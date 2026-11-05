Salazar vs Rodríguez: el distrito latino de Florida que va a recuento de votos entre republicanos y demócratas

El distrito 27 de Florida vive horas de máxima tensión política tras confirmarse que la elección legislativa entre la congresista republicana María Elvira Salazar y el desafiante demócrata Eliott Rodríguez irá a un recuento de votos. Según informó la supervisora de elecciones del condado Miami-Dade, Alina García, la diferencia entre ambos candidatos se sitúa en un 0,46%. Este margen resulta inferior al umbral del 0,50% fijado por la normativa estatal para activar un proceso de revisión automática mediante máquinas.

Elecciones en el distrito 27 de Florida: recuento de votos y boletas por procesar

“La diferencia se sitúa actualmente en 0,46%. Este margen está dentro del umbral del 0,50% establecido por Florida para activar un recuento automático de votos mediante máquinas”, señaló Alina García durante una conferencia de prensa, según consignó El Nuevo Herald.

Un letrero indica a las personas el camino hacia un centro de votación ubicado en una estación de bomberos, durante la jornada electoral de los comicios de mitad de mandato en Miami, Florida, el 3 de noviembre de 2026 GIORGIO VIERA - AFP

La funcionaria aclaró que los trabajos técnicos del nuevo escrutinio comenzarán no antes del sábado 7 de noviembre. Además, precisó que aún faltan boletas por procesar, entre ellas unas 202 papeletas del correo postal. Si el resultado final tras este paso arroja una brecha igual o menor a 0,25%, la ley local obliga a realizar un conteo manual de cada sufragio.

La disputa en este sector de Miami-Dade concentra la atención nacional al ser un bastión con una fuerte identidad hispana. Salazar busca su cuarto mandato consecutivo en la Cámara de Representantes, mientras que Rodríguez intenta dar el salto a su primera experiencia política formal. Ambos candidatos son de origen cubano y tienen trayectoria previa en los medios de comunicación.

“Victoria electoral”: María Elvira Salazar se declara ganadora

Si bien todavía no hay resultados oficiales, a través de sus redes sociales, Salazar compartió un video de un acto en Key Biscayne donde mencionó su “victoria electoral” y la “importancia de prestar atención a lo que dicen los votantes”.

Ayer, los votantes del Distrito 27 de Florida y de todo Estados Unidos hicieron escuchar su voz.



Este es un momento de reflexión profunda para nuestro país y para el Partido Republicano, al que orgullosamente represento.



Durante años he hablado de lo que escucho de las familias… pic.twitter.com/9qQdykWGgA — María Elvira Salazar 🇺🇸 (@MaElviraSalazar) November 4, 2026

“Tras nuestra victoria electoral, hablé sobre los desafíos que tenemos por delante y mi compromiso de seguir llevando la voz de nuestra comunidad a Washington. Estoy profundamente agradecida por la oportunidad de continuar representando al Distrito 27 de Florida en el Congreso. ¡Todavía nos queda mucho por hacer!”, expresó la republicana.

Por su parte, la postura de Rodríguez fue más cautelosa y no publicó mensajes desde el martes electoral, fecha en la que instó a los votantes a acudir a las urnas.

La migración y la relación de María Elvira Salazar con Donald Trump

Pese a que ambos son republicanos y durante años la congresista se perfiló como una aliada fiel del presidente, en septiembre, la congresista tomó distancia de ciertas medidas migratorias federales por considerar que afectaban a la comunidad hispana.

🇺🇸 It’s pouring rain across Miami-Dade, but democracy can’t wait for the sun to come out! 🌧️🗳️



Rain or shine, PLEASE GET OUT AND VOTE! This election could come down to just a handful of votes, and YOUR vote could make the difference.



Democracy needs YOU, rain or shine! pic.twitter.com/gcl2TxXjpL — Eliott Rodriguez (@ERodforCongress) November 1, 2026

Si bien Trump criticó la postura de Salazar en contra del control migratorio férreo, el viernes 30 de octubre la respaldó en su cuenta de Truth Social.

A mediados del mes pasado, Salazar hizo hincapié nuevamente en la Ley Dignidad (Dignity Act) un proyecto bipartidista encabezado por ella que propone una reforma normativa que incluye la regularización del estatus migratorio de millones de extranjeros en Estados Unidos.

El distrito 27 es una pieza clave dentro del mapa electoral de Miami, zona donde cerca del 75% de la población es hispana y donde Trump ganó por una diferencia cercana a los 15 puntos en las presidenciales de 2024.