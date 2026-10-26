Midterm elections, en vivo: quién va ganando las encuestas entre republicanos y demócratas hoy

Estados Unidos se prepara para las midterm elections del martes 3 de noviembre, con 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 del Senado en disputa. Los demócratas lideran la papeleta del cuerpo legislativo con más del 53% de la intención de voto, según ActiVote, y el presidente Donald Trump visitó Mississippi el 26 de octubre para respaldar a la senadora Cindy Hyde-Smith frente al demócrata Scott Colom.

Según el sondeo de CBS News/YouGov , se proyecta que el Partido Demócrata podría alcanzar las 229 bancas en la Cámara de Representantes .

, se proyecta que el Partido Demócrata podría alcanzar las . Más del 70% de quienes respaldan a los demócratas afirman que su voto es para oponerse a Trump o detener las políticas del Partido Republicano.

o detener las políticas del Partido Republicano. En Texas, se prevé que alrededor del 67% de los votantes emitan su voto durante la elección anticipada, según la organización VoteHub.

¿Republicanos o demócratas?: qué dicen las encuestas sobre las midterm elections

06:15 | Los demócratas avanzan en el Congreso por el "factor Trump", según CBS News

Según un estudio realizado por CBS News, los demócratas podrían alcanzar las 229 bancas en la Cámara de Representantes, aunque los republicanos mantienen una posibilidad matemática de retener el control.

Esta tendencia responde al “factor Trump”. Según el medio, el 70% de los encuestados afirma que su voto está motivado por el rechazo al presidente o por el deseo de frenar la agenda republicana.