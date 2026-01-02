Adiós Ron DeSantis en Florida: cuándo termina su mandato y quiénes aspiran al puesto de gobernador en 2026
De cara al final de la segunda gestión del republicano, ya hay decenas de nombres confirmados que buscarán la gobernación del Estado del Sol
- 3 minutos de lectura'
Luego de concluir su mandato actual, Ron DeSantis deberá abandonar su cargo como gobernador de Florida. De cara a las elecciones de 2026, ya hay una extensa lista de candidatos que aspiran a ganar los comicios y tomar el puesto de mandatario del Estado del Sol.
DeSantis no puede presentarse en las próximas elecciones
De acuerdo con las normas que establece la Constitución de Florida, no hay límites sobre la cantidad de veces que una persona puede ocupar el cargo. Sin embargo, nadie puede ser gobernador más de dos veces consecutivas.
Dado que DeSantis se encuentra en la etapa final de su segundo mandato, deberá abandonar el cargo al menos durante un período antes de poder volver a presentarse como candidato.
De esa manera, en enero de 2027 el republicano terminará su segunda gestión y le cederá su lugar al próximo gobernador o gobernadora. Su sucesor se decidirá en las elecciones del 3 de noviembre de este año.
En ese momento, DeSantis habrá cumplido ocho años como mandatario de Florida. Su camino en este rol comenzó en enero de 2019, luego de que en las elecciones de 2018 venciera al demócrata Andrew Gillum.
Cuatro años después, en 2022, hizo lo propio con Charlie Crist. Por eso, desde enero del 2023 está al frente de su segunda gestión, que incluso lo llevó a considerar aspiraciones presidenciales en los comicios de 2024 que finalmente consagraron a Donald Trump.
Quiénes son los principales candidatos para las elecciones 2026 a gobernador de Florida
De cara a los comicios del Estado del Sol, ya existen decenas de nombres confirmados que competirán por el puesto a gobernador.
Uno de los más relevantes es Byron Donalds. Además de ser congresista republicano, tiene a favor que recibió la bendición del presidente Trump como su candidato predilecto para los comicios.
Otro de los nombres con alto perfil fue el de James Fishback, un empresario republicano con familia migrante que en el inicio de su campaña prometió continuar con el camino de DeSantis.
El aspirante hizo énfasis en algunos ejes como desincentivar la entrega de visas H-1B en el Estado del Sol. Además, propinó críticas a Donalds y aseguró que busca asegurar la asequibilidad para las familias de Florida.
Por el lado demócrata se destacan algunas figuras como el alcalde del condado de Orange Jerry Demings, Richard Dembinsky y David Jolly, quien entre 2014 y 2017 se desempeñó como congresista republicano.
Elecciones 2026 en Florida: la lista completa de candidatos a gobernador
Más allá de los nombres destacados, de acuerdo con Ballotpedia, el listado completo se compone de estos nombres:
Partido Demócrata
- Faith E. Antonio
- Evelyn Castillo-Bach
- Richard Dembinsky
- Jerry Demings
- Thomas E. Fernández
- Dayna Foster
- Indony Jean Baptiste
- David Jolly
- Donald Peterson
- Christopher Powell
Partido Republicano
- William Todd Andros
- Shea Cruel
- Byron Donalds
- James Fishback
- Jim Holcomb
- Daniel Imperato
- John Joseph Mercadante
- William Reicherter
- Paul Renner
- Caneste Succe
- Bobby Williams Jr.
Independientes y otros partidos
- Brandon L. McIntyre (Partido Constitucional)
- Scott Jewett (Partido Libertario)
- Surindar Bedi
- James Brown
- Jeffrey Peter Datto
- Moliere Dimanche
- Insley Evans
- Kyle Gibson
- Neil Gillespie
- Mourice Hylton
- Holly Klask
- Andrea Lynn Klink
- Jason Pizzo
- Frank J. Russo
Otras noticias de Agenda EEUU
En vivo. Noticias en Miami y el Sur de Florida, en vivo: las nuevas leyes de Ron DeSantis y los últimos reportes hoy, 2 de enero de 2026
En vivo. Noticias de New York y New Jersey: las primeras órdenes ejecutivas de Mamdani y otros reportes de hoy, 2 de enero de 2026
La cotización. De dólar a peso mexicano hoy: a cuánto cotiza la moneda este viernes 2 de enero de 2026
- 1
Preguntas y respuestas para entender el nuevo esquema en la luz y el gas que dispuso el Gobierno
- 2
Tragedia de Año Nuevo en Suiza: intentan identificar a los muertos y una madre busca a su hijo
- 3
Ya son 33 las alumnas víctimas de una red de trata que buscaba chicas vírgenes en colegios
- 4
“El agua me tapó”: diluvió en Corrientes y se desató una crisis productiva