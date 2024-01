escuchar

En el tercer aniversario del asalto al Capitolio, Joe Biden, todavía tiene mucho para decir. Por aquellos días, el actual presidente de Estados Unidos esperaba con ansias la sesión del Congreso en la que se contaban los votos del Colegio de Electores y se certificaba la victoria del demócrata sobre Donald Trump en las elecciones de noviembre de 2020. Lo que ocurrió conmocionó profundamente a uno de los países con las instituciones más sólidas del mundo.

Ese mismo día, un grupo de partidarios del republicano violaron las medidas de seguridad, irrumpieron en la sede del poder legislativo y ocuparon partes del edificio durante varias horas. El viernes pasado, con ocasión del recuerdo de esta fecha, Biden ofreció un discurso cerca de Valley Forge, Pensilvania, en el que hizo una analogía del asalto al Capitolio con evento ocurrido hace casi 250 años, donde estuvo presente George Washington, y donde el Ejército Continental instaló un campamento desde diciembre de 1777 hasta junio de 1778.

“Casi perdimos a Estados Unidos. Lo perdimos todo”, expresó Biden en referencia al 6 de enero. En la opinión del presidente, en las próximas elecciones, pautadas para noviembre de este año, Trump no puede volver a ser candidato. Esto último está por verse todavía, ya que los republicanos todavía no eligen quién será su representante, cuando falta menos de una semana para que inicien los caucus de Iowa y menos de dos meses para las elecciones primarias del Grand Old Party.

El discurso de Biden, el primer evento de campaña de 2024, se centró fundamentalmente en la defensa de la democracia que, en su opinión, se vio amenazada con el asalto al Capitolio. “Todos sabemos quién es Donald Trump”, sostuvo el presidente. “La pregunta que tenemos que responder es ¿quiénes somos nosotros?”, agregó, en un intento por persuadir a los votantes a que rechacen al republicano.

En ese orden, hizo hincapié en el papel del empresario aquel 6 de enero, cuando una turba de partidarios al lema Make America Great Again irrumpieron en Washington. “¿Qué ha hecho Trump? Ha llamado ‘patriotas’ a estos insurrectos”, expresó Biden, que también “prometió perdonarlos si regresaba al cargo”. En sus palabras, lugar de condenar los actos de violencia, Trump “glorificó” lo sucedido.

Insurrecciones leales al presidente Donald Trump se manifiestan en el Capitolio de Estados Unidos en Washington el 6 de enero de 2021 Jose Luis Magana - FR159526 AP

En un acontecimiento en el que murieron al menos cinco personas, entre civiles y policías, Biden destacó que al “tratar de reescribir los hechos del 6 de enero, Trump trataba de robar la historia de la misma manera que intentó robar las elecciones”.

De acuerdo con un reporte de AP, como consecuencia de aquel fatídico día, varios oficiales de policía que estuvieron presentes en el asalto se suicidaron.

“La campaña de Donald Trump gira en torno a él”, sostuvo el demócrata en el discurso. “No sobre Estados Unidos, ni sobre ustedes. La campaña de Donald Trump está obsesionada con el pasado, no con el futuro”, agregó y mencionó que “no existía confusión sobre quién era el republicano y lo que pretendía hacer”. Asimismo, manifestó que las polémicas frases del expresidente “parecían formar parte de un libro de ficción donde encuadraría que el presidente de Estados Unidos mantuviera ese tono”.

Esta exhibición de un video publicado por el Comité Selecto de la Cámara de Representantes muestra al presidente Donald Trump grabando una declaración en video en la Casa Blanca el 7 de enero de 2021, que se reprodujo en una audiencia del comité selecto de la Cámara de Representantes que investiga el ataque del 6 de enero contra Estados Unidos House Select Committee

Ese mismo día, a través de sus redes sociales, el mandatario escribió varios mensajes relacionados con el asunto: “Durante mucho tiempo nos hemos dicho que la democracia estadounidense está garantizada, pero no es así. Todos y cada uno de nosotros tenemos que defenderlo, protegerlo y defenderlo”; “Depende de nosotros demostrar –a pesar de todas sus imperfecciones– que la democracia estadounidense sigue siendo un faro para el mundo y una promesa que debe cumplirse”, y “No hay espacio para la violencia política en Estados Unidos, punto”.

Pese a que Trump se mantiene como el favorito entre los votantes republicanos, todavía debe presentarse en las primarias y medirse con Ron DeSantis y Nikki Haley, dos contendientes que sí estarán presentes en el debate del próximo miércoles 10 de enero en Iowa y que se enmarca como la última oportunidad para que los precandidatos den una buena impresión en un encuentro que será televisado a nivel nacional.

Hasta ahora, Trump enfrenta casi un centenar de cargos penales a raíz del asalto al Capitolio, en un momento cumbre en que la Corte Suprema de Estados Unidos acordó decidir en febrero si el empresario podría quedar fuera de las elecciones debido a sus esfuerzos por revertir su derrota electoral de 2020.