“Un bofetón en la cara”: el enojo de DeSantis con los republicanos de la Cámara de Representantes en Florida

Ron DeSantis, gobernador de Florida, apuntó en un mensaje reciente en redes sociales contra los republicanos de la Cámara de Representantes estatal por la falta de aprobación de la Medical Freedom Act. La iniciativa permitía nuevas exenciones a los requisitos de vacunación, y pese a que fue aprobada en el Senado, la Cámara baja no la sometió a votación y el proyecto perdió estado legislativo.

Medical Freedom Act: DeSantis acusa a los republicanos de Florida de bloquear el proyecto

Tras su aprobación en el Senado durante la sesión legislativa regular de 2026, el proyecto respaldado por DeSantis se estancó en la Cámara de Representantes, porque los legisladores no lo trataron durante la sesión ordinaria. A través de un mensaje en X, el gobernador cuestionó la falta de avance y responsabilizó a los republicanos.

DeSantis criticó a los republicanos de la Cámara de Representantes y calificó la falta de avance del proyecto de ley como "un bofetón en la cara de los votantes" @RonDeSantis

“El Senado de Florida aprobó un proyecto de ley transformador sobre libertad médica que los votantes habían estado pidiendo, pero los republicanos en la Cámara de Florida ni siquiera se molestaron en votar sobre él”, escribió.

En esa línea, concluyó con una crítica a los representantes: “Una negligencia del deber y un bofetón en la cara de los votantes que esperaban algo mejor”.

Las palabras de DeSantis surgen luego de que un usuario en X citara una publicación del presidente de la Cámara de Representantes, Daniel Pérez, quien elogió al mandatario Donald Trump por medidas similares a las que implementaba el proyecto.

“Gracias, presidente Trump, por defender a los padres y priorizar la salud de nuestros hijos. Proteger a nuestros niños de enfermedades peligrosas mientras se evita una sobrevacunación innecesaria es un enfoque de sentido común que merece apoyo”, expresó Pérez.

El proyecto de ley impulsado por DeSantis en Florida creaba una exención no médica basada en la “conciencia” de los padres para los requisitos de vacunación de niños Freepik

Medical Freedom Act: la propuesta sobre vacunas infantiles y exenciones en Florida

El proyecto de ley CS/CS/SB 1756, conocido como la “Ley de Libertad Médica” (Medical Freedom Act), buscaba introducir cambios significativos en las políticas de inmunización y tratamiento médico en Florida.

Las principales modificaciones que proponía el proyecto de ley eran las siguientes:

Exención por conciencia: creaba una exención no médica de los requisitos de inmunización para niños en escuelas K-12, preescolares o guarderías si la vacuna entraba en conflicto con la conciencia del padre .

creaba una exención no médica de los requisitos de inmunización para niños en escuelas K-12, preescolares o guarderías si la vacuna entraba en conflicto con la . Formulario único: imponía el uso de un solo formulario de exención no médica para cubrir tanto las objeciones religiosas como las de conciencia.

imponía el uso de un solo formulario de exención no médica para cubrir tanto las objeciones religiosas como las de conciencia. Emergencias de salud pública: establecía que el Cirujano General del Estado no tendría autoridad para ordenar vacunas obligatorias a individuos durante una emergencia de salud pública declarada.

establecía que el Cirujano General del Estado obligatorias a individuos durante una emergencia de salud pública declarada. Vacunación de menores: imponía la obligación de otorgar a los padres el “Vaccine Information Statement” (VIS) más reciente del CDC y materiales educativos sobre la prevención de enfermedades aprobados por las juntas médicas del estado.

Por qué la Medical Freedom Act no avanzó en la Legislatura de Florida, pese al respaldo de DeSantis

A pesar de que la propuesta fue impulsada por DeSantis en reiteradas ocasiones y contó con el apoyo de los republicanos en el Senado, finalmente se estancó en la Cámara de Representantes estatal y no se convirtió en legislación.

El registro oficial del Senado muestra que SB 1756 terminó el 13 de marzo como “Died in Messages”. Posteriormente, el gobernador incorporó la cuestión a la agenda de una sesión especial que finalmente se concentró en la redistribución de los distritos electorales del Congreso.

De este modo, la Cámara no avanzó con la legislación de libertad médica. Incluso se presentó una versión especial, SB 6-D, que tampoco fue aprobada. La falta de aprobación del proyecto suscitó un enfrentamiento entre Pérez y DeSantis, que continuó con el mensaje del gobernador en redes sociales el miércoles 12 de agosto.