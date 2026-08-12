Testimonios de empresarios y dueños de negocios en Florida que pierden a sus trabajadores por el fin del TPS

La cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para miles de trabajadores haitianos comenzó a generar problemas de personal en distintos negocios y sectores de Florida. Empresarios reportaron ausencias y pérdida de empleados.

Qué dicen los dueños de negocios sobre las consecuencias laborales del fin del TPS

Sabine Dulcio, organizadora de eventos en North Miami, resintió la ausencia de la mitad de su personal durante la preparación de una boda tras la confirmación del fin del TPS para haitianos en el Estado del Sol. “Esto nunca había sucedido en mis 20 años de experiencia”, dijo, de acuerdo con Miami Herald.

Aproximadamente 350 mil haitianos se vieron afectados por la pérdida confirmada del TPS en Estados Unidos Fotomontaje generado con IA

Dulcio explicó que sus trabajadores no asistieron a sus puestos por el temor a las detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La empresaria mencionó que llegó a EE.UU. desde Haití cuando era niña y comprendió el miedo de sus empleados.

Asimismo, Wilkinson Sejour, propietario de siete restaurantes Chef Creole, perdió a ocho empleados debido a su situación migratoria. “Si falta uno, la gente empieza a quejarse de la inconsistencia en la comida y el servicio al cliente”, señaló.

“Esta administración está haciendo un muy buen trabajo implementando el terror”, agregó luego. Según contó Sejour, los empleados del restaurante presenciaron la intervención de los agentes migratorios en las calles de Little Haiti.

Ambos empresarios intentan cubrir los turnos que quedaron vacantes. De acuerdo con sus testimonios, la falta de personal comenzó a afectar la organización del trabajo y la atención en sus negocios.

La decisión judicial sobre el fin del TPS para haitianos

Una jueza federal levantó la orden que impedía aplicar la terminación del TPS para Haití, después de que la Corte Suprema resolviera que los beneficiarios no tenían derecho a mantener esa protección judicial mientras continuaba el litigio. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) señala que la terminación del programa quedó efectiva desde el 27 de julio y afecta a alrededor de 350 mil haitianos.

De acuerdo con CNN, abogados y beneficiarios del TPS reportaron un aumento de acciones de control migratorio de ICE contra haitianos que perdieron esa protección.

Varias personas se toman de las manos y sostienen una bandera de Haití en una vigilia en el complejo cultural Little Haiti Lynne Sladky - AP

Los demandantes haitianos insisten en su reclamo legal al argumentar que el gobierno actuó con intenciones discriminatorias. En ese sentido, el proceso judicial supervisado por la justicia federal continúa su curso en los tribunales correspondientes.

Sectores más afectados por la medida

Según CNN, el sector de cuidado de adultos mayores enfrenta una severa escasez de personal tras el despido de auxiliares de enfermería certificados. Empresas como Westminster Communities of Florida reemplazaron a los trabajadores salientes con su propio personal temporal disponible.

La directora de recursos humanos de la empresa, Amanda Birch, explicó que los cambios generan “perturbación” en los residentes. Según dijo, los adultos mayores extrañan a los miembros del equipo con quienes forjaron relaciones durante varios años.

Asimismo, sectores como la hostelería, el comercio minorista y los restaurantes están expuestos a la pérdida de trabajadores que contaban con TPS. De acuerdo con FWD.us, alrededor de 200 mil beneficiarios haitianos integraban la fuerza laboral estadounidense y unos 93 mil trabajaban en Florida.

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La organización estima que los haitianos con TPS aportaban alrededor de US$5900 millones anuales a la economía de Estados Unidos, de los cuales US$2600 millones correspondían a Florida. Entre los trabajadores del estado había miles de cocineros y meseros, empleados agrícolas, empacadores, guardias de seguridad y auxiliares de enfermería.