Cómo es una sala de detención del ICE por dentro: reconstruyen una celda en Nueva York

Una investigación reconstruyó una sala de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), situada en el edificio federal 26 Federal Plaza, en el centro de Nueva York. El modelo tridimensional muestra el reducido espacio donde más de 80 migrantes llegaron a permanecer al mismo tiempo durante 2025.

Cómo era la sala del ICE donde retuvieron a más de 80 migrantes en Nueva York

El trabajo, publicado el 27 de julio por The Washington Post, fue realizado por Douglas MacMillan, Aaron Steckelberg y N. Kirkpatrick. El equipo examinó las condiciones dentro del establecimiento y el nivel de ocupación registrado en diferentes momentos.

Una reconstrucción tridimensional reveló las dimensiones de la sala donde más de 80 migrantes permanecieron al mismo tiempo durante 2025

La habitación tenía forma cuadrada y medía aproximadamente 30 pies (9,14 metros) por lado. En su interior había bancos junto a tres paredes y tres inodoros ubicados sobre uno de los laterales.

Durante semanas, los detenidos permanecieron en ese espacio, sin camas ni duchas. Las instalaciones tampoco contaban con personal médico de tiempo completo.

El acceso a estos espacios estaba restringido. Los centros de detención migratoria prohíben los dispositivos de grabación y, por lo general, no permiten el ingreso de medios periodísticos.

Planos y documentos judiciales revelaron el interior de 26 Federal Plaza

La investigación comenzó después de que archivos e imágenes de las instalaciones aparecieran en una demanda judicial y en una filtración. Estos materiales proporcionaron registros poco habituales del interior del área de detención de 26 Federal Plaza.

El periodista gráfico Aaron Steckelberg elaboró la estructura inicial a partir de un plano, mediciones y fotografías fijas incluidas en el expediente. Con esos elementos estableció las dimensiones y la distribución del ambiente.

La información permitió representar la forma del lugar, la ubicación de los bancos y la disposición de los sanitarios antes de incorporar sus características visuales.

El video filtrado que permitió recrear la sala de detención del ICE

Steckelberg completó la recreación mediante un video de celular filmado en 2025 por una persona migrante bajo custodia, cuya identidad se desconoce.

La Coalición de Inmigración de Nueva York obtuvo la grabación y The City Reporter la publicó por primera vez. Las imágenes mostraron rasgos internos que complementaron los planos y las fotografías judiciales. El periodista utilizó la filmación para reproducir las texturas y otras particularidades visibles del entorno.

A su vez, N. Kirkpatrick analizó datos de ingresos y salidas del Proyecto de Datos de Deportación. A partir de esos movimientos, estimó cuántas personas permanecieron simultáneamente dentro de la habitación en distintos momentos.

El espacio medía aproximadamente 9,14 metros por lado y contaba con bancos contra tres paredes y solo tres inodoros Captura video de The Washington Post

Ataque en 26 Federal Plaza: incendio, fuegos artificiales y tres heridos leves

El 20 de julio, un hombre provocó un incendio frente a 26 Federal Plaza, en Foley Square. NBC News presentó al sospechoso como un posible activista contrario al ICE y señaló que el hecho dejó a tres personas con heridas leves. La motivación permanecía bajo investigación.

La investigación preliminar indicó que el sospechoso trasladó hasta el lugar un carro con fuegos artificiales y líquido inflamable y luego encendió los materiales. Las autoridades identificaron al detenido como Andrew Arrabaca, de 43 años, quien también llevaba un rifle de aire comprimido, según las autoridades.

El edificio de 41 pisos constituye el principal complejo de oficinas federales de Nueva York y alberga dependencias del ICE, el FBI y otras agencias. Arrabaca fue acusado de incendio intencional ante un tribunal federal de Manhattan y quedó detenido mientras avanza el proceso judicial.