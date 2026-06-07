Una carretera que carga vehículos eléctricos mientras conduces: el ambicioso proyecto de Florida en la SR 516

En Florida, la Autoridad de Autopistas de Florida Central (CFX, por sus siglas en inglés) lleva a cabo la construcción de la Carretera Estatal 516. En esta vía, se implementará un sistema para cargar los vehículos eléctricos mientras están en movimiento, con un enfoque en sostenibilidad e innovación.

Cómo será el piloto de carga inalámbrica en la SR 516 de Florida

La CFX comenzó en 2024 la construcción de una nueva autopista de 4,4 millas (siete kilómetros) que conectará los condados de Lake y Orange en Florida. Los diseñadores esperan que esté completa para finales de 2029, con un costo aproximado de 546 millones de dólares.

La autopista que permitirá cargar el vehículo en movimiento conectará los condados de Lake y Orange en Florida Freepik

Entre los aspectos más destacados del proyecto figura el programa piloto ASPIRE (acrónimo de Advancing Sustainability through Powered Infrastructure for Roadway Electrification). Este convertirá a la SR 516 en un banco de pruebas para la carga de vehículos eléctricos en movimiento:

Tecnología inalámbrica: el sistema consiste en una infraestructura de carga inalámbrica instalada bajo el pavimento en los carriles de circulación.

el sistema consiste en una infraestructura de instalada bajo el pavimento en los carriles de circulación. Carga a alta velocidad: a diferencia de las estaciones de carga estáticas, esta tecnología permite que los vehículos eléctricos (tanto de pasajeros como comerciales) se carguen mientras viajan a velocidades de autopista .

a diferencia de las estaciones de carga estáticas, esta tecnología permite que los vehículos eléctricos (tanto de pasajeros como comerciales) se carguen mientras viajan a . Fase de prueba: se implementará inicialmente en una sección de 3/4 de milla en el Segmento 1 de la vía y funcionará únicamente con vehículos especialmente equipados para las pruebas iniciales.

La tecnología que permitirá cargar vehículos mientras conduces en Florida

El sistema que se implementará en la SR 516 fue diseñado por la empresa noruega ENRX en conjunto con el centro de investigación ASPIRE. Como parte de esta tecnología, los vehículos se cargan al pasar por encima de bobinas eléctricas integradas en la calzada.

De acuerdo con la información compartida por la compañía, las bobinas suministran energía a una plataforma receptora instalada debajo del vehículo.

La tecnología funcionará mediante bobinas que suministran energía a una plataforma receptora instalada debajo del vehículo Freepik

En las pruebas del programa piloto, el sistema estará orientado principalmente a flotas comerciales, como camiones y vans de reparto. El objetivo es verificar la eficacia de la tecnología y su desempeño en rutas altamente transitadas.

El anuncio indica que la instalación de las bobinas comenzaría en junio de 2026. “La tecnología está probada. Proporciona suficiente carga para que, independientemente de dónde entres en la instalación, tengas la misma carga cuando salgas de ella”, declaró al respecto Glenn Pressimone, jefe de infraestructura de la CFX.

Otros aspectos destacados del ambicioso proyecto de Florida en la SR 516

La obra que ya está en desarrollo en el corredor vial del Estado del Sol incluye los siguientes aspectos:

Energía limpia y ecología: se utilizarán paneles solares para alimentar la iluminación de la carretera y los equipos de peaje. Además, el diseño incluye paisajismo con plantas nativas y un túnel para la vida silvestre cerca del Parque Estatal Lake Louisa para proteger a los animales y conductores.

se utilizarán para alimentar la iluminación de la carretera y los equipos de peaje. Además, el diseño incluye paisajismo con plantas nativas y un cerca del Parque Estatal Lake Louisa para proteger a los animales y conductores. Certificación de sostenibilidad: el diseño aspira a obtener la certificación ENVISION nivel platino. Esto lo posicionaría como el proyecto más sostenible entregado por la Autoridad de Autopistas del Centro de Florida hasta la fecha.

el diseño aspira a obtener la certificación Esto lo posicionaría como el proyecto más sostenible entregado por la Autoridad de Autopistas del Centro de Florida hasta la fecha. Beneficios comunitarios: el camino incluirá un sendero de uso múltiple y apoyará el crecimiento económico y la creación de empleo en el área de Wellness Way.

A su vez, de acuerdo con el anuncio de la CFX, los objetivos del corredor vial incluyen:

Mejorar la conectividad este-oeste , la movilidad regional, los tiempos de viaje y el acceso intermodal entre condados, centros de carga, ferrocarriles, aeropuertos y puertos.

, la movilidad regional, los tiempos de viaje y el acceso intermodal entre condados, centros de carga, ferrocarriles, aeropuertos y puertos. Satisfacer la demanda de transporte actual y futura impulsada por el crecimiento previsto en la jurisdicción.

Apoyar el desarrollo económico y la creación de empleo en consonancia con el Plan de Bienestar del Condado de Lake.

Ampliar las opciones de transporte activo en colaboración con el condado de Lake, con infraestructura dedicada para senderos de uso múltiple.