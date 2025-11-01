Para pocos: el exclusivo barrio de Miami en el que viven los Beckham y Shakira podría frenar el libre acceso

El barrio de acceso público en donde viven celebridades como Beckham y Shakira en Miami, Florida, experimentó un incremento de robos de vehículos y viviendas en el último año. La situación despertó la preocupación entre los residentes, quienes proponen un proyecto para cerrarlo. Aunque la propuesta cosecha críticas, las autoridades analizan implementarla, lo que implicaría la creación de un distrito fiscal especial.

Dentro de North Bay Road, el exclusivo barrio de Miami donde viven Beckham y Shakira

Ubicado a lo largo de la bahía de Miami Beach, el área conocida como North Bay Road alojó en el pasado a estrellas como Billy Joel. Hoy en día, muchas celebridades aún eligen a la zona como su domicilio principal. A diferencia de otros distritos, la región continúa abierta al público, y corre paralela a una de las calles más transitadas de la ciudad, Alton Road.

Muchos habitantes reclaman medidas de seguridad por los robos en el barrio público de Miami Brickell - Brickell

En ocasiones, numerosos conductores eligen transitarla para evitar la congestión en el tráfico. Según informa The Wall Street Journal, aproximadamente 400 residencias se erigen allí. Casi la mitad de las propiedades ubicadas en el paseo marítimo de la bahía de Biscayne están valoradas colectivamente en más de US$1700 millones. Beckham, Shakira, Joshua Kushner y Karlie Kloss son algunas de las figuras famosas que tienen su vivienda establecida en North Bay Road.

No solo es el lujo lo que atrae a los habitantes del barrio público. A la tarde, la vista del agua prístina y la caída del sol otorga vistas únicas, según el medio. Aunque muchas de las casas están cerradas por altas puertas de entrada, el crimen comenzó a afectarlas en los últimos meses. Cámaras de seguridad, perros guardianes y patrullas policiales vigilan a la región, pero algunos vecinos creen que no es suficiente.

El plan para cerrar North Bay Road: cómo funcionaría el nuevo distrito fiscal especial

Muchas personas que viven en el distrito indican que necesitan mayor privacidad y protección. El objetivo de la iniciativa es colocar puertas en los accesos a North Bay Road. De esta manera, seguiría abierta al público, pero los visitantes deberían mostrar una identificación para ingresar.

Desde principios de año, según informa Miami Herald, las autoridades evalúan seguir adelante con este plan. De hacerlo, crearían un distrito fiscal especial dentro del barrio. Con esta medida, los residentes pagarían un impuesto adicional para cubrir los servicios de seguridad.

Algunos residentes proponen cerrar el barrio público en Miami donde Beckham y Shakira tienen su casa Bloomberg - Bloomberg

Los costos, según funcionarios municipales, ascenderían a entre US$200 mil y US$300 mil al año para portones, guardias de seguridad las 24 horas y un coche patrulla. La aprobación podría tardar dos años o más. El primer paso es una carta de intención que debe ser presentada al condado de Miami-Dade y firmada por al menos el 10% de los propietarios. Hasta el momento, solo el área central de North Bay Road avanzó con esta parte.

Sin embargo, no todos los ciudadanos están de acuerdo. Entrevistado por el medio, Adam Kravitz, presidente de la Asociación de Propietarios y Residentes de Alton Road, expresó que “estadísticamente la delincuencia no es peor allí que en cualquier otro lugar de Miami Beach”.

Desde su lugar, los vecinos “simplemente quieren vivir en una urbanización cerrada para que el valor de sus propiedades aumente y se cree una percepción de seguridad”.

Inseguridad en North Bay Road: robos de autos y temor entre los vecinos famosos

Los delitos contra la propiedad suscitaron la preocupación de las personas que viven en North Bay Road. Una de las víctimas fue Adam Bergman, fundador de una empresa de tecnología financiera. En su declaración, relató que delincuentes con máscaras intentaron entrar en su Mercedes en la primavera, pero no tuvieron éxito. En particular, son los robos de automóviles los que alertan a quienes allí residen.

Los vecinos del barrio público de Miami aseguran que el robo de automóviles aumentó en los últimos meses Freepik

En diálogo con The Wall Street Journal, Christopher Bess, portavoz del Departamento de Policía de Miami Beach, brindó datos puntuales. Ocho o nueve robos de automóviles tuvieron lugar en North Bay en cada uno de los últimos cuatro años. El oficial responsabilizó por estos delitos a una red de crimen organizado a nivel nacional. Para minimizar los delitos, la policía lanzó una campaña en las redes sociales en la que advierte a los residentes que no dejen sus llaves en el coche.

Al margen de las propuestas presentadas, por ahora ninguna medida avanzó en la región.