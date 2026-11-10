Se viene la primera ola de frío con un frente que avanza sobre Florida esta semana de noviembre

Un frente frío en Florida cruzará el estado entre el jueves 12 y el viernes 13 de noviembre y traerá la primera masa de aire de tipo invernal de la temporada, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés). Detrás del frente se esperan mínimas de entre 56 y 60 °F en el sureste, cerca de 47 °F en Orlando y de 41 °F en Jacksonville durante el fin de semana, con aire seco y viento. El frente anterior, débil, cruzó el estado el sábado 7 y dejó sobre todo nubes.

Cuándo llega el frente a cada región de Florida

En el norte, el frente avanzará el jueves por la tarde, con máximas de unos 70 °F, y las temperaturas caerán entre 40 y 45 °F aproximadamente entre esa noche y la mañana del viernes, según WLRN. Podría haber ráfagas del noroeste de hasta 30 mph.

Florida se prepara para la llegada de un nuevo frente frío que se desplazará por la península durante el domingo Imagen compuesta

En el centro, las nubes persistirán hasta la noche del jueves y despejarán hacia el viernes, cuando las máximas quedarán en la parte media y alta de los 60 °F.

En el sur, el NWS en Miami prevé un frente de movimiento rápido entre el jueves y el viernes. La probabilidad de lluvia esta semana oscila entre 20 % y 30 %, y el fin de semana bajaría casi a cero.

Qué temperaturas mínimas se esperan en Miami, Orlando y el norte del estado

Estos son los valores pronosticados para el fin de semana:

Sureste: 56 °F en Fort Lauderdale, 57 °F en Miami y 60 °F en West Palm Beach el sábado por la noche, según el NWS.

Centro: 47 °F en Orlando el sábado por la mañana y cerca de 50 °F en el área de Tampa Bay, según WLRN.

Norte: unos 41 °F en Jacksonville y Gainesville el sábado y el domingo, y posibles valores en los 30 °F en zonas interiores al norte de la I-10.

El avance de un frente frío que se desplazará desde el norte y alcanzará el sur de Florida marcará un cambio pronunciado en la temperatura Imagen compuesta

Miami registró por última vez una mínima de 60 °F o menos el 22 de marzo de 2026, y Orlando no bajaba de 50 °F desde el 18 de marzo, según WLRN. En enero, en cambio, se pronosticaron mínimas de unos 43 °F y un aviso de clima frío en Broward y Miami-Dade.

Según CBS News Miami, ese aviso se emite cuando la temperatura o la sensación térmica bajan de 35 °F. Los pronósticos consultados para esta semana no se acercan a ese umbral en el sur.

El riesgo principal es el fuego. Con humedad relativa extremadamente baja y viento fuerte, el peligro de incendios podría aumentar el jueves y el viernes en partes del estado, y cualquier foco se propagaría con rapidez. En el sur, el viento soplará del noroeste con ráfagas de hasta 20 mph esos dos días.

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La mañana más fría sería la del domingo 15, según AccuWeather. En el sur, el descenso será más breve y las mínimas volverían a la parte alta de los 60 °F a comienzos de la semana siguiente.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.