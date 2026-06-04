Ron DeSantis es comparado con Zohran Mamdani por coincidir en una de sus políticas más polémicas: “Suenan igual”

Como parte de su plan para eliminar el impuesto a la propiedad, Ron DeSantis, gobernador de Florida, se mostró en los últimos meses abierto a aumentar la carga tributaria sobre propietarios de alto poder adquisitivo. En análisis recientes, líderes políticos compararon sus políticas con las del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien insiste en ideas similares.

DeSantis es relacionado con Mamdani por la política de impuestos para los más ricos

DeSantis y Mamdani se presentan como dos figuras contrapuestas: mientras que el gobernador de Florida es una de las figuras republicanas más fuertes, el alcalde de Nueva York se presenta como un mandatario incluso con ideas más radicales que sus antecesores demócratas. Sin embargo, según la mirada de algunos miembros del arco político, recientemente mostraron coincidencias.

De un modo similar a la postura del alcalde Zohran Mamdani, en los últimos meses DeSantis sostuvo que "hay que gravar a los ricos" Archivo

“Hay que gravar a los ricos. Si un multimillonario brasileño compra, hay que gravarlo. Perfecto, me parece bien. Me preocupo por los floridanos”, sostuvo DeSantis en una entrevista la semana pasada, citado por Miami Herald.

El gobernador adoptó este enfoque como parte de un ambicioso plan para reformar de manera drástica el sistema de impuestos a nivel estatal. Según el republicano, esta estrategia busca aliviar la carga económica de la clase media al trasladar la responsabilidad financiera hacia los inversores extranjeros, dueños de segundas viviendas y ciudadanos de gran patrimonio.

De acuerdo con la mirada del gobernador, es necesario capitalizar la riqueza que comenzó a ingresar al estado durante los años recientes para aliviar a la clase media. Al respecto, el senador demócrata de Orlando Carlos Guillermo Smith señaló una “ironía” en el mensaje.

“Suena muy a Mamdani“, expresó, en alusión al alcalde que fue duramente cuestionado por el gobernador tras su victoria en las elecciones de noviembre de 2025.

El plan de DeSantis en Florida por el que fue comparado con Mamdani

Si bien la propuesta de ambos políticos es reducir la carga impositiva de los residentes, sus planes difieren en varios sentidos. En el caso de DeSantis, su objetivo se centra específicamente en el sistema tributario sobre bienes raíces.

El objetivo principal es recortar los impuestos a la propiedad para quienes tienen su residencia principal en Florida. La intención es aplicar exenciones que alcanzarían al 60% de la población si la medida finalmente se aprueba en las elecciones de noviembre.

La comparación con Mamdani llegó luego las explicaciones de DeSantis sobre su proyecto para reducir el impuesto a la propiedad FLgov/Freepik

Desde su lugar, legisladores republicanos diferenciaron los enfoques de ambos mandatarios y defendieron la reducción del impuesto a la propiedad que impulsó DeSantis en el Estado del Sol.

“Mis compañeros demócratas han estado hablando de que se trata de un cambio en los impuestos. Yo me centro en los ahorros que esto supone para los propietarios de viviendas en Florida y en lo que van a recuperar”, sostuvo al respecto el congresista Toby Overdorf, uno de los principales promotores del proyecto.

Las medidas de Mamdani para aumentar los impuestos de residentes ricos en Nueva York

Como parte de su estrategia, el alcalde demócrata impulsó un plan para gravar a los “súpermillonarios”. En su lugar, la ciudad aprobó recientemente un impuesto conocido como “pied-à-terre”.

El video de Mamdani y la respuesta al multimillonario que se quiere ir de Nueva York

La medida se aplicará a las segundas viviendas con un valor de US$5 millones o más y entrará en vigor el 1° de julio. Los informes indican que el Departamento de Finanzas de la ciudad determinará si una vivienda es una segunda residencia y calculará su valor de mercado.

En contraparte, no estarán sujetas a esta medida las propiedades que estén ocupadas por uno de los propietarios, sus familiares directos (cónyuges, padres, hijos, hermanos, abuelos y nietos) o inquilinos.