Ya es oficial: quién será el sucesor de DeSantis y cuándo son las elecciones de medio término en Florida

Las primarias de Florida concentraron este martes 18 de agosto una de las principales disputas políticas del estado. Los votantes participaron de las elecciones para definir a los candidatos que competirán por la gobernación en los comicios generales del 3 de noviembre, en una carrera marcada por la ausencia de Ron DeSantis en la boleta.

Cómo llegaron a las elecciones los candidatos a gobernador de Florida

En la interna republicana, Byron Donalds llegó como el principal favorito. El representante federal por Florida contó con el respaldo de Donald Trump, mientras que entre sus rivales estaban James Fishback, el vicegobernador Jay Collins y el expresidente de la Cámara de Representantes estatal Paul Renner.

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CNN señaló que la contienda tenía poca incertidumbre sobre su resultado y que Donalds era el candidato mejor posicionado. DeSantis no respaldó al congresista republicano durante la campaña.

Según especialistas del medio, el mandatario había expresado en privado ante Trump sus inquietudes sobre esa candidatura.

En el Partido Demócrata, David Jolly aparecía como el principal nombre para disputar la gobernación. El exrepresentante abandonó el Partido Republicano en 2018 y en 2025 se afilió formalmente al Partido Demócrata.

El postulante a gobernador del Estado del Sol se mostró además como un crítico de Trump y contrastó con la figura de Donalds, quien recibió el apoyo del presidente estadounidense.

Qué decían las encuestas antes de las primarias de Florida

Las mediciones previas mostraban a Donalds como favorito dentro del Partido Republicano. El escenario también lo ubicaba en una posición competitiva frente a Jolly de cara a la elección general.

CNN señalaba antes de las primarias que quien resultara elegido en la interna republicana, y particularmente Donalds, partiría como favorito para noviembre. Sin embargo, advertía que un desempeño más débil de lo esperado podía abrir una oportunidad para los demócratas.

Para un eventual enfrentamiento en noviembre, las encuestas mostraban a Jolly atrás de Donalds en Florida Instagram @byrondonalds y @davidjollyfl

El antecedente de 2018 aporta otro elemento para entender la disputa. Ese año, DeSantis ganó la gobernación por un margen estrecho frente al demócrata Andrew Gillum.

Desde entonces, el Partido Republicano amplió su ventaja electoral en el estado y aquella elección continúa como el último antecedente de una contienda competitiva por el cargo.

Por qué DeSantis no pudo presentarse a las elecciones de Florida

La sucesión se produce porque DeSantis no puede competir por un tercer mandato consecutivo. El republicano llegó a la gobernación en 2019 y fue reelegido en 2022 para un segundo período.

DeSantis no puede competir por un tercer mandato consecutivo por lo que establece la Constitución de Florida X (@GovRonDeSantis)

La Constitución de Florida establece que una persona que haya ejercido como gobernador en dos mandatos consecutivos no puede ser elegida para ocupar el cargo durante el período siguiente. Por esa razón, la gobernación quedará en manos de una nueva figura.

El límite no implica una prohibición permanente. La restricción se aplica al período inmediatamente posterior a los dos mandatos consecutivos, por lo que el republicano cuenta con la posibilidad de presentarse nuevamente en el futuro.

Las primarias de este martes dejaron establecida la competencia para la elección general del 3 de noviembre. El ganador asumirá en enero de 2027 y reemplazará a DeSantis después de ocho años de gobierno.