Tiene 74 años y Ron DeSantis canceló su ejecución en Florida: “No tiene capacidad mental para comprenderlo”

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, canceló la ejecución de William Lee Thompson, de 74 años, prevista para el 13 de octubre en la prisión estatal, por el asesinato de Sally Ivester en Miami-Dade, en 1976. Según informaron CBS News, el mandatario retiró la orden el 8 de octubre, mediante una carta al director del establecimiento, Randall Polk, sin explicar los motivos. La decisión llegó después de que la defensa denunciara demencia y deterioro físico del condenado.

Qué pasará con William Lee Thompson tras la suspensión de su ejecución en Florida

La medida deja sin efecto la ejecución programada, pero Thompson permanecerá en el corredor de la muerte. De acuerdo con Associated Press, DeSantis podría firmar una nueva orden en el futuro. La suspensión tampoco modifica la condena por el crimen que el hombre cometió hace cinco décadas.

Esta es la primera vez que Ron DeSantis retira una orden de ejecución desde que asumió el cargo

Según consignó ABC News, esta es la primera vez que DeSantis retira una orden de ejecución desde que asumió el cargo. La decisión corresponde al caso de Thompson: la ejecución de James Robertson, de 63 años, también prevista para el 13 de octubre, continuaba programada en los reportes publicados el viernes 9.

Robertson fue condenado por estrangular en 2008 a su compañero de celda, Frank Hart, en el centro penitenciario de Charlotte. Según CBS, su ejecución estaba fijada para el mediodía, mientras que la de Thompson debía realizarse seis horas después.

Cómo evalúa Florida la capacidad mental de un preso antes de una ejecución

La defensa notificó al gobernador DeSantis sobre los problemas de salud de Thompson después de la firma de la orden, el 11 de septiembre. Un neuropsicólogo que lo examinó el día 15 sostuvo que la demencia y el deterioro cognitivo le impedían comprender su ejecución y las razones de la pena, consignó CBS News.

El gobernador de Florida convocó entonces a una comisión de tres psiquiatras mediante la orden ejecutiva 26-192. La evaluación estaba prevista para el 1° de octubre, con entrega del informe al día siguiente.

Más allá de la suspensión de su ejecución, la condena sigue firme y Thompson permanecerá en el corredor de la muerte Archivo

Según la organización Floridians for Alternatives to the Death Penalty, citada por CBS, las autoridades no habían divulgado los resultados al anunciarse la cancelación de la ejecución.

La sección 922.07 de la legislación de Florida establece que el examen debe determinar si el condenado comprende la naturaleza y el efecto de la pena capital y por qué se le impone. Los tres especialistas deben estar presentes simultáneamente, y tanto la defensa como el fiscal pueden asistir.

La misma norma dispone el traslado a una institución de tratamiento de salud mental del sistema penitenciario cuando el gobernador determina que falta esa capacidad.

Por el momento, no hay confirmación oficial de que Thompson haya recibido esa derivación ni que haya sido trasladado. Su abogada, Bri Lacy, expresó a AP que esperaba su reubicación en un centro médico adecuado.

Por qué el asesinato de Sally Ivester en Miami-Dade lleva décadas en los tribunales

De acuerdo con los antecedentes judiciales reseñados por el medio estadounidense, Sally Ivester murió después de sufrir agresiones en un motel de North Miami Beach el 30 de marzo de 1976. Thompson se declaró culpable de asesinato en primer grado, secuestro y agresión sexual, y recibió inicialmente la pena de muerte ese mismo año.

El expediente atravesó anulaciones y nuevas sentencias. En 1989, un jurado recomendó la pena capital por siete votos contra cinco, y el tribunal volvió a imponerla; también habían quedado suspendidas órdenes de ejecución firmadas en 1982 y 1987.

Tras la cancelación de la fecha de octubre, la condena de Thompson sigue siendo la misma. Cualquier nueva programación dependerá de la emisión de una nueva orden, mientras su defensa reclama que el estado atienda los problemas médicos del preso.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.