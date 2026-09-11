¿Puede tu vecino volar un dron sobre tu patio en Florida? Lo que dice la ley sobre privacidad

El uso de drones sobre viviendas particulares está sujeto a determinadas restricciones en Florida cuando el dispositivo cuenta con una cámara u otro sistema capaz de obtener imágenes. La ley estatal prohíbe utilizarlo para vigilar una propiedad privada o a sus propietarios, inquilinos, ocupantes o invitados cuando esa actividad vulnera una expectativa razonable de privacidad.

Drones en Florida: cuándo un vuelo puede considerarse vigilancia ilegal

Los Estatutos de Florida definen la vigilancia como la observación de personas con un nivel de detalle que permita identificar aspectos como su identidad, hábitos, comportamiento, desplazamientos o ubicación. La definición también alcanza determinadas características físicas de una propiedad.

El concepto de "vigilancia" se define como la observación de personas con suficiente claridad visual como para obtener información sobre su identidad, hábitos, conducta, movimientos o paradero Freepik

En este último caso, la observación debe permitir identificar características particulares de las mejoras físicas de la propiedad o determinar si está ocupada por una o más personas. La ley también establece cuándo existe una expectativa razonable de privacidad. Esta protección se presume cuando la persona no puede ser observada desde el nivel del suelo por alguien situado en un lugar donde tenga derecho legal a estar.

La prohibición exige, entre otros elementos, que exista intención de realizar vigilancia mediante imágenes y sin contar con el consentimiento escrito de la persona afectada. Por eso, el mero sobrevuelo de un dron no constituye por sí solo una infracción de esta norma de privacidad.

El propietario u ocupante afectado, puede iniciar una demanda civil para exigir daños compensatorios y solicitar una orden judicial para prevenir futuras violaciones Campus Guardian Angel

Privacidad en Florida: por qué un patio visible desde un dron puede seguir protegido

Que una persona pueda ser observada desde un dron no elimina automáticamente su expectativa de privacidad. La normativa establece que esa protección puede mantenerse aunque el individuo sea visible desde el aire mediante este tipo de dispositivo.

Por lo tanto, un vecino no puede justificar una vigilancia únicamente con argumentos de que podía observarse el patio desde una posición aérea. Si utiliza un dron con cámara para obtener imágenes con esos fines y sin autorización escrita, podría quedar alcanzado por las disposiciones de la ley.

El propietario, inquilino u ocupante afectado puede recurrir a la vía civil. Entre las medidas disponibles se encuentran el reclamo de daños compensatorios y la solicitud de una orden judicial destinada a impedir que continúe la conducta.

Drones sobre propiedades privadas en Florida: multas y penas por vigilancia ilegal

La persona que resulte responsable también puede ser obligada a pagar los honorarios razonables de los abogados de la parte que gane el proceso, además de los costos correspondientes. La legislación contempla asimismo la posibilidad de reclamar daños punitivos cuando sean aplicables.

En el ámbito penal, realizar de manera voluntaria y consciente una vigilancia ilegal mediante un dron constituye un delito menor de primer grado. La pena puede alcanzar hasta un año de prisión y una multa de hasta US$1000, según las leyes de Florida.

La situación puede agravarse si las imágenes obtenidas son distribuidas deliberadamente. En ese supuesto, la conducta puede constituir un delito grave de tercer grado, con una pena de hasta cinco años de prisión y una multa de hasta US$5000.

Drones en Florida: las excepciones para servicios públicos y telecomunicaciones

Entre las excepciones previstas por la legislación figuran determinados usos de servicios públicos, empresas de comunicaciones y operadores de entrega de carga. Por ejemplo, determinadas operaciones realizadas por empresas eléctricas, de agua y de gas natural para mantener y operar sus instalaciones y preservar la confiabilidad de sus sistemas.

También se permite el uso de drones para inspeccionar infraestructura, tuberías y gasoductos cuando sea necesario determinar trabajos de construcción, reparación, mantenimiento o sustitución. Las tareas relacionadas con el control de vegetación en zonas de paso de servicios públicos también están contempladas.

La excepción alcanza además tareas de planificación de rutas, ubicación de infraestructura, tramitación de autorizaciones y monitoreo ambiental exigido por la normativa. Las compañías de comunicaciones y sus contratistas también pueden utilizar drones para determinadas tareas de trazado, despliegue, mantenimiento e inspección de su infraestructura física.

Entregas con drones en Florida: cuándo están exceptuadas de las restricciones

La ley de Florida también contempla una excepción para los drones destinados al transporte y entrega de carga. En estos casos, el uso del dispositivo no queda alcanzado por la prohibición de privacidad siempre que el operador cumpla con las regulaciones establecidas por la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

Esto significa que la normativa estatal diferencia entre un vuelo destinado a prestar un servicio permitido y la utilización de un dron para observar deliberadamente a personas o una propiedad privada. El propósito del vuelo y la forma en que se utiliza la cámara resultan relevantes para determinar si existe una posible infracción.

Además, cuando se obtiene material mediante una vigilancia realizada de manera ilegal, las imágenes, videos u otras pruebas físicas recolectadas de esa forma no son admisibles como evidencia en un juicio o procedimiento penal dentro del estado.