Ron DeSantis describió lo que vio del avión que se estrelló en Florida: “Parecía un misil cayendo”

Bajo la lluvia y cerca del lugar del impacto, el gobernador Ron DeSantis comparó con un misil la caída del avión que se estrelló en Florida el domingo 1 de noviembre. El Learjet 60 llevaba a nueve personas a bordo y ninguna sobrevivió. La aeronave había despegado de Austin, Texas, con destino a Bahamas, y se precipitó cerca de las 12:50 p.m. junto a una vía del área de Greenacres, en el condado de Palm Beach. Las causas del accidente siguen bajo investigación federal.

La impresión del gobernador de Florida a la caída del jet en Palm Beach

El impacto: “Parecía un misil cayendo. Dejó un gran cráter al costado de la carretera”, dijo DeSantis, según Telemundo 51. Los restos quedaron dispersos a una distancia considerable.

“Parecía un misil cayendo. Dejó un gran cráter al costado de la carretera”, dijo DeSantis, según Telemundo 51. Los restos quedaron dispersos a una distancia considerable. La causa: DeSantis estimó que la forma del descenso permite inferir “que algo ocurrió en el aire, que hubo un problema grave”, aunque dejó la respuesta definitiva en manos de los investigadores.

Un avión privado se estrelló en un barrio de Palm Beach y dejó 9 muertos

Confusión entre los vecinos por la caída de un avión en Palm Beach

Unas 600 personas pasarían la noche en dos refugios del condado, con asistencia de la Cruz Roja, explicó el comisionado Joel Flores, cuyo distrito incluye la zona del accidente.

El gobernador destacó la respuesta de bomberos y agentes del Sheriff, que estabilizaron la escena: “Había fuego. Había todo tipo de escombros”.

Muchos desalojados aún no saben cuándo podrán volver. “Estamos esperando que alguien nos dé respuestas sobre lo que vamos a hacer, porque ni siquiera nos dejan entrar a la comunidad para buscar nuestra ropa”, contó el residente Jesus Solorzano a WPTV.

El sistema de autobuses Palm Tran quedó listo para trasladar a las familias hacia los refugios.

Las primeras declaraciones del gobernador Ron DeSantis, en el lugar del avión que se estrelló en Florida SAUL MARTINEZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Military Trail permanece cerrada entre 10th Avenue North y Purdy Lane/Alameda Drive, con paso solo para vehículos de emergencia. Como alternativas para circular de norte a sur, el condado recomendó Haverhill Road o Kirk Road. La escuela secundaria John I. Leonard no abrirá este lunes, informó WPTV.

Qué investigará Florida y cuándo podría conocerse la causa del siniestro

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) encabeza la investigación, con apoyo de la Administración Federal de Aviación (FAA). Sus especialistas comenzaron a llegar al lugar el mismo domingo.

Las comunicaciones de los últimos minutos serán una de las piezas centrales del caso. De acuerdo con NPR, el piloto reportó por radio formación de hielo y turbulencia antes de la caída, mientras fuertes lluvias azotaban la región. Las autoridades no han vinculado esas condiciones con el accidente.

Un avión privado con nueve personas a bordo se estrelló este domingo por la tarde cerca de una zona residencial del condado de Palm Beach, en Florida

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.