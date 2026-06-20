Últimas encuestas de Florida: David Jolly pelea por la ventaja sobre Byron Donalds en las elecciones primarias

La campaña para la gobernación de Florida comienza a perfilar una competencia más disputada de lo previsto. En el centro de la escena aparece David Jolly, exintegrante del Partido Republicano que actualmente busca llegar al gobierno estatal bajo la bandera demócrata y que, según las últimas encuestas, superaría en intención de voto al republicano Byron Donalds. Las elecciones primarias en el estado están programadas para el 18 de agosto.

Quién es David Jolly: del Partido Republicano a la candidatura demócrata en Florida

La trayectoria de Jolly ha estado marcada por un cambio partidario gradual. Entre 2014 y 2017 representó a la región de Tampa Bay en la Cámara de Representantes de Estados Unidos como republicano.

Tras abandonar el Partido Republicano, Jolly ahora busca el cargo como demócrata Facebook David Jolly

Con el paso de los años tomó distancia de la conducción nacional de su partido y se convirtió en una de las voces críticas de Donald Trump. En 2018 abandonó formalmente el Partido Republicano, se registró primero como independiente y posteriormente se incorporó al Partido Demócrata.

“Creo que mucha gente en Florida, incluso algunos republicanos, ya entienden que las guerras culturales han llegado demasiado lejos", dijo Jolly, según informó Associated Press y consignó PBS NewsHour. “Me costó mucho poner en práctica esos valores en el Partido Republicano. El hecho de registrarme como demócrata no fue un cambio radical. Fue una especie de formalidad”, aseguró.

Encuestas en Florida: David Jolly aventaja a Byron Donalds entre votantes probables

La candidatura de Jolly surge en un contexto político particular. Florida ha consolidado en los últimos años una tendencia favorable a los republicanos, mientras el gobernador Ron DeSantis transita su último mandato debido a las limitaciones constitucionales para una nueva reelección.

De acuerdo con las normas que establece la Constitución de Florida, no hay límites sobre la cantidad de veces que una persona puede ocupar el cargo. Sin embargo, nadie puede ser gobernador más de dos veces consecutivas.

David Jolly habla del futuro de Florida durante su campaña electoral

Aun con esa realidad electoral que favorece a los republicanos, distintos sondeos ubican a Jolly con una leve ventaja sobre el congresista republicano Byron Donalds, uno de los nombres con mayor visibilidad dentro del Partido Republicano de Florida.

En la encuesta realizada por Change Research entre 1273 votantes registrados, 1015 personas se identificaron como votantes probables. De cara a la elección general que se disputará el 3 de noviembre, los análisis marcaron un posible enfrentamiento entre Jolly y Donalds, que requeriría de un triunfo de ambos en la primaria del 18 de agosto.

Según los datos difundidos, las preferencias entre los electores registrados son las siguientes:

El demócrata David Jolly registró una intención de voto del 47%

registró una intención de voto del El republicano Byron Donalds tuvo un apoyo del 42%

La diferencia aumenta entre los llamados votantes probables:

David Jolly eleva su intención de voto a 49%

eleva su intención de voto a Byron Donalds aumenta a 43%

El informe también señaló que la incorporación de la excongresista demócrata Gwen Graham a una eventual fórmula electoral fortalece la posición de Jolly. En ese escenario, el candidato demócrata llega al 50% de respaldo dentro del segmento de votantes probables.

La incorporación de la excongresista demócrata Gwen Graham a una eventual fórmula electoral fortalece la posición de Jolly Facebook David Jolly

Las propuestas de David Jolly para Florida: seguros, Medicaid, escuelas, armas y clima

De acuerdo con su sitio web oficial, la campaña de Jolly pone el foco en asuntos económicos y de gestión estatal. Entre sus principales propuestas figuran:

La reducción del impacto de los seguros de vivienda , un tema que afecta a miles de propietarios en Florida debido al incremento sostenido de las primas.

, un tema que afecta a miles de propietarios en Florida debido al incremento sostenido de las primas. Propone aumentar la inversión destinada a escuelas públicas, elevar salarios docentes y revisar el alcance de los programas de vales educativos para concentrarlos en familias con menores recursos económicos.

para concentrarlos en familias con menores recursos económicos. En materia sanitaria, plantea ampliar la cobertura de Medicaid y garantizar el acceso a distintos servicios médicos.

A esto se le suma una agenda de reformas éticas orientadas al financiamiento de campañas y a los mecanismos de control sobre la actividad política. Otro de los aspectos que distingue a Jolly de su antigua fuerza política es su posición sobre inmigración. El candidato cuestiona la asociación entre inmigración y criminalidad, y sostiene que ambas cuestiones deben abordarse de manera separada.

Su plataforma incluye además la defensa de derechos reproductivos mediante garantías legales a nivel estatal. En paralelo, propone modificaciones en la legislación sobre armas, entre ellas restricciones a determinados tipos de armamento y un fortalecimiento de los mecanismos preventivos existentes.

Las iniciativas ambientales también forman parte de su programa. Entre ellas aparecen inversiones destinadas a la adaptación y resiliencia climáticas, protección costera y desarrollo de fuentes energéticas alternativas.