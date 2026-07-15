Un juez de Miami ordenó una indemnización de US$314 millones para estadounidenses torturados en Venezuela

Un juez federal en Miami anunció un pago de US$314 millones en daños a tres ciudadanos estadounidenses que fueron encarcelados en Venezuela. La orden se emitió contra Nicolás Maduro, Alex Saab y otros funcionarios venezolanos que no respondieron a la demanda efectuada en agosto de 2025.

Qué se sabe de la decisión emitida por el juez federal de Miami

Según El País, la sentencia emitida por el juez Darrin P. Gayles se dictó bajo la modalidad de “sentencia en rebeldía”, lo que significa que el proceso avanzó sin un juicio formal debido a que los demandados, entre los que se encuentran Nicolás Maduro y Alex Saab, no respondieron a las notificaciones legales ni presentaron defensa alguna tras ser demandados en agosto de 2025.

La sentencia emitida por el juez Darrin P. Gayles se dictó bajo la modalidad de “sentencia en rebeldía” contra Nicolás Maduro, Alex Saab y otros funcionarios venezolanos Jesus Vargas - AP

Para determinar el monto de la indemnización, el tribunal aplicó criterios escritos basados en la Ley Federal Antiterrorista. De esta forma, se efectuó un pago de US$20.127 por cada día que las víctimas permanecieron en cautiverio. A esto se suman compensaciones por los padecimientos físicos y psicológicos derivados de las torturas.

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