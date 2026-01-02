Adiós Ron DeSantis en Florida: cuándo termina su mandato y quiénes aspiran al puesto de gobernador en 2026

Luego de concluir su mandato actual, Ron DeSantis deberá abandonar su cargo como gobernador de Florida. De cara a las elecciones de 2026, ya hay una extensa lista de candidatos que aspiran a ganar los comicios y tomar el puesto de mandatario del Estado del Sol.

DeSantis no puede presentarse en las próximas elecciones

De acuerdo con las normas que establece la Constitución de Florida, no hay límites sobre la cantidad de veces que una persona puede ocupar el cargo. Sin embargo, nadie puede ser gobernador más de dos veces consecutivas.

Ron DeSantis deberá dejar su puesto de gobernador de Florida en 2027 AP foto/Rebecca Blackwell

Dado que DeSantis se encuentra en la etapa final de su segundo mandato, deberá abandonar el cargo al menos durante un período antes de poder volver a presentarse como candidato.

De esa manera, en enero de 2027 el republicano terminará su segunda gestión y le cederá su lugar al próximo gobernador o gobernadora. Su sucesor se decidirá en las elecciones del 3 de noviembre de este año.

En ese momento, DeSantis habrá cumplido ocho años como mandatario de Florida. Su camino en este rol comenzó en enero de 2019, luego de que en las elecciones de 2018 venciera al demócrata Andrew Gillum.

Cuatro años después, en 2022, hizo lo propio con Charlie Crist. Por eso, desde enero del 2023 está al frente de su segunda gestión, que incluso lo llevó a considerar aspiraciones presidenciales en los comicios de 2024 que finalmente consagraron a Donald Trump.

El apoyo que recibió DeSantis en Florida lo llevó a considerar postularse como candidato a presidente en 2024 Douglas R. Clifford - Tampa Bay Times via ZUMA Press

Quiénes son los principales candidatos para las elecciones 2026 a gobernador de Florida

De cara a los comicios del Estado del Sol, ya existen decenas de nombres confirmados que competirán por el puesto a gobernador.

Uno de los más relevantes es Byron Donalds. Además de ser congresista republicano, tiene a favor que recibió la bendición del presidente Trump como su candidato predilecto para los comicios.

Otro de los nombres con alto perfil fue el de James Fishback, un empresario republicano con familia migrante que en el inicio de su campaña prometió continuar con el camino de DeSantis.

El aspirante hizo énfasis en algunos ejes como desincentivar la entrega de visas H-1B en el Estado del Sol. Además, propinó críticas a Donalds y aseguró que busca asegurar la asequibilidad para las familias de Florida.

James Fishback presentó su candidatura a gobernador de Florida

Por el lado demócrata se destacan algunas figuras como el alcalde del condado de Orange Jerry Demings, Richard Dembinsky y David Jolly, quien entre 2014 y 2017 se desempeñó como congresista republicano.

Elecciones 2026 en Florida: la lista completa de candidatos a gobernador

Más allá de los nombres destacados, de acuerdo con Ballotpedia, el listado completo se compone de estos nombres:

Partido Demócrata

Faith E. Antonio

Evelyn Castillo-Bach

Richard Dembinsky

Jerry Demings

Thomas E. Fernández

Dayna Foster

Indony Jean Baptiste

David Jolly

Donald Peterson

Christopher Powell

Ya hay decenas de candidatos confirmados para reemplazar a DeSantis como gobernador de Florida AP Foto/Alex Brandon

Partido Republicano

William Todd Andros

Shea Cruel

Byron Donalds

James Fishback

Jim Holcomb

Daniel Imperato

John Joseph Mercadante

William Reicherter

Paul Renner

Caneste Succe

Bobby Williams Jr.

Independientes y otros partidos