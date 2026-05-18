Desde hoy: los conductores de Miami que hagan esta maniobra podrían recibir una multa de 225 dólares

Desde este lunes 18 de mayo, comenzó en el condado de Miami-Dade, en Florida, la aplicación oficial de multas para conductores que rebasen autobuses escolares detenidos durante el ascenso o descenso de estudiantes. La sanción establecida es de 225 dólares y forma parte del Programa de Detección de Infracciones de Autobuses Escolares.

Qué maniobra deben evitar los conductores de Miami-Dade ante un autobús escolar detenido

La legislación de Florida establece que los conductores deben detener completamente el vehículo cuando un autobús escolar permanece frenado con señales visuales activadas. El tránsito no puede reanudarse hasta que el transporte retire el cartel de “STOP” o vuelva a moverse.

Al encontrarte con un autobús escolar en Florida, la regla fundamental es detenerse por completo siempre que el autobús muestre sus señales de parada (luces rojas intermitentes y brazo de "STOP" extendido) Imagen creada con IA/Foto de Robin Jonathan Deutsch en Unsplash

En calles de dos carriles, todos los vehículos deben detenerse sin importar el sentido de circulación. La misma regla aplica en avenidas de varios carriles que no tengan una barrera física entre ambos lados de la vía.

La excepción aplica en carreteras divididas por una mediana elevada, una barrera física o un espacio no pavimentado de al menos cinco pies (1,5 metros). En esos casos, los vehículos que circulan en dirección contraria no están obligados a detenerse, aunque sí deben reducir la velocidad y mantenerse atentos a la presencia de estudiantes.

Esta iniciativa había sido reactivada semanas atrás con un período inicial de advertencias. Tras esa etapa, las autoridades comenzaron a emitir citaciones civiles aquienes sean detectados en infracción.

“Pasar por alto un autobús escolar detenido es ilegal, peligroso y pone en riesgo a los niños. Los infractores recibirán una multa civil de US$225 según la ley de Florida“, indicó la Oficina del Sheriff de Miami-Dade en redes sociales. “Reduce la velocidad, mantente alerta, detente ante el autobús porque cada niño merece llegar a la escuela y a casa, de manera segura”, agregó.

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade detalla las normas de tránsito fundamentales al encontrarse con un autobús escolar

Cómo funciona el sistema de cámaras y multas de US$225 en autobuses escolares de Miami-Dade

El sistema funciona mediante cámaras instaladas en cerca de 900 autobuses escolares del condado. Los dispositivos utilizan inteligencia artificial para registrar a los vehículos que circulan cuando el autobús tiene activadas las luces rojas y el brazo de parada desplegado.

Según el sitio web oficial de las escuelas públicas del condado de Miami-Dade, las imágenes captadas por las cámaras son enviadas a la oficina del sheriff para su revisión. Si un agente confirma que ocurrió una infracción, la multa es enviada por correo al propietario registrado del vehículo.

Las autoridades aclararon que la sanción corresponde a una infracción civil y no implica puntos automáticos sobre la licencia de conducir. Sin embargo, existen otras penalidades previstas en la legislación estatal para casos detectados directamente por oficiales de tránsito.

El programa incorpora nuevas medidas de supervisión luego de cuestionamientos registrados en etapas anteriores. Entre ellas, se incluyen controles policiales adicionales y revisiones técnicas para reducir errores en la emisión de citaciones.

Los conductores deben detenerse al aproximarse a un autobús escolar que esté detenido con las luces rojas intermitentes y el brazo de STOP extendido Flhsmv

Qué deben hacer los conductores de Florida cuando un autobús escolar activa el brazo de parada

Las autoridades de Miami-Dade recordaron que los conductores deben prestar atención a las luces intermitentes y al brazo de parada de los autobuses escolares, y detener su vehículo. También recomendaron disminuir la velocidad cerca de escuelas, paradas de transporte y cruces peatonales.

En las zonas escolares continúan vigentes límites reducidos de velocidad y restricciones sobre el uso manual de celulares mientras se conduce. Además, los automovilistas deben obedecer las indicaciones de guardias de cruce y señalización vial.

Qué revelan los datos de Florida sobre choques e infracciones con autobuses escolares

Según cifras difundidas por organismos de tránsito, unos 40 millones de conductores realizan cada año maniobras ilegales al pasar junto a autobuses escolares detenidos en EE.UU. En Florida, las autoridades reportan miles de casos diarios relacionados con este tipo de infracciones:

En un solo día se han llegado a reportar más de 8000 rebases ilegales en todo el estado.

en todo el estado. En 2022, se registraron casi 3000 choques que involucraron autobuses escolares en Florida.

en Florida. El Estado del Sol ocupa el segundo lugar en todo EE.UU. en cuanto a choques fatales relacionados con autobuses escolares.

en cuanto a choques fatales relacionados con autobuses escolares. De acuerdo con el Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida ( Flhsmv , por sus siglas en inglés), en Miami-Dade, durante 2025 se contabilizaron 465 incidentes relacionados con este tipo de transporte.

, por sus siglas en inglés), en Miami-Dade, durante 2025 se contabilizaron relacionados con este tipo de transporte. En lo que va del 2026, la cifra llega a 136 accidentes en el condado.

Las autoridades sostuvieron que la incorporación de cámaras y sistemas automatizados permite identificar infracciones, generar evidencia visual y disminuir la reincidencia entre los conductores sancionados.