Frenó la fiesta para proponerle casamiento, pero el desenlace no fue el que esperaba

Chadwick decidió de una vez por todas proponerle casamiento a Gizelle en medio de una fiesta de Año Nuevo con temática disco. El candidato parecía tener todo planeado y, cuando llegó el instante indicado, le hizo la gran pregunta al “amor de su vida”. Sin embargo, la noche no salió como esperaba. El momento lo grabó una tiktoker que compartió el clip con sus más de 300 mil seguidores: “Es lo más incómodo que he presenciado”, describió.

Según contó Cass (@caesthetically) en uno de sus videos recientes de TikTok, junto con sus amigas asistió a una fiesta en Waikiki, Hawái, para celebrar el Año Nuevo. Cuando todas llegaron, vieron que la fiesta estaba ambientada en los años 80, con maquillaje y brillantina por todos lados.

Los asistentes disfrutaban de la música cuando, de repente, una mujer le ofreció un micrófono a Chadwick. Confiado en que ese era el momento ideal, llamó a Gizelle al centro y le dedicó unas palabras antes de lanzar la gran pregunta: “Quiero decir que estoy locamente enamorado de ti. Eres el amor de mi vida (...) ¿Quieres casarte conmigo? Es un simple ‘sí o no’”, comentó, Del otro lado, la mujer permanecía atónita, hasta que respondió que sí al micrófono. Luego, la audiencia se unió en un grito de emoción ante el bello momento.

Los asistentes presenciaron la propuesta de casamiento que se volvió viral

No obstante, todo el amor que habían jurado frente a todos tuvo un abrupto final cuando captaron a la pareja mientras discutía. “La chica no parecía muy entusiasmada”, atestiguó Cass en el video viral, que llega a más de cuatro millones de reproducciones. “Su cara todo el tiempo parecía desconcertada. Ella dijo que sí, pero fue muy incómodo (...). No los vi por el resto de la noche”.

Contra las propuestas en público

Quienes vieron el video se pronunciaron en los comentarios y criticaron que la petición fuese en frente de todos. Varios afirmaron que la mujer “seguramente iba a decir que no”, pero la presión social en una fiesta de ese tipo la obligó a ceder. Así, instaron a preguntar antes a las parejas si están de acuerdo con tanta exposición: “Al final, se la escucha decir: ‘¿Por qué hiciste eso?’”, escribió una persona.

La mayoría de los usuarios concordaron en que es importante preguntar el tipo de propuesta que la pareja desea Jevgeni Salihhov - Freepik

“Hubiera detestado que me hicieran una propuesta pública. También creo que es ordinario hacerlo en un día festivo o de cumpleaños”, señaló un usuario. En tanto que otro agregó: “Por eso le dije a mi prometido cómo quería que fuera mi propuesta: en privado, en público o frente a la familia. Estas son preguntas importantes que hacer”. Alguien que también vio el video estuvo de acuerdo y respondió: “¡Hice lo mismo! Yo le dije al mío que, si lo hacía en público, le diría que no, porque se nota que no me conoce para nada”.

También hubo quienes celebraron a la pareja por su compromiso, a pesar de que, aparentemente, la noche no fue lo que esperaban. Algunos pidieron un seguimiento de la historia para conocer el verdadero desenlace de su relación. Cass, por su parte, la cerró con la esperanza de que Chadwick y Gizelle estuvieran bien después de lo sucedido: “Fue una locura”, escribió en su publicación.

LA NACION