El Grand Theft Auto VI, más conocido como GTA 6, comienza a cobrar vida en el mundo y en nuestro país. A 13 años del lanzamiento de su versión anterior, millones de jugadores en todo el mundo han esperado ansiosamente poder adentrarse en la nueva historia criminal. Tal era la expectativa, que el término “GTA 6” tuvo un crecimiento en búsquedas web de más de un 5000%, según Google Trends.

Tráiler GTA VI

Debido a la diferencia horaria, el videojuego ya está disponible en países con distinto huso horario, como Nueva Zelanda, Australia y Fiji. Además, varios medios especializados junto con LA NACION pudieron entrar en contacto con el juego antes de que sea liberado. En base a las principales reseñas, Metacritic, un sitio que reúne las críticas de juegos, películas, series y álbumes, dio una puntuación de 99 sobre 100. Este número es histórico y solo otro videojuego comparte este mismo puntaje, The Legend of Zelda: Ocarina of Time de 1998.

Por otro lado, SensorTower, una plataforma de mercado digital, anunció que Rocket Games, la empresa desarrolladora, vendió 17,07 millones de “pre órdenes” y logró 1650 millones de dólares en ganancias. Un número similar reporta Tweak Town, que lo categorizó como el “juego con mayor número de reservas de la historia, tanto en la tienda de PlayStation como en la de Xbox”.

Las principales reseñas del GTA 6

El puntaje de Metacritic se basa en un promedio de 153 reseñas de varios sitios especializados. Además del índice del 0 al 100, permite clasificarlas en tres categorías: positivas, mezcladas y negativas. El GTA 6 tiene un total de 99 puntos y todas sus reseñas son positivas. Este número se trata de un récord, no solo para la historia de los videojuegos, sino también para Rocket Games que superó su registro previo: Grand Theft Auto IV tenía 98 puntos y Grand Theft Auto V, 97.

El sitio Metacritic reúne un promedio de los sitios especializados en videojuegos

“GTA 6 no solo es el mejor juego que Rockstar ha creado hasta la fecha, sino que también es el juego de mundo abierto más impresionante que se ha lanzado jamás”, describió Vice y le dio un puntaje de 100. Ese mismo número le dio el sitio evereye.it y lo definió como “una fuente inagotable de historias emergentes, un devorador insaciable de tiempo, en cuyo seno las horas se deslizan sin que nos demos cuenta”.

El puntaje más bajo es de 80 puntos, de parte de HubSpot que denunció que “hay grandes tramos en los que es un juego absolutamente épico, y otros grandes tramos que resultan aburridos y demasiado limitados”. El sitio de esports Gfinity tiene una crítica similar: “A pesar de una narrativa algo predecible y de algunas restricciones frustrantes en el contenido adicional, Rockstar ha logrado un auténtico salto generacional que establece un nuevo estándar para los juegos”.

Ranking de los juegos con las puntuaciones más altas

Grand Theft Auto VI (GTA 6) comparte la puntuación más alta con The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Grand Theft Auto VI (PlayStation 5): 99 puntos

(PlayStation 5): 99 puntos The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Nintendo 64): 99 puntos

(Nintendo 64): 99 puntos Grand Theft Auto IV (Xbox 360): 98 puntos

(Xbox 360): 98 puntos SoulCalibur (Dreamcast): 98 puntos

(Dreamcast): 98 puntos Grand Theft Auto V (PlayStation 3): 97 puntos

(PlayStation 3): 97 puntos The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo Switch): 97 puntos

(Nintendo Switch): 97 puntos Super Mario Odyssey (Nintendo Switch): 97 puntos

(Nintendo Switch): 97 puntos Red Dead Redemption 2 (Xbox One): 97 puntos

(Xbox One): 97 puntos Metroid Prime (GameCube): 97 puntos

(GameCube): 97 puntos Tony Hawk’s Pro Skater 3 (PlayStation 2): 97 puntos

Todo lo que se sabe del GTA 6

El GTA 6 es un juego de acción en mundo abierto masivo e inmersivo, en tercera persona y para un solo jugador. La historia sigue a la pareja criminal Lucía Caminos y Jason Duval en el estado ficticio de Leonida (inspirado en Florida), que incluye una versión moderna de Vice City (inspirada en Miami), tras un golpe que sale mal y los arrastra a una conspiración criminal.

El GTA 6 transcurre en el estado ficticio de Leonida (inspirado en Florida), que incluye una versión moderna de Vice City (inspirada en Miami)

De acuerdo con LA NACION, tu cerebro empieza a creer que es un mundo real, y las situaciones que se dan, tanto guionadas como aleatorias, hacen que parezca que salta de la pantalla a la vida real. Se aleja de los GTA anteriores, donde todo era maldad y criminalidad, y muestra los dos costados del crimen, donde el amor juega un papel importante y cultivar las relaciones es parte del progreso del juego.