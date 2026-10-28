Última semana de Ron DeSantis: actualizaciones de las encuestas en Florida y quién gana las elecciones 2026

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, intensificó su participación en la campaña republicana durante la última semana antes de las elecciones del 3 de noviembre. Sus apariciones junto a candidatos del partido coinciden con una etapa decisiva para definir quién lo sucederá en el gobierno estatal y quién ocupará el escaño del Senado federal que busca conservar Ashley Moody.

Quién lidera las encuestas para gobernador de Florida en 2026

Byron Donalds llega a la recta final con ventaja sobre David Jolly, aunque la diferencia cambia según la encuestadora. El promedio de RealClearPolling, actualizado al 27 de octubre, ubica al republicano con el 48,9% de la intención de voto, frente al 43,3% del demócrata.

Byron Donalds, candidato a gobernador en Florida: “David Jolly representa todo lo que la gente odia de Washington”

En cuanto a encuestas individuales, un estudio de la Universidad del Norte de Florida, realizado entre el 12 y el 19 de octubre entre 1471 posibles votantes, registró un 49% para Donalds y un 47% para Jolly.

Por su parte, Echelon Insights, en una encuesta cuyos resultados se difundieron el 27 de octubre, registró una ventaja mayor para Donalds, con el 50% frente al 44% de Jolly. Los resultados corresponden a una muestra de 515 votantes probables, con un margen de error de cinco puntos porcentuales.

Ashley Moody aventaja a Angie Nixon en la carrera por el Senado en Florida

La contienda por el Senado federal también presenta una ventaja republicana. Ashley Moody, quien ocupa el escaño que quedó vacante tras la salida de Marco Rubio para incorporarse al gobierno de Donald Trump como secretario de Estado, busca conservar el puesto frente a la demócrata Angie Nixon.

El promedio de encuestas de 270toWin sitúa a Moody cerca del 50% de la intención de voto y a Nixon en torno al 43%. La diferencia favorece a la republicana, aunque algunos sondeos muestran una competencia más ajustada.

Las encuestas en Florida muestran una ventaja de la senadora republicana Ashley Moody sobre la candidata demócrata Angie Nixon Archivo/Angie Nixon

Entre las mediciones recientes, ActiVote registró el 27 de octubre un 53% para Moody y un 47% para Nixon, en una encuesta de 400 votantes probables.

DeSantis acompaña a Donalds y otros candidatos republicanos

La actividad de DeSantis forma parte de los esfuerzos republicanos para movilizar a sus votantes en los últimos días de campaña. El gobernador agendó actos junto a Donalds el miércoles 28 de octubre, en Brooksville y Tampa, según informó Florida Politics.

Donalds agendó actos junto a DeSantis en el último tramo de la campaña antes de las elecciones en Florida Archivo Getty

El respaldo del mandatario también se extendió a Moody y a candidatos republicanos que compiten por escaños en la Cámara de Representantes. En los días previos, DeSantis participó en actividades de campaña y encuentros telefónicos destinados a promover la participación electoral.

El gobernador dejará el cargo en enero de 2027, ya que la Constitución de Florida le impide buscar un tercer mandato consecutivo. Donalds aspira a sucederlo y ha incorporado a la campaña mensajes centrados en los impuestos, el costo de los seguros y la asequibilidad de la vida en el estado.

Además de elegir candidatos, los votantes de Florida deberán pronunciarse sobre la Enmienda 3, una propuesta que modificaría el sistema de impuestos a la propiedad. La medida ampliaría la exención para la vivienda habitual a US$150.000 en 2027 y US$250.000 en 2028, con ajustes posteriores por inflación, y reduciría del 10% al 5% el límite anual de aumento de la valuación de propiedades que no califican como vivienda habitual.