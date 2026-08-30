La ley es clara: hasta dónde puedes cortar las ramas del árbol de tu vecino que entran a tu propiedad en Florida

En Florida, los conflictos entre vecinos por árboles pueden involucrar tanto el derecho de propiedad como las normas de responsabilidad por daños. El principio general permite que una persona elimine de su terreno las ramas o raíces provenientes del ejemplar ubicado en la propiedad contigua, pero la intervención tiene como límite la línea que separa ambos terrenos.

Derechos y límites sobre la poda de ramas de un árbol vecino en Florida

Según lo retomado por la Universidad de Florida (UFL, por sus siglas en inglés), el propietario que realiza la poda debe asumir los gastos y no puede ingresar al terreno vecino para efectuar el trabajo sin autorización. Además, la intervención no debe provocar la muerte ni afectar de manera grave la salud del árbol.

El vecino tiene el derecho legal de recortar las ramas y raíces invasoras

Una poda que termine con la destrucción total de un ejemplar “puede generar responsabilidad por la disminución del valor del terreno resultante de la tala del árbol, así como por la pérdida del valor ornamental y las comodidades que proporcionaba”, explicó la guía de la UFL.

Las normas también presentan cuestiones que no están definidas de manera específica, como determinados productos o métodos para eliminar raíces. Por eso, intervenir de forma excesiva puede generar un conflicto adicional.

“Podrías ser responsable del valor de reposición del mismo, que puede ser considerable en el caso de ejemplares maduros”, señaló en su sitio web la abogada Denisse Ilabaca, ubicada en Florida.

Según comentó la letrada, los “tribunales han otorgado indemnizaciones basadas en el costo total de reposición, que puede alcanzar decenas de miles de dólares según la especie, el tamaño y el estado”, agregó.

Qué ocurre cuando las raíces de un árbol afectan una vivienda en Florida

Cuando las raíces de un árbol vecino levantan una acera, dañan tuberías o producen grietas en una estructura, la situación depende de las circunstancias. Como regla general, si el árbol está sano, el dueño del ejemplar no responde automáticamente por los daños provocados.

En esos casos, el propietario del inmueble afectado puede utilizar la denominada autoayuda para cortar las raíces que hayan ingresado en su terreno. El trabajo debe realizarse dentro de los límites de su propiedad y por cuenta propia.

Bajo el derecho común de Florida, un propietario no es responsable por los daños que causen las ramas o raíces de sus árboles sanos en las propiedades vecinas Imagen creada con IA

Según las normas de Florida, existe una diferencia cuando quien posee el ejemplar conocía el problema. Si las raíces provocaban daños y el dueño fue informado de la situación, pero no adoptó medidas, podría plantearse una reclamación basada en negligencia.

“La parte perjudicada debe probar que el propietario tenía la obligación de mantenerlo en condiciones seguras, que incumplió dicha obligación al no abordar un peligro conocido u obvio, que el incumplimiento causó el daño y que este resultó en pérdidas económicas cuantificables”, explicó Ilabaca.

Ley de Florida: quién responde si un árbol cae sobre el terreno vecino

La condición del árbol también influye cuando se produce una caída. Si el ejemplar estaba muerto o presentaba signos de enfermedad y su dueño conocía o debía conocer el riesgo, puede existir responsabilidad por los daños ocasionados.

Ciertas especies, como los manglares, están protegidas bajo la ley estatal de Florida Magnific

La situación también se analiza bajo principios de negligencia y previsibilidad. En cambio, cuando uno sano cae como consecuencia de una tormenta, huracán u otro fenómeno natural, el propietario del terreno donde estaba plantado generalmente no es considerado responsable.

En ese escenario, la parte perjudicada suele recurrir a su propio seguro para afrontar los daños y la retirada del ejemplar.

Cortar un árbol protegido en Florida puede acarrear multas

Antes de cortar o retirar, también es necesario comprobar si existen normas especiales. De acuerdo con los Estatutos de Florida, los manglares, por ejemplo, están sujetos a protección estatal y no quedan incluidos en determinadas excepciones que permiten retirar árboles peligrosos sin autorización local.

A nivel municipal y de condado también pueden existir reglas específicas para determinados ejemplares. Algunas ordenanzas contemplan aquellos patrimoniales, considerados de características especiales por su tamaño y determinadas especies nativas, entre ellas el roble vivo, el ciprés calvo y la palma de sabal.

“Tal vez talar un árbol protegido sin permiso pueda acarrear multas considerables y la obligación de plantar uno de reemplazo a su cargo. Antes de talar cualquier ejemplar en su propiedad, consulte con la oficina local de planificación o de cumplimiento de normas para determinar si se requiere un permiso”, recomendó Ilabaca.