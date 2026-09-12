Últimas encuestas en Florida: Jolly mantiene la ventaja frente a Donalds y se acerca la elección del 3 de noviembre

La carrera por la gobernación de Florida avanza en septiembre a favor del candidato David Jolly, según una encuesta de Change Research que midió las preferencias de 1107 probables votantes del estado. El relevamiento fue realizado mediante un muestreo dinámico en línea y mensajes de texto, con un margen de error modelado de 2,8 puntos porcentuales.

Encuestas en Florida: cuánto separa a David Jolly de Byron Donalds

La encuesta patrocinada por Freedom Project USA fue realizada entre el 7 y el 9 de septiembre. En el estudio se entrevistó a un total de 1317 votantes registrados en Florida, de los cuales 1107 fueron clasificados como “votantes probables” por manifestar una alta motivación para sufragar en los comicios del 3 de noviembre.

En la pregunta inicial sobre intención de voto, según el análisis de Change Research, se reflejó lo siguiente:

La fórmula integrada por Jolly y Gwen Graham alcanzó el 47% de intención de voto.

alcanzó el de intención de voto. La candidatura republicana de Byron Donalds y Bryan Avila obtuvo el 44% .

obtuvo el . Mientras que el 7% todavía no define su posición.

La distancia cambia después de presentar a los participantes argumentos relacionados con las propuestas y los perfiles de los candidatos. En ese escenario, según la encuesta, Jolly llegó al 50% y Donalds al 45%.

Elecciones en Florida: cómo están las carreras por el Senado, fiscalía y CFO

La encuesta también consultó sobre otras elecciones estatales. Para el Senado de EE.UU., la demócrata Angie Nixon y la republicana Ashley Moody aparecieron igualadas en 47%.

Moody, actual senadora, registró además el 33% de opiniones favorables y 37% desfavorables, mientras que un 15% de los encuestados señaló una posición neutral y otro 15% afirmó no conocerla.

La disputa por la fiscalía general presentó otro empate: José Javier Rodriguez, por el Partido Demócrata, y James Uthmeier, por el Partido Republicano, alcanzaron el 46% cada uno. En la elección para director financiero de Florida (CFO, por sus siglas en inglés), Annette Taddeo y Blaise Ingoglia también quedaron igualados, aunque en 44%.

El estudio identificó una diferencia en la motivación electoral. El 92% de los demócratas consultados manifestó estar muy motivado para votar, frente al 84% de los republicanos. La diferencia de ocho puntos es relevante en una elección estatal en la que varias contiendas muestran márgenes reducidos.

David Jolly habla del futuro de Florida durante su campaña electoral

Byron Donalds y David Jolly: qué opinan los votantes de Florida

Byron Donalds obtuvo el 34% de valoración favorable y 46% desfavorable. Dentro de este último grupo, el 40% expresó una opinión muy desfavorable. Un 11% mantuvo una posición neutral y un 9% aseguró no haber escuchado hablar de él.

Los resultados también reflejaron cuestionamientos sobre la relación del republicano con los intereses políticos y económicos que respaldan su campaña:

El 51% de los encuestados consideró que, si fuera gobernador, sus decisiones estarían condicionadas por el dinero recibido de grupos de interés.

de los encuestados consideró que, si fuera gobernador, sus decisiones estarían condicionadas por el dinero recibido de grupos de interés. Además, el 52% dijo que su actuación en el Congreso está orientada a complacer a Donald Trump .

dijo que su actuación en el Congreso está orientada a complacer a . El 25% consideró que la prioridad del candidato es reducir los costos para los residentes de Florida.

Jolly presentó mejores resultados en algunos atributos evaluados:

El 37% lo identificó como honesto, frente al 29% de Donalds.

lo identificó como honesto, frente al 29% de Donalds. El 39% lo consideró unificador, contra el 29% del republicano.

lo consideró unificador, contra el 29% del republicano. El 44% señaló que confía más en Jolly para actuar en beneficio de Florida, frente al 37% que eligió a Donalds.

Solo el 20% asoció a Jolly con la palabra “corrupto”, mientras que esa percepción alcanzó el 40% para Donalds.

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HOPE Florida y fondos de campaña: qué revela la encuesta sobre Donalds y Jolly

El caso HOPE Florida apareció entre los elementos utilizados para evaluar la confianza en Donalds. Entre quienes conocen la controversia, el 78% afirmó no confiar en él para combatir la corrupción. Además, el 56% expresó un nivel máximo de preocupación por los más de US$110 millones recaudados para su campaña.

En el caso de Jolly, los argumentos críticos utilizados contra el demócrata tuvieron porcentajes de aceptación inferiores al 35%. El 34% cree que respalda impuestos sobre las propinas, el 33% lo considera radical, el 31% piensa que aumentaría los impuestos vinculados con el Seguro Social y el 28% considera que apoya la mutilación genital infantil.

Las plataformas de ambos candidatos ponen el foco en prioridades diferentes: