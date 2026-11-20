Una caja transparente en el centro de Miami se convirtió en el escenario de una maratón de GTA 6 protagonizada por el creador de contenido Kanel Joseph. Su desafío consiste en jugar y transmitir desde allí hasta completar el juego, según una publicación de Telemundo 51 compartida por el propio creador.

GTA 6: una partida ante el público dentro de un cubo de cristal

El medio describió a Joseph como un youtuber que juega en vivo dentro de la caja en Downtown Miami. En su cuenta, accesible mediante una reproducción de publicaciones, Joseph afirmó que perdió cinco horas de juego debido al modo de reposo de PlayStation y pidió ayuda mientras seguía en el cubo.

Kanel Joseph just revealed himself in a glass box stationed outside at the Miami Worldcenter where he will be stuck for 5 days long until he completes GTA 6 story mode. A crowd of fans are seen surrounding the glass box to watch him play and hopefully win one of his giveaways… pic.twitter.com/ZkN8sF6kNQ — TypedKid (@TypedKid) November 19, 2026

La iniciativa vincula el lanzamiento de la nueva entrega de Grand Theft Auto con Miami, ciudad que sirve de referencia para el universo de Vice City. Para el público latino de la ciudad, el desafío se desarrolla en un espacio reconocible del centro y puede seguirse en línea.

Una pancarta que anuncia el lanzamiento del nuevo Grand Theft Auto VI (GTA VI) aparece expuesta en un edificio de Berlín el 17 de noviembre de 2026 RALF HIRSCHBERGER - AFP

La noticia en pocas líneas

¿Quién juega GTA 6 dentro de una caja en Miami? El creador de contenido Kanel Joseph.

¿Dónde realiza Kanel Joseph el desafío de GTA 6? En una caja transparente en Downtown Miami.

¿Qué dijo Joseph sobre su partida de GTA 6? Afirmó que perdió cinco horas de avance por el modo de reposo de la consola.

¿Cuándo terminará el desafío de Joseph? El propósito anunciado es completar el juego.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.