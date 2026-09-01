Como DeSantis en Florida: Abbott apunta contra las cámaras Flock que monitorean placas de conductores en Texas

El gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó detener el uso de fondos estatales para adquirir cámaras de Flock Safety, una compañía que desarrolla sistemas de vigilancia basados principalmente en lectores automáticos de matrículas. La medida coincide con la postura de Ron DeSantis en Florida.

Greg Abbott frena fondos estatales para las cámaras Flock en Texas

El portavoz de Abbott, Andrew Mahaleris, confirmó que las agencias estatales deberán detener el financiamiento para estos dispositivos. Según explicó en un comunicado compartido inicialmente con The Texas Tribune, los recursos “no pueden utilizarse para las cámaras Flock”.

Abbott ordenó a todas las agencias estatales de Texas pausar el financiamiento para la adquisición de cámaras Flock AFP

El gobernador vinculó la decisión con casos de presunto uso indebido de la información recopilada. Entre ellos mencionó a un agente de policía de Lufkin que enfrenta 100 cargos relacionados con el manejo de información pública.

Según el caso citado por Abbott, el funcionario habría utilizado las cámaras para seguir durante más de un año los movimientos de 11 personas.

“Esto es algo que se puede contener y controlar fácilmente, y nos estamos asegurando de que, ya sea mediante medidas enérgicas contra el crimen organizado, la cancelación de contratos o cualquier otro método, el uso de cámaras Flock se reduzca drásticamente”, dijo Abbott en una entrevista con Glenn Beck. “Se exigirá que se utilicen de forma responsable, si es que se utilizan”, señaló.

La medida se vincula con una investigación que puso el foco en el financiamiento público de esta tecnología. Desde 2023, la Autoridad para la Prevención de Delitos contra Vehículos Motorizados de Texas colaboró con organismos estatales y locales para instalar al menos 3200 cámaras Flock.

De ese total, el Departamento de Seguridad Pública avanza en la instalación de casi 1200 mediante un contrato de tres años por US$15,9 millones.

Qué datos recopilan las cámaras Flock de los vehículos y sus matrículas

Los dispositivos de Flock Safety utilizan lectores automáticos de matrículas que fotografían los vehículos que circulan frente a las cámaras. Según su sitio web, el sistema puede asociar cada registro con información como la matrícula, la hora, la ubicación y características del automóvil, entre ellas marca, modelo y color.

La tecnología también puede identificar elementos distintivos del vehículo, como calcomanías, rayones, abolladuras u otros daños visibles.

Además, determinados equipos permiten obtener video en directo o grabado y modificar el campo de visión mediante sistemas de movimiento y acercamiento.

El software de la compañía incorpora herramientas que permiten realizar búsquedas mediante descripciones. Flock sostiene que sus sistemas no emplean reconocimiento facial y que están orientados a investigar vehículos.

Sin embargo, el uso de términos relacionados con características personales en algunas búsquedas generó cuestionamientos sobre el alcance de estas capacidades.

“La tecnología de Flock es una importante herramienta de seguridad pública para las fuerzas del orden en todo Texas, ya que ayuda a los agentes a resolver delitos graves, encontrar personas desaparecidas, recuperar vehículos robados y contribuir a la seguridad de las comunidades”, aseguró la empresa en un comunicado retomado por The Texas Tribune.

Múltiples ciudades y condados en Texas han comenzado a cancelar sus contratos con Flock ante las quejas de privacidad de los residentes y tras reportes de abuso de información Flock

Flock Safety reduce la retención de datos y refuerza los controles de privacidad

Flock Safety sostiene que los datos pertenecen a la entidad que contrata el servicio, mientras que la compañía actúa como procesadora de esa información.

Sus condiciones también establecen que no vende los datos de sus clientes. El 13 de agosto, la empresa anunció nuevas salvaguardas vinculadas con privacidad, auditoría y supervisión.

Entre los cambios figura la reducción del período predeterminado de conservación de información, que pasó de 30 a siete días. Los contratos anteriores pueden contemplar otros plazos. Además, el sistema registra las búsquedas realizadas por cada usuario y exige indicar el motivo de la consulta, con el objetivo de facilitar auditorías.

La compañía también señala que el intercambio entre agencias no se activa automáticamente. Cada organismo debe autorizarlo y existen mecanismos de alerta frente a determinadas consultas. Los contratos prohíben utilizar el servicio para acosar, perseguir o vulnerar derechos, y Flock puede suspender el acceso cuando detecta un posible uso indebido.

Ron DeSantis cuestiona las cámaras Flock y pide límites en Florida

La posición de Abbott coincide con la expresada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien cuestionó el crecimiento de los sistemas de lectores de matrículas. El mandatario advirtió sobre el riesgo de una vigilancia extendida sobre ciudadanos que no son investigados por delitos.

“Creo que estas cámaras, los lectores de matrículas, se han salido de control”, dijo DeSantis durante un evento de prensa en la Universidad Internacional de Florida en Miami. “No quiero que esto se convierta en un estado de vigilancia. No quiero que se dé esa situación”, señaló.