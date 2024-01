escuchar

Si de algo no existe duda, es que Ron DeSantis está convencido de que será el contendiente republicano que se enfrentará a Joe Biden en las elecciones presidenciales de noviembre, aunque todavía está lejos de ser el candidato del Grand Old Party. A medida que se acercan los caucus de Iowa, que tendrán inicio en menos de una semana, el gobernador de Florida busca la manera de impedir que el demócrata esté en la boleta electoral de su estado.

Durante un evento de campaña, DeSantis sostuvo que trabajaba en encontrar una manera de presentar un caso creíble para eliminar a Biden de la boleta de Florida, según consignó NBC.

El caso es que, en la opinión de Peter Bergerson, un profesor de ciencias políticas entrevistado por el medio estadounidense, el experto explicó que los intentos de DeSantis podrían no llegar a ningún lugar, ya que “no existían motivos constitucionales reales” para eliminarlo al actual mandatario de la papeleta.

ARCHIVO - Ron DeSantis, gobernador de Florida y aspirante a la candidatura republicana para la presidencia, centro, conversa con partidarios en un acto de campaña, el viernes 3 de noviembre de 2023, en Denison, Iowa Charlie Neibergall - AP

“En esta etapa, es extremadamente improbable que el presidente Biden sea eliminado de las elecciones primarias o generales aquí en Florida”, dijo Bergerson. “Creo que es realmente un intento de atraer a los asistentes al caucus en Iowa”, agregó.

Al parecer, otros estados también considerarían la opción de eliminar a Biden, como es el caso de Missouri y Texas, aunque hasta el momento no se indicó cuál sería el fundamento legal que sostendría dicha petición.

El presidente Joe Biden durante un evento de campaña en Blue Pell, Pensilvania, el viernes 5 de enero de 2024 Stephanie Scarbrough - AP

Lo cierto es que antes de que DeSantis tenga la oportunidad de medirse contra el demócrata en su intento por llegar a la Casa Blanca en 2025, su primer obstáculo es Donald Trump, el empresario que alguna vez fue su mentor y que lo apoyó en su plan de convertirse en gobernador de Florida.

Trump, que no participó de ninguno de los debates organizados por el Partido Republicano y al cual asistieron los demás precandidatos, sostiene que no tiene por qué medirse con otros contrincantes cuando “ya es sabido que él es el favorito”. Contrario a lo que algunos analistas consideraron, la popularidad del expresidente no deja de crecer, aunque sobre él pesan varios cargos entre civiles y penales, sobre todo por su responsabilidad en el asalto al Capitolio, el pasado 6 de enero de 2021.

El expresidente y aspirante a la candidatura republicana a la presidencia Donald Trump firma autógrafos tras un discurso en un mitin en el Des Moines Area Community College, en Newton, Iowa, el sábado 6 de enero de 2024 Andrew Harnik - AP

Y es precisamente su participación en el ataque al poder legislativo de Estados Unidos, que tanto en Maine como en Colorado, las cortes supremas de esos estados decidieron retirar al expresidente de su boleta electoral luego de considerar que las acciones de Trump podían interpretarse como insurrección.

Se trata de la primera vez en la historia de ese país que la Sección 3 de la 14ª Enmienda de la Constitución es utilizada para descalificar a un candidato presidencial. Concretamente, esta sección del texto excluye del cargo a cualquiera que alguna vez haya prestado juramento de defender la Constitución y que luego haya participado en una “insurrección o rebelión” contra ella.

De acuerdo con AP, la Sección 3 de la Enmienda fue diseñada para evitar que exconfederados regresaran al gobierno luego del fin de la Guerra Civil. La disposición establece que los cargos cubiertos incluyen senador, representante, electores del presidente y vicepresidente, y todos los demás “de Estados Unidos”, pero no nombra a la presidencia. El texto también prevé que “el Congreso puede, mediante el voto de dos tercios de cada Cámara, eliminar dicha discapacidad”.