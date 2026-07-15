Redada del ICE en un restaurante venezolano en Florida: detuvieron a casi todos sus empleados migrantes

Mientras un restaurante operaba con normalidad en Florida, agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuvieron a diez trabajadores que contaban con permisos de trabajo. Después del hecho, el local se encuentra cerrado hasta nuevo aviso.

Cómo ocurrió la redada en el restaurante de Florida

El hecho ocurrió a mediados de julio, cuando el restaurante atendía a más de 80 clientes en un día cotidiano. Allí, 20 agentes del ICE ingresaron al recinto y le comunicaron a los consumidores que el restaurante “estaba cerrado”.

“La policía llegó y les dijo: ‘Levántense, dejen de comer, el restaurante está cerrado’. Todo el mundo dejó de comer. No pagaron nada y se fueron", recordó Luis Tarr, el empresario venezolano dueño del local.

Luego que los clientes se fueran del lugar, la agencia detuvo a diez trabajadores. Tarr aseguró que todos contaban con permisos de trabajo y que estaban en proceso de asilo.

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