en inglés).

Florida endurece sanciones por fraude en licencias CDL: qué cambia con la ley SB 290

Con esta nueva normativa, el estado de Florida busca asegurar que solo los conductores calificados manejen vehículos grandes, con el objetivo de erradicar cualquier acción deshonesta en el procedimiento de certificación del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés).

DeSantis durante la firma de la ley agrícola en Florida

Esta regulación tiene las siguientes repercusiones para tener en cuenta:

Optimización de la seguridad vial : si las sanciones por fraude se hacen más severas, disminuye la posibilidad de que conductores no competentes estén al volante de camiones pesados.

: si las sanciones por fraude se hacen más severas, disminuye la posibilidad de que conductores no competentes estén al volante de camiones pesados. Fortalecimiento de la ley: la norma está acompañada de otras medidas de seguridad pública, por ejemplo, la prohibición de dispositivos que interfieren en las comunicaciones de emergencia.

El estado de Florida intenta asegurar que solo los conductores calificados manejen vehículos grandes. Freepick

El sector rural de Florida celebra la nueva ley de DeSantis

Con un impacto de US$387.000 millones y más de 45.000 granjas en el estado, la ley busca reducir la burocracia y proteger la libertad de producir en el sector rural.

“El Estado acaba de lograr otra gran victoria para quienes alimentan a nuestro estado y a nuestra nación. Gracias al arduo trabajo de los líderes legislativos durante esta sesión y a la firma del gobernador DeSantis, la Ley Agrícola de Florida de 2026 ya es ley", celebró el comisionado de Agricultura, Wilton Simpson, en la página web del gobierno de Florida.

A su vez, el funcionario agregó: “La norma protege a nuestros agricultores de la extralimitación del gobierno, fortalece la seguridad pública y preservando nuestros recursos naturales y tierras rurales”.

Por otro lado, agradeció al equipo de trabajo que formó parte del proyecto: “Me enorgullece estar junto a líderes conservadores firmes que entienden que cuando se lucha por la libertad, la familia y los agricultores, se lucha por el futuro de Florida".

Las claves de la Ley Agrícola de Florida 2026

Entre los puntos que se destacan de la Ley Agrícola, están:

Libertad operativa : impide que los gobiernos locales prohíban equipos que funcionan con gasolina y diésel, esenciales para la labor diaria en el campo.

: impide que los gobiernos locales prohíban equipos que funcionan con gasolina y diésel, esenciales para la labor diaria en el campo. Protección de tierras : limita el desarrollo urbanístico de alta densidad en zonas de conservación y áreas agrícolas.

: limita el desarrollo urbanístico de alta densidad en zonas de conservación y áreas agrícolas. Apoyo social : convierte en permanente el programa Farmers Feeding Florida, para asegurar que los productos locales lleguen a familias necesitadas.

: convierte en permanente el programa Farmers Feeding Florida, para asegurar que los productos locales lleguen a familias necesitadas. Incentivos profesionales: crea un programa de reembolso de préstamos para veterinarios especializados en animales de producción y equinos.

Ron DeSantis presumió la aprobación de la ley SB 290 en Florida X @GovRonDeSantis

La ley también introduce requisitos de ciudadanía estadounidense o propiedad de inmuebles en EE.UU. para acceder a préstamos de recuperación de emergencia tras desastres naturales. “Esta ley protege la salud, la seguridad y la libertad de los floridanos“, afirmó DeSantis durante la firma en Sebring.