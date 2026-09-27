US$100 por cada US$100 mil en Florida: el impuesto que ya se aplica en Miami y podría vetarse luego de las elecciones 2026

Los votantes de Miami-Dade afrontarán el 3 de noviembre una decisión sobre uno de los impuestos a la propiedad en Florida que sostiene parte del financiamiento escolar del condado. La consulta definirá si continúa la “tasa de un mil”, equivalente a 100 por cada 100.000 dólares de valor imponible, que ya rige en la jurisdicción y cuyo período actual vence el 30 de junio de 2027.

Cómo funciona el impuesto de US$100 por cada US$100.000 en Miami-Dade

Según informó Axios, la propuesta que estará en la boleta busca extender otros cuatro años el gravamen que los votantes aprobaron en 2022. La tasa recauda US$100 anuales por cada US$100.000 de valor imponible de una propiedad.

La Junta Escolar calcula que la tasa de US$100 por cada US$100.000 de valor imponible podría generar US$585 millones anuales Freepick

La Resolución 26-023 de la Junta Escolar de Miami-Dade establece que el gravamen vigente es de un mill y que una eventual renovación comenzaría el 1° de julio de 2027. El nuevo período terminaría el 30 de junio de 2031, salvo que la Junta Escolar lo reduzca o derogue antes de esa fecha.

La votación no plantea un aumento de la tasa actual. CBS News informó que la aprobación de la propuesta renovaría el financiamiento existente sin incrementar el tributo.

Si la mayoría rechaza la medida, la autorización que hoy respalda ese cobro no continuará para el nuevo período previsto desde julio de 2027. La consulta corresponde únicamente al condado.

En qué se usan los fondos del impuesto escolar de Miami-Dade

El documento oficial de las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade detalla que el 88% de los fondos del referéndum vigente se destina a salarios docentes. El 12% restante se utiliza para reforzar la seguridad escolar, con un agente en cada establecimiento.

La Junta Escolar estimó que la renovación de un mill podría recaudar US$585 millones por año. Para un propietario considerado típico por el distrito, el costo sería inferior a US$316 anuales, o unos US$0,86 por día, aunque el cálculo específico depende del valor imponible de cada inmueble.

El 88% de los recursos actuales del impuesto en Miami-Dade se destina a compensaciones docentes y el 12% restante a seguridad escolar Imagen Freepik

El esquema también alcanza a las escuelas charter. La resolución determina que estas instituciones participen de los fondos según su proporción de alumnos, calculada sin ponderación.

En cuanto al resto de los otros distritos escolares de Florida, Axios señaló que más de un tercio de las jurisdicciones educativas del estado, que reúnen alrededor del 75% de los estudiantes en edad escolar, dependen de referéndums aprobados localmente para obtener recursos adicionales.

Qué deberán decidir los votantes de Miami-Dade el 3 de noviembre

La Resolución R-440-26 del condado fijó la consulta para el martes 3 de noviembre de 2026, junto con la elección general. La pregunta de la boleta solicita autorización para mantener el gravamen de un mill exclusivamente para gastos operativos de las escuelas públicas de Miami-Dade, incluidas las charter.

El Estatuto de Florida 1011.73 permite que una junta escolar someta este tipo de tasa ad valorem a referéndum por un plazo máximo de cuatro años. La norma exige el respaldo de la mayoría de los electores que participen en la consulta para que el millage especial se aplique durante el período autorizado.

Referéndum del impuesto en Miami-Dade: advertencias sobre la votación

El superintendente de las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade, Rafael Villalobos, sostuvo ante CBS News que la pérdida del impuesto perjudicaría al sistema porque podría dificultar la retención y la contratación de docentes de alta calidad ante el costo de vida de la zona.

Axios también informó que la Junta Escolar aprobó por unanimidad en abril la inclusión del referéndum en la boleta de noviembre y que dirigentes y autoridades de distintas posiciones políticas expresaron respaldo a la continuidad del gravamen.

El antecedente inmediato data de 2022: ese año, los votantes aprobaron elevar la tasa de 0,75 a un mill. El impuesto surgió por primera vez a partir de un referéndum de 2018 y la consulta de 2026 busca mantener la estructura vigente.