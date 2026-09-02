DeSantis les puso punto final: en 30 días deben retirar los lectores de placas Flock de las autopistas de Florida

El gobernador Ron DeSantis dispuso que las agencias locales quiten en un plazo de 30 días los dispositivos de Flock Safety ubicados en derechos de vía del sistema estatal de carreteras de Florida. La medida profundiza el debate sobre cámaras Flock y corta nuevas autorizaciones para esta infraestructura.

Florida ordena retirar los lectores de matrículas de las carreteras estatales en 30 días

De acuerdo con el memorando EOM 26-01 del Departamento de Transporte de Florida (FDOT, por sus siglas en inglés) del 31 de agosto de 2026, el organismo revocó los permisos vigentes relacionados con sistemas automáticos de reconocimiento de matrículas solicitados por agencias policiales locales.

La disposición alcanza los derechos de vía del sistema estatal, pero no elimina de forma automática los equipos ubicados en calles municipales Flock Safety

El documento dio 30 días desde esa fecha para retirar los equipos de los derechos de vía del State Highway System. Si una agencia no cumple, el propio FDOT retirará los dispositivos restantes.

WCTV precisó que el alcance incluye autopistas interestatales como la I-10 y la I-75. La disposición no alcanza de forma automática a cámaras ubicadas en calles municipales o caminos de condados. La misma fuente indicó que departamentos de sheriff de Franklin, Liberty y Putnam anunciaron el final de sus propios programas tras la orden estatal.

DeSantis y las cámaras Flock: privacidad y vigilancia detrás de la decisión en Florida

El FDOT justificó el cambio por el aumento de estos sistemas y por reportes sobre mal uso, privacidad de datos y esquemas de vigilancia. El documento sostuvo que esas preocupaciones exigían una respuesta inmediata para preservar la soberanía y la calidad de vida de los residentes del estado.

FOX 13 Tampa Bay recordó que DeSantis calificó el uso de estos dispositivos como fuera de control. El gobernador sostuvo que las fuerzas de seguridad necesitan herramientas para investigar delitos, pero rechazó un modelo que convierta a Florida en un estado de vigilancia. Sus críticas ya habían puesto el foco sobre los lectores de matrículas en Florida y el manejo de la información que recopilan.

Uno de los casos de uso indebido ocurrió en Haines City. Investigadores acusaron a un agente de consultar más de 700 veces los datos de Flock vinculados con el vehículo de su esposa separada entre septiembre de 2024 y junio de 2026. En otro episodio, una exdetective de Sumter County perdió su puesto y afrontó cargos después de que investigadores la acusaran de utilizar Flock y otras bases para obtener información sobre la exesposa de su marido.

Qué dice la ley de Florida sobre el poder del FDOT para retirar lectores de matrículas

El estatuto 316.0777 de Florida establece que el FDOT decide si autoriza la instalación de un sistema automático de reconocimiento de matrículas dentro del derecho de vía de una carretera del sistema estatal. La norma también exige que la agencia policial retire el equipo dentro de los 30 días posteriores a la notificación del departamento.

La legislación agrega que esos sistemas no pueden emitir de forma automática una infracción de tránsito ni una citación uniforme.

Además, la instalación y el retiro quedan a cargo de la agencia policial que solicitó el permiso. El memorando del 31 de agosto también dejó sin efecto futuras aprobaciones dentro de la jurisdicción del FDOT.

NBC 6 South Florida informó que el departamento revocó las autorizaciones existentes y dejó de aprobar nuevas instalaciones en esos derechos de vía. La medida no constituye una prohibición general de la tecnología en todo Florida, ya que el alcance se limita a la red vial bajo autoridad estatal.

Flock Safety refuerza controles, reduce la retención de datos y exige códigos de caso

La empresa defendió el uso de sus herramientas para tareas policiales y planteó que los controles adicionales resultan preferibles a una prohibición total. Su fundador y director ejecutivo, Garrett Langley, sostuvo que la compañía incorporó nuevas salvaguardas frente a los cuestionamientos sobre privacidad y acceso a los datos.

Flock Safety redujo de 30 a siete días el período predeterminado de conservación de información y reforzó sus controles de auditoría Fotomontaje realizado con IA

Entre esas modificaciones, Flock Safety hizo obligatorio su sistema Audit Assistance para clientes policiales. La herramienta detecta actividad sospechosa, como consultas repetidas sobre una misma matrícula o búsquedas efectuadas fuera del horario de servicio. También puede bloquear al usuario mientras la compañía revisa su actividad.

La empresa informó además que, antes de fin de año, la mayoría de las consultas requerirá un código de caso asociado con una investigación. Las búsquedas de emergencia podrán omitir ese requisito, pero quedarán señaladas para revisión. Flock redujo de 30 a siete días su período predeterminado de conservación de datos, aunque las agencias pueden elegir plazos más extensos.

DeSantis pidió que la Legislatura de Florida trate el tema y volvió a reclamar una carta de derechos vinculada con inteligencia artificial. WCTV señaló que la orden actual rige sobre el sistema estatal de carreteras y que una futura administración podría revertirla. El gobernador solicitó por ese motivo una solución legislativa durante el próximo período de sesiones.