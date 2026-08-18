Su familia huyó de Cuba, pero él hace campaña por el socialismo en el sur de Florida

En el sur de Florida, un joven de 22 años realiza campañas puerta a puerta en apoyo a Oliver Larkin, un candidato socialista democrático que busca un escaño en el Congreso de cara a las elecciones primarias del 18 de agosto. Se trata de Oscar Álvarez, un cubanoamericano cuya familia es crítica al régimen de la isla.

Quién es Oscar Álvarez, el cubanoamericano que apoya al socialismo en Florida

Álvarez creció en el suroeste de Miami, cerca del aeropuerto. Su familia es originaria de Mayajigua, Cuba, y se crio en un entorno marcado por críticas al comunismo y a Fidel Castro.

“Soy cubanoamericano”, le dijo a una persona en su vecindario. “Yo también he oído la palabra socialismo y en mi familia ni siquiera sería capaz de hablar de eso”.

Tras las protestas por el caso de George Floyd, Oscar Álvarez comenzó a cuestionarse el rol de la policía

Su inclinación hacia el socialismo comenzó en 2020, cuando estaba en su primer año de universidad vía Zoom por la pandemia del COVID-19. Con el inicio de las protestas por el caso de George Floyd, empezó a cuestionarse el rol de la policía y la propiedad.

En medio de esta reflexión, consumía videos de YouTube y Twitch de Hasan Piker y canales como “Marxism Today”. De igual modo, estudiaba textos como Principios del comunismo de Friedrich Engels.

Activismo de Oscar Álvarez en el sur de Miami

Tras mirar y escuchar contenido socialista, el cubanoamericano se unió a los Jóvenes Socialistas Democráticos de América (YDSA, por sus siglas en inglés) en su universidad.

En el campus, empezó a promover sus ideas de forma más abierta al colocar dibujos de Karl Marx y Friedrich Engels en pizarras informativas, lo que le ha valido burlas de otros estudiantes, según el reportaje de The Washington Post.

en pizarras informativas, lo que le ha valido burlas de otros estudiantes, según el reportaje de The Washington Post. Fuera de la facultad, realiza labores de canvassing (captación de votos) para Oliver Larkin , un candidato socialista democrático que busca desbancar al representante demócrata Jared Moskowitz en el 25° Distrito Congresional de Florida.

(captación de votos) para , un candidato socialista democrático que busca desbancar al representante demócrata Jared Moskowitz en el 25° Distrito Congresional de Florida. En sus interacciones, evita comenzar con términos ideológicos como “socialismo” y sostiene que problemas como la brecha de riqueza se pueden resolver mediante un giro que aleje a la sociedad del capitalismo.

El efecto de Mamdani en la política de EE.UU.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, hizo historia en la Gran Manzana tras ganar las elecciones con el 50,8% de los votos.

Un análisis de The Guardian sostiene que su triunfo refleja una fuerza política capaz de movilizar victorias electorales y redefinir la agenda del Partido Demócrata hacia la izquierda.

Zohran Mamdani es señalado como una figura estructural dentro del Partido Demócrata más socialista AP Foto

Uno de los ejemplos más destacados es el caso de los tres candidatos al Congreso respaldados por Mamdani en Nueva York (Brad Lander, Darializa Avila Chevalier y Claire Valdez) que ganaron sus primarias; dos de ellos desplazaron a titulares demócratas establecidos. Este panorama refleja que el alcalde representa una figura importante en las regiones más progresistas de EE.UU.

La ceremonia de juramentación de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York

“Hasta el martes por la noche (23 de junio, día de las elecciones primarias en Nueva York), Mamdani podría haber sido descartado como una casualidad. Un candidato joven talentoso y carismático que supo aprovechar la debilidad en otros sectores del Partido Demócrata para abrirse camino hacia la victoria, pero que sería difícil replicarlo”, dijo Bill Galston, investigador en el centro de estudios Brookings Institution en Washington.

Luego agregó: “Sin embargo, como resultado de esas elecciones, debemos afirmar que, al menos en las zonas más demócratas de Estados Unidos, representa una fuerza y no solo un talento personal”.

Alexandria Ocasio-Cortez es una de las figuras que se perfila para participar en las elecciones presidenciales 2028 y podría contar con el apoyo de Zohran Mamdani X/@updatesaoc

En ese contexto, analistas consideran que su influencia aumenta las probabilidades de que surja un candidato de izquierda competitivo para las primarias presidenciales de 2028.