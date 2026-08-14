Taxis voladores en Florida: confirman dónde se harán los primeros vuelos de prueba

Los taxis voladores comenzaron a tomar forma como una nueva alternativa de transporte en Florida. El estado confirmó que prepara una serie de vuelos de prueba con aeronaves eléctricas capaces de despegar y aterrizar verticalmente, mientras avanza en la infraestructura necesaria para evaluar su funcionamiento en condiciones reales.

Florida prepara los primeros vuelos de prueba de taxis aéreos

El lugar elegido para avanzar con esta tecnología es SunTrax, una instalación de investigación y desarrollo ubicada en Auburndale, en el condado de Polk. Según el comunicado difundido por la oficina del gobernador Ron DeSantis, el complejo ocupa 775 acres (313 hectáreas) y fue creado originalmente para evaluar tecnologías vinculadas con vehículos conectados y autónomos.

Las pruebas de taxis aéreos ya habían comenzado en Florida

Ahora, el centro amplió sus capacidades para incorporar tecnología aérea. La nueva infraestructura, denominada SunTrax Air, fue diseñada específicamente para contribuir al desarrollo de la denominada Movilidad Aérea Avanzada (AAM, por sus siglas en inglés), que incluye los llamados “autos voladores”.

La instalación cuenta además con dos vertipuertos, una infraestructura fundamental para este tipo de aeronaves porque permite realizar operaciones de despegue y aterrizaje vertical sin depender de una pista convencional. Durante una entrevista concedida a Fox que compartió en su cuenta de X, DeSantis confirmó que esos espacios serán utilizados para las pruebas que se desarrollarán en Florida Central.

Taxis voladores: cuáles serán los usos de los viajes en Florida

Durante la entrevista con Fox, DeSantis explicó que SunTrax lleva aproximadamente una década en funcionamiento como espacio para probar soluciones de transporte y que ahora Florida lleva esa infraestructura hacia la movilidad aérea avanzada.

El gobernador planteó que los primeros usos probablemente estarán relacionados con servicios de transporte aéreo bajo demanda. En lugar de que una persona tenga que utilizar una carretera congestionada para desplazarse entre dos puntos, una aeronave podría despegar desde un vertipuerto situado en una zona urbana y aterrizar cerca del destino.

Florida avanza con las pruebas de taxis aéreos Imagen de Wisk Aero

Uno de los ejemplos mencionados fue el trayecto entre el aeropuerto de Tampa y lugares turísticos como Disney World o Universal. DeSantis señaló que, aunque la I-4 recibió mejoras y ampliaciones, aún es una vía que puede presentar dificultades para los desplazamientos y una aeronave de despegue vertical podría ofrecer una alternativa para determinados recorridos.

El gobernador indicó que estos vehículos tendrían inicialmente un alcance aproximado de 100 millas (161 kilómetros). También destacó que serían silenciosos y limpios debido a su propulsión eléctrica, dos características que, según su planteo, podrían facilitar su utilización en zonas urbanas.

La intención, sin embargo, no se limita al transporte de pasajeros. La información oficial también contempla otros posibles usos:

Entrega de cargas

Transporte médico

Respuesta ante emergencias

Operaciones vinculadas con la seguridad pública

Traslado de bienes y servicios para empresas

Las zonas de Florida donde los taxis voladores podrían tener mayor utilidad

La apuesta de Florida no significa que los taxis aéreos vayan a ser igualmente útiles en todos los lugares. Durante la entrevista con Fox, DeSantis mencionó diferentes corredores urbanos donde las dificultades del tránsito podrían convertir a la movilidad aérea en una alternativa particularmente atractiva.

Las evaluaciones se llevan a cabo en las instalaciones de SunTrax, un complejo de 775 acres ubicado en Auburndale, en el condado de Polk Fotomontaje generado con IA

Entre los ejemplos que citó aparecen:

Tampa y Orlando , especialmente a lo largo del corredor de la I-4

, especialmente a lo largo del corredor de la I-4 West Palm Beach y Miami , en el área de la I-95

, en el área de la I-95 Nueva York y determinadas zonas de Long Island

y determinadas zonas de Long Island Diferentes áreas de California

Algunas regiones de Texas

La lógica detrás de estos posibles recorridos está vinculada con la congestión y la dificultad para trasladarse rápidamente por tierra. En áreas donde el tránsito no representa un problema importante, la ventaja de utilizar una aeronave podría ser mucho menor.