Confirmado por Newsom: las obras viales que se harán en California con un fondo de US$540 millones

En el marco de la Semana de la Infraestructura, el gobernador de California, Gavin Newsom, confirmó nuevas obras viales que forman parte de un fondo de 540 millones de dólares. El paquete generará aproximadamente 6000 nuevos empleos, y tiene como objetivo mejorar la seguridad en las carreteras, así como rehabilitar autopistas deterioradas.

Newsom anuncia inversión millonaria para transporte, autopistas y seguridad vial en California

La Oficina del Gobernador anunció mediante un comunicado de prensa los detalles de una iniciativa que busca modernizar el sistema de transporte del estado. Según el texto, el plan se apoya en tres consignas clave: crear empleos bien remunerados, reparar infraestructura crítica e impulsar la economía al mismo tiempo.

Las nuevas obras viales anunciadas por Gavin Newsom buscan modernizar el transporte público, y generarán cerca de 6000 nuevos empleos en California X @CAgovernor

“California está llevando a cabo uno de los mayores proyectos de modernización del transporte en EE.UU.: reparación de carreteras y puentes obsoletos, construcción de infraestructuras de transporte público y de carga de primer nivel, expansión del transporte público y liderazgo en el futuro tecnológico”, especificó Newsom.

Luego, apuntó contra el presidente Donald Trump al asegurar que “intenta hacer retroceder a Estados Unidos”.

Por su parte, la directora de Cal-Trans, Dina El-Tawansy, sostuvo que los trabajos ayudarán a “aumentar la sostenibilidad, mantener puentes y carreteras más seguros y mejor conectados, y reforzar los esfuerzos para contrarrestar los efectos del clima extremo en los activos de transporte críticos”.

Las obras de transporte que California financiará con más de US$540 millones

En el comunicado, la oficina del gobernador demócrata destacó cinco obras específicas aprobadas por la Comisión de Transporte estatal (CTC, por sus siglas en inglés):

US$117,8 millones para reemplazar el sistema de defensas en el tramo oeste del puente de la bahía de San Francisco-Oakland. Según el comunicado, esta obra proporcionará un “nivel adicional de seguridad avanzada” en caso de una colisión accidental de barcos al absorber el impacto antes de que una embarcación impacte contra la estructura.

para reemplazar el sistema de defensas en el tramo oeste del puente de la bahía de San Francisco-Oakland. Según el comunicado, esta obra proporcionará un “nivel adicional de seguridad avanzada” en caso de una colisión accidental de barcos al absorber el impacto antes de que una embarcación impacte contra la estructura. US$70 millones para financiar reparaciones de carreteras en todo el estado causadas por daños provocados por condiciones climáticas extremas.

para financiar reparaciones de carreteras en todo el estado causadas por daños provocados por condiciones climáticas extremas. US$6,7 millones en la creación de una zona peatonal prioritaria con nuevas aceras en el centro de Long Beach.

en la creación de una zona peatonal prioritaria con nuevas aceras en el centro de Long Beach. US$520 mil para financiar nuevas rutas peatonales y ciclistas hacia escuelas y centros comunitarios en el barrio de Highland en Visalia.

para financiar nuevas rutas peatonales y ciclistas hacia escuelas y centros comunitarios en el barrio de Highland en Visalia. US$35.000 para diseñar nuevas rutas seguras hacia dos escuelas primarias públicas en el noreste de San Bernardino.

Además, la Comisión aprobó US$53 millones para completar un sistema de control de trenes basado en comunicaciones para el Tránsito Rápido del Área de la Bahía (BART).

Según las autoridades, el nuevo sistema permitirá un servicio de trenes más frecuente, capaz de gestionar un aumento diario de más de 200 mil pasajeros, mientras avanza con los preparativos para el Mundial 2026.

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El origen de los fondos para las nuevas obras de transporte en California

La oficina del gobernador Newsom señaló que el total de la inversión proviene de una combinación de fondos federales y estatales:

US$152 millones de la Ley Federal de Inversión en Infraestructura y Empleos (IIJA).

de la Ley Federal de Inversión en Infraestructura y Empleos (IIJA). US$253 millones de la Ley de Rendición de Cuentas y Reparación de Carreteras de 2017 (SB 1).

de la Ley de Rendición de Cuentas y Reparación de Carreteras de 2017 (SB 1). US$135 millones del fondo estatal para carreteras y otros programas.

Las obras viales de Newsom en California contemplan US$70 millones para arreglar las carreteras en todo el estado, dañadas por las inclemencias del tiempo Freepik

En concreto, las nuevas obras generarán cerca de 6000 nuevos empleos. En esa línea, indicó que aproximadamente el 30% de la financiación total actual proviene de la IIJA, impulsada por el expresidente Joe Biden.

Desde la aprobación de la IIJA, California recibió una inversión anual de aproximadamente US$16.700 millones en financiación para infraestructura. Estos fondos se destinan a modernizar: