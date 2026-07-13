Ocurrió en Florida: el dueño latino de una panadería se entregó al ICE para proteger a sus empleados

Lo que comenzó como una jornada habitual de trabajo en una panadería guatemalteca de Lake Worth Beach, en Florida, terminó con un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que conmocionó a la comunidad local. El arresto de Jacob Zapeta Castro, propietario del establecimiento, generó una fuerte presencia de agentes y abrió una disputa entre la versión oficial de las autoridades y el relato de su familia, empleados y organizaciones.

El ICE en Florida: cómo comenzó el operativo en la panadería

Según informó The Palm Beach Post, más de 20 agentes del ICE y de la Florida Highway Patrol (FHP, por sus siglas en inglés) desplegaron un operativo sobre la avenida Lucerne, en Lake Worth Beach, donde funciona El Quetzal Panadería y Cafetería.

El Momento En Que ICE Arrestó Al Dueño De La Panadería

La movilización ocupó aproximadamente dos cuadras y atrajo la atención de unas 45 personas que permanecieron en el lugar mientras observaban el procedimiento. En el sitio había siete vehículos del ICE y una patrulla de la FHP, mientras los agentes rodeaban completamente el comercio.

De acuerdo con la reconstrucción publicada por The Palm Beach Post, el propietario del negocio regresaba junto a sus hijos de una consulta médica cuando advirtió la presencia de agentes migratorios en las inmediaciones. En ese momento decidió dirigirse al establecimiento con la intención de proteger tanto a sus trabajadores como a los clientes que se encontraban dentro del local.

La directora de operaciones del Guatemalan-Maya Center, Mariana Blanco, aseguró que el comerciante contaba con un permiso de trabajo vigente y una licencia de conducir válida. También sostuvo que, al ingresar nuevamente al negocio, cerró la puerta con llave mientras los agentes intentaban ingresar.

Jacob Zapeta se entregó al ICE para evitar que arrestaran a sus trabajadores

La versión presentada por la familia y por los trabajadores sostiene que la situación se extendió durante varias horas antes de resolverse. Según relató N+ Univision, cuando los agentes rodearon completamente el edificio le comunicaron al propietario que, si él salía, el resto de las personas que permanecían en el interior no serían detenidas.

En cambio, si continuaba dentro de la panadería, los oficiales del ICE y la FHP ingresarían para llevarse también a los trabajadores. Uno de sus hijos, Gilmer Zapeta, explicó que su padre optó por asumir personalmente las consecuencias para proteger a quienes trabajaban con él.

Agentes del ICE detuvieron a un latino dueño de una panadería en Florida Capturas video The Guatemalan-Maya Center en Instagram

Según ese mismo testimonio, Jacob Zapeta decidió entregarse voluntariamente para impedir que aproximadamente diez empleados fueran arrestados durante el operativo. Los trabajadores afirmaron además que las conversaciones entre el propietario y los agentes se prolongaron cerca de cuatro horas antes de que finalmente abandonara el edificio.

Los hijos del dueño de la panadería en Florida presenciaron el arresto

De acuerdo con The Palm Beach Post, durante la intervención los agentes llevaron a los menores hacia el exterior del establecimiento mientras intentaban convencer al dueño de que abandonara el lugar. Integrantes del Guatemalan-Maya Center cuestionaron la permanencia de los adolescentes bajo custodia y, poco después, ambos fueron entregados a un familiar.

La familia describió escenas de enorme angustia durante el procedimiento. En declaraciones recogidas por N+ Univision, la esposa de Jacob Zapeta relató que, cuando llegó a la panadería, encontró a sus hijos, de 13 y 14 años, ambos ciudadanos estadounidenses, con las manos en alto mientras los agentes les indicaban que también serían trasladados.

La versión del ICE sobre la detención de Jacob Zapeta en Florida

Mientras familiares, empleados y organizaciones comunitarias presentaban al empresario como un trabajador que decidió sacrificarse por su personal, el ICE difundió una versión distinta de los hechos.

Según informó WPTV, la agencia federal calificó a Jacob Zapeta Castro como “un extranjero ilegal criminal” originario de Guatemala e indicó que fue expulsado de EE.UU. en cuatro oportunidades.

Además, el organismo afirmó que acumulaba antecedentes por reingreso ilegal tras una deportación, múltiples arrestos por conducir bajo la influencia de sustancias, un episodio de choque y fuga y resistencia a las fuerzas del orden.

La versión oficial también sostiene que los agentes localizaron un vehículo asociado a Zapeta alrededor de las 10.30 hs. Siempre según el ICE, cuando intentaron detenerlo, el conductor habría intentado embestir un vehículo oficial antes de abandonar el automóvil y refugiarse dentro de la panadería.

Posteriormente, la agencia indicó que solicitó apoyo de las fuerzas policiales locales para asegurar el perímetro y que el empresario finalmente se entregó sin que se registraran heridos durante el operativo.