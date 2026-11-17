Las licencias de conducir y las tarjetas de identificación de Florida deberán mostrar el estatus de ciudadanía de los titulares que el sistema registre como ciudadanos estadounidenses, según la ley HB 991 que el gobernador Ron DeSantis aprobó en abril de 2026. El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (Flhsmv, por sus siglas en inglés) debe incorporar la mención a más tardar el 1 de julio de 2027.

Licencia de conducir en Florida: qué cambia con el estatus de ciudadanía

Según el resumen del Senado de Florida, la exigencia recae sobre las licencias y tarjetas de identificación que se emitan a ciudadanos estadounidenses.

La mención se agrega cuando el titular tramita un documento nuevo, una renovación o un reemplazo.

El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida tiene reglas estrictas respecto a la emisión de licencias de conducir para no ciudadanos Imagen creada con IA

Si un titular se convierte en ciudadano y actualiza a tiempo su estatus legal, el Flhsmv debe emitir una renovación o un reemplazo sin costo.

El beneficio rige solo si el trámite se hace a tiempo.

Verificación de ciudadanía de votantes en Florida desde enero de 2027

De acuerdo con ese resumen, desde el 1 de enero de 2027, el registro de nuevos votantes y las actualizaciones de inscripción incluirán una consulta de los datos REAL ID del Flhsmv sobre ciudadanía.

El Departamento de Estado de Florida deberá actuar cuando otras entidades públicas identifiquen a votantes inscritos como posiblemente no elegibles por su ciudadanía.

En Florida las licencias para conductores se emiten con colores de encabezado para mostrar su tipo Flhsmv

Los supervisores electorales deberán notificar a esas personas y llevar adelante los procesos para eliminarlas del registro de votantes.

La ley también enumera los documentos que un votante puede presentar para acreditar su ciudadanía si resulta señalado.

La reforma modifica además las identificaciones con foto aceptables para votar: quita las credenciales estudiantiles, de centros de retiro, de asociaciones vecinales y de asistencia pública.

Cuándo entra en vigor la ley HB 991 en Florida

La norma entrará en vigor en general el 1 de enero de 2027, y el plazo para las licencias vence el 1 de julio de 2027.

Algunas disposiciones rigen desde el 1 de julio de 2026, como el plazo de prescripción de cinco años para delitos graves del Código Electoral.

El Senado aprobó el texto por 27 votos a 12 y la Cámara de Representantes, por 77 a 28.

Los conductores mayores de 80 años deberán renovar su licencia cada seis años, mientras que los menores de esa edad podrán hacerlo cada ocho Freepick

Para tener en cuenta

A quién aplica: a los titulares de licencias y tarjetas de identificación de Florida que el sistema registre como ciudadanos estadounidenses.

a los titulares de licencias y tarjetas de identificación de Florida que el sistema registre como ciudadanos estadounidenses. Plazo: la mención debe figurar a más tardar el 1 de julio de 2027.

la mención debe figurar a más tardar el 1 de julio de 2027. Si te naturalizas: actualiza tu estatus legal a tiempo para recibir la renovación o el reemplazo sin costo.

actualiza tu estatus legal a tiempo para recibir la renovación o el reemplazo sin costo. Si votas en Florida: desde el 1 de enero de 2027, los nuevos registros y las actualizaciones se cotejan con datos de ciudadanía del Flhsmv.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.