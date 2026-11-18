Lynnette Stitt Williams trabaja para el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (Flhsmv, por sus siglas en inglés) en la oficina de Pembroke Pines, en el condado de Broward. El martes fue arrestada por la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP, por sus siglas en inglés) y está acusada de 360 cargos graves por, presuntamente, organizar un esquema donde otorgaba licencias de conducir a solicitantes que no reunían los requisitos, entre ellos, migrantes sin estatus legal que primero pagaban una tarifa a una escuela de manejo que les garantizaba la credencial y luego eran enviados directamente a ella.

Cómo funcionaba el presunto esquema de licencias en la oficina del DMV de Florida

La investigación comenzó con una denuncia ante la FHP, informó CBS News Miami. Según los registros, esos solicitantes se saltaban el sistema habitual de citas y los atendía Stitt Williams.

La Patrulla de Carreteras arrestó a Lynnette Stitt Williams, empleada del DMV de Florida, por fraude de licencias de conducir Fotomontaje generado con IA

La FHP encontró solicitudes con domicilios falsos y casos de varias personas que presentaban las mismas facturas de servicios públicos o de cable como comprobante de residencia. También se entregaron licencias a solicitantes que todavía debían repetir el examen práctico de manejo. El formulario de arresto sostiene que, en conjunto, esas circunstancias indican una participación consciente y no un error aislado.

Los 360 cargos surgen de imputar seis delitos por cada uno de los 60 trámites:

Tres se refieren a la credencial: posesión o exhibición no autorizada, emisión ilegal y suministro de licencias no autorizadas .

. Los otros tres apuntan a su función pública: falsificación, uso delictivo de un registro público y mala conducta oficial.

La jueza Allison Gilman determinó que existía causa probable. La fiscalía pidió una fianza de 900 mil dólares, pero la jueza la fijó en US$15.000.

Los riesgos para quienes obtuvieron una licencia de forma irregular en Florida

La ley estatal sobre solucitudes de licencia exige a quienes no son ciudadanos estadounidenses acreditar su presencia legal. Para eso sirven documentos como la tarjeta de residencia permanente, un permiso de trabajo vigente o constancias migratorias federales. Además, según el capítulo 322 de los estatutos de Florida, el estado no reconoce las licencias que otros estados emiten exclusivamente a inmigrantes indocumentados.

La ley de Florida exige a quienes no son ciudadanos estadounidenses acreditar su presencia legal para tramitar la licencia de conducir Imagen ilustrativa generada con IA

La misma legislación prevé consecuencias para los titulares:

Poseer a sabiendas una licencia emitida ilegalmente , o mentir u ocultar información en la solicitud, es un delito grave de tercer grado. La pena máxima es de cinco años de prisión, según el código penal estatal.

, o mentir u ocultar información en la solicitud, es un delito grave de tercer grado. La pena máxima es de cinco años de prisión, según el código penal estatal. El Flhsmv puede cancelar una licencia si el titular no tenía derecho a ella o dio información incorrecta en el trámite, y en ese caso el titular debe devolverla.

Las fuentes consultadas no precisan cuántos de los 60 trámites correspondían a migrantes sin estatus legal. Tampoco indican si las autoridades revisarán esas credenciales ni si hay cargos contra la escuela de manejo.

Segundo caso de fraude en las oficinas de licencias en Florida

El arresto de Stitt Williams ocurrió días después del de otra examinadora del condado, en un caso que, según Local 10, no parece estar relacionado. Quonteria Lameshae Dixon, exempleada de la oficina de Sunrise, está acusada de entregar licencias a personas que presentaban documentos con datos personales ajenos.

Pasos a seguir para utilizar el sistema de identificación digital del DMV de Nueva York en el celular

Esas licencias se usaron después para cometer fraude bancario, informó Telemundo 51. Dixon enfrenta 77 cargos y sigue detenida sin derecho a fianza.

Los dos casos se conocen nueve meses después de un cambio en el trámite legal. Desde el 6 de febrero de 2026, todos los exámenes se presentan solo en inglés y sin intérprete, según anunció el Flhsmv. Stitt Williams tenía programada una audiencia previa al juicio para la tarde del miércoles 18 de noviembre, de acuerdo con CBS News Miami.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.