Tiene 37 años, la detuvieron en una parada de auto en Florida y terminó cinco días en una celda del ICE

Yajaira, una mujer de 37 años originaria de Honduras y madre de dos hijos, fue arrestada por agentes federales el 20 de julio mientras conducía por los Cayos. Permaneció cinco días en una sala temporal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Miramar, Florida.

El traslado de Yajaira a la sede del ICE en Miramar

La hermana de Yajaira, Marlene, aseguró a la revista Reason que la mujer tenía un permiso de trabajo vigente.

Ese documento acredita autorización para trabajar en EE.UU., pero no determina por sí solo el estatus migratorio de una persona.

La hondureña compartió una celda con unas 50 personas, sin privacidad, higiene ni espacio para dormir Fotomontaje realizado con IA

Las autoridades la llevaron primero a una oficina de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en Marathon.

Durante una llamada de un minuto, pudo avisarle a Marlene que sería trasladada a la sede de Operaciones de Cumplimiento y Remoción del ICE en Miramar.

Ese edificio funciona habitualmente como una oficina administrativa donde los migrantes se presentan a sus controles periódicos o pagan fianzas.

Sin embargo, familiares, organizaciones de asistencia legal y legisladores demócratas denunciaron que durante los últimos meses comenzó a utilizarse como un centro de detención con salas hacinadas.

Cinco días entre unas 50 personas y sin espacio para dormir

Marlene relató que su hermana estaba en una celda de concreto junto con aproximadamente 50 detenidos. Según su testimonio, el lugar tenía un único inodoro sin privacidad, poco alimento y ningún espacio disponible para acostarse.

La mujer resumió las condiciones al señalar que Yajaira pasó “cinco días sin cepillarse los dientes” ni bañarse. También contó que las autoridades limitaron sus llamadas y no le permitieron conversar de manera confidencial con un abogado.

El hacinamiento agravó la ansiedad que sufría Yajaira. Marlene explicó que su hermana “terminó desmayándose” y fue trasladada en ambulancia a un hospital, pero regresó a la oficina migratoria con la vía intravenosa todavía colocada en el brazo. “Trabajo en un hospital. Eso nunca debería haber ocurrido”, afirmó.

¿Cuánto tiempo permiten las normas del ICE en estas salas?

Los Estándares Nacionales de Detención de 2025 del ICE establecen que las salas de las oficinas locales deben utilizarse para períodos breves mientras una persona espera su procesamiento, un traslado o una audiencia judicial. La permanencia máxima prevista es de 12 horas.

En junio de 2025, la agencia emitió una exención nacional que permitió extender ese plazo hasta 72 horas. Un juez federal anuló el memorando en junio de 2026, tras una demanda relacionada con las condiciones de la oficina del ICE en San Francisco. Durante 2025, otros jueces también ordenaron mejorar las instalaciones de Nueva York y Los Ángeles ante reclamos por las condiciones de alojamiento y las restricciones para recibir asistencia jurídica.

María Bilbao, coordinadora de campañas del American Friends Service Committee de Florida e integrante del grupo voluntario Miramar Circle of Protection, afirmó que recibe a diario mensajes de familias cuyos parientes permanecieron allí hasta 12 días. La activista describió el lugar como “un centro de detención clandestino” por la falta de claridad sobre su funcionamiento.

Paul Chavez, abogado de Americans for Immigrant Justice, indicó que su organización registró casos de ocho y nueve días. El letrado sostuvo que Miramar “no está diseñada ni equipada para funcionar como un centro de detención” y describió a personas que dormían sobre el concreto con mantas térmicas delgadas.

La representante demócrata Debbie Wasserman Schultz inspeccionó el edificio en julio. Tras el recorrido, calificó las condiciones como “horribles” y aseguró que había personas alineadas sobre el piso, “de pared a pared”.

La representante demócrata Debbie Wasserman Schultz inspeccionó el edificio en julio

¿Dónde se encuentra actualmente Yajaira?

Después de cinco días en Miramar, el ICE trasladó a Yajaira a un centro de detención en El Paso, Texas. Marlene esperó entre cuatro y seis horas fuera de la oficina para entregarle documentos y pertenencias, pero finalmente le comunicaron que su hermana ya había partido en un autobús.

Después de cinco días, Yajaira fue trasladada a Texas y posteriormente a un centro migratorio de Washington Fotomontaje realizado con IA

Según Marlene, Yajaira se encuentra actualmente en un establecimiento migratorio de Spokane, Washington. Su familia contrató a un abogado para presentar un recurso de habeas corpus con el objetivo de impugnar judicialmente su detención y buscar su liberación.

La hija de cuatro años de Yajaira cree que su madre se encuentra en el trabajo para ahorrar y llevarla a Disney World. Marlene contó que la niña se niega a bañarse durante varios días y afirma que no lo hará “hasta que aparezca” su mamá. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no respondió de inmediato al pedido de comentarios de Reason.