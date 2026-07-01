El “Mamdani de Florida” que le arrebató el respaldo a un demócrata en un bastión republicano

En medio de la campaña por el Congreso en Florida, el socialista demócrata Oliver Larkin, con un perfil similar al del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, consiguió que la Federación de Trabajadores negara su respaldo al representante demócrata actual. El ascenso de esta figura ocurre en un contexto de disputa interna dentro del Partido Demócrata, con presiones del ala socialista tras la victoria de Mamdani en noviembre del año pasado en Nueva York. Larkin es comparado con Mamdani.

Oliver Larkin vs. Jared Moskowitz: la pelea demócrata por el Distrito 25 de Florida

En una determinación reciente, Florida AFL-CIO, la federación de sindicatos más grande del estado, decidió no otorgar su respaldo oficial al representante demócrata Jared Moskowitz para su reelección en el Distrito 25 de Florida. Esto marca el único caso en el que la organización no apoyó al representante en funciones en su convención anual de mediados de junio.

El socialista demócrata de Florida pasó 10 horas con la presentación de un informe para convencer a los sindicatos de evitar respaldar al titular del escaño Meet Oliver for Congress

La negativa del aval sindical fue impulsada por Larkin, un socialista democrático y organizador sindical que compite contra Moskowitz en las primarias. Para conseguir su objetivo, realizó un cabildeo de diez horas durante la convención, en la que presentó un informe de cinco páginas donde describía a su adversario como “el demócrata con el que la extrema derecha puede contar”, informó Miami Herald.

Las principales preocupaciones planteadas contra Moskowitz incluyeron:

Vínculo con el “DOGE Caucus”: fue el primer demócrata en unirse a este grupo a finales de 2024, el cual es visto por críticos como un respaldo a los despidos masivos de trabajadores federales promovidos por Elon Musk al inicio del segundo mandato de Donald Trump.

fue el primer demócrata en unirse a este grupo a finales de 2024, el cual es visto por críticos como un respaldo a los promovidos por Elon Musk al inicio del segundo mandato de Donald Trump. Pasado político: se destacó su gestión previa como director de manejo de emergencias bajo el gobernador republicano Ron DeSantis .

se destacó su gestión previa como director de manejo de emergencias bajo el gobernador republicano . Relación con la clase multimillonaria: Larkin acusó a Moskowitz de intentar buscar un bipartidismo con Musk, a quien describió como alguien que gastó millones para elegir a Trump.

Actualmente no hay ningún político respaldado por la AFL-CIO de Florida en el Distrito 25, donde compiten ambos candidatos. Esta área costera se extiende desde el condado de Palm Beach hasta Miami Beach.

Propuestas de Oliver Larkin: salario mínimo de US$25, reforma electoral y abolir al ICE

Al conocer la decisión del sindicato, Larkin sostuvo que “confirma y demuestra la validez de lo que hemos estado defendiendo en nuestra campaña desde el principio”.

La resolución ocurre en un momento de tensión entre el ala establecida del Partido Demócrata y los socialistas democráticos, quienes obtuvieron victorias recientes en estados como Nueva York, tras la victoria electoral de Mamdani en 2025.

Desde su lugar, Larkin, miembro de los Socialistas Democráticos de América, se describe en su plataforma como “un activista, organizador sindical y orgulloso socialista demócrata”. Entre sus principales propuestas, figuran las siguientes:

Reforma democrática : busca prohibir la manipulación partidista de los distritos electorales mediante comisiones independientes de redistribución e implementar el registro automático de votantes y el registro el mismo día de las elecciones.

: busca prohibir la manipulación partidista de los distritos electorales mediante comisiones independientes de redistribución e implementar el registro automático de votantes y el registro el mismo día de las elecciones. Inmigración : abolir al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y establecer un camino más fácil hacia la ciudadanía.

: abolir al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y establecer un camino más fácil hacia la ciudadanía. Economía: establece un salario mínimo federal de 25 dólares por hora y luchar por una política fiscal justa que restablezca los tipos impositivos marginales máximos para las corporaciones y los multimillonarios.

El Mamdani de Florida que consiguió votos contra el demócrata titular

En ocasiones anteriores, Larkin comparó su posición con la de Mamdani. En enero, escribió en un mensaje publicado en X: “En 2025, los neoyorquinos eligieron a un socialista demócrata de 34 años como alcalde. En 2026, los habitantes del sur de Florida elegirán a un socialista demócrata de 34 años para el Congreso”.

Según el Miami Herald, los Socialistas Democráticos de América mantuvieron tensiones con sectores tradicionales del Partido Demócrata en las últimas semanas, principalmente después del éxito de sus candidatos en las primarias de Nueva York.

El próximo 18 de agosto se llevarán a cabo las elecciones primarias en Florida, en la que se definirá el futuro político de Larkin Freepik

Primarias en Florida 2026: cuándo vota el Distrito 25 y qué cargos se definen

Las elecciones primarias en Florida, donde se definen, entre otros, el candidato del Partido Demócrata para el Distrito 25 del Congreso, se llevan a cabo el 18 de agosto de 2026. Allí, se conocerá el futuro de Larkin y Moskowitz.

Luego, el Estado del Sol tendrá una jornada de comicios generales, como muchos otros estados, el 3 de noviembre. En esa fecha, también se elegirán representantes para otros cargos, como el de gobernador y vicegobernador.