Frustran un intento de atentado en el shopping más grande de EE.UU.: detuvieron a un joven que creía que hablaba con ISIS

MINNEAPOLIS.– El FBI frustró un ataque contra el mayor centro comercial de Estados Unidos. Lo estaba planeando un adolescente que le compró un fusil de asalto a un agente encubierto, según informaron autoridades este miércoles.

Sheikhdoon Abdullahi Mohamud, de 18 años, pretendía atacar el Mall of America, cerca de las ciudades gemelas de Minneapolis y St. Paul, en Minnesota, según explicó el fiscal Daniel Rosen. “Este era un joven radicalizado que necesitaba ser vigilado”, dijo sobre la investigación del FBI.

Los agentes “pudieron detectar una amenaza e interrumpirla antes de que el acusado llevara a cabo su intención de matar, en sus palabras, quizá a 30 a 60 personas”, añadió.

El Mall of America es el centro comercial más grande de EE.UU. Google Maps/Majd Daher

Mohamud fue arrestado el martes en un parque público en Richfield, a varios kilómetros al noroeste del Mall of America, después de pagar 600 dólares a un agente encubierto del FBI que se hacía pasar por miembro del Estado Islámico por un AK-47 y 200 cartuchos de munición, de acuerdo con la denuncia penal.

En mensajes de texto con el agente encubierto, Mohamud reafirmó repetidamente su intención de llevar a cabo un ataque para matar a no musulmanes en el centro comercial el 24 de octubre, la fecha de una celebración programada de artes hmong, indicó la denuncia.

Rosen indicó que Mohamud es un ciudadano nacido en Estados Unidos de ascendencia somalí. La acusación detalla cómo planeaba llevar a cabo su ataque, comunicándose a través de aplicaciones de redes sociales como TikTok, Telegram y Discord sobre si unirse al grupo terrorista Al-Shabaab o a ISIS. Asimismo, manifestaba una creciente frustración con el rumbo de su vida en Estados Unidos.

El fiscal federal Daniel Rosen en conferencia de prensa sobre el operativo contra el joven radicalizado Ellen Schmidt - AP

Mohamud le escribió al informante por Discord que no le iba bien en los estudios y, en marzo de este año, le comunicó que planeaba comprar una “pistola de aire comprimido barata” para entrenar.

También dijo que su hermana le había dicho que resultaba sospechoso que planeara ir a África y comprar un arma. Él le respondió que había dejado los estudios y que terminaría sin hogar en Estados Unidos dentro de unos años, ya que “las casas y los departamentos son muy caros”.

En el radar del FBI

El adolescente llamó por primera vez la atención del FBI en diciembre de 2024, el mismo mes en que la fuente comenzó a intercambiar mensajes con él. Para mayo de 2025, los agentes estaban lo suficientemente preocupados como para que fueran a su casa. Una vez allí su madre les dijo que aún no había regresado de la escuela y llamó al padre del joven, quien se negó a hablar con ellos y dijo que daría su información de contacto a su abogado.

El joven radicalizado quería matar de 30 a 60 personas en la inmensidad del Mall of America Google Maps/William L Jones Jr

“Lo que yo diría a los padres en todo Minnesota, y en todo Estados Unidos: si reciben algún indicio –especialmente si escuchan de las fuerzas del orden federales– de que su hijo o hija se está radicalizando, hasta el punto de que las fuerzas del orden federales quieran venir y darles esa advertencia, esas son advertencias que deben ser atendidas”, señaló Rosen.

Decenas de miles de personas de ascendencia somalí viven en Minnesota, desde que los refugiados comenzaron a llegar en la década de 1990. A lo largo de los años, varios han sido acusados de intentar unirse a Estado Islámico u otros grupos terroristas.

Los cargos por terrorismo surgen en medio de una renovada preocupación por la violencia de pandillas en las ciudades gemelas, protagonizada por facciones rivales dentro de la comunidad somalí.

Dos recientes tiroteos, en los que adolescentes somalíes fueron víctimas o sospechosos, llevaron a algunos miembros de las fuerzas del orden a solicitar la creación de un grupo de trabajo regional para abordar la actividad de las pandillas, aunque advirtieron que esa violencia proviene de un número reducido de personas de la comunidad.

Combatientes de Estado Islámico desfilan en alguno de los pueblos conquistados de Siria o Irak en su apogeo (Archivo)

Uno de los tiroteos, durante el partido de fútbol americano de la celebración de vuelta a clases de la secundaria Eden Prairie, obligó a evacuar a los deportistas y a los espectadores. El otro tiroteo se saldó con más de 100 disparos a lo largo de una calle residencial.

El Centro Nacional de Innovación, Tecnología y Educación contra el Terrorismo (NCITE, por sus siglas en inglés), dependiente de la Universidad de Nebraska en Omaha, mantiene una base de datos sobre cargos federales por terrorismo. Incluyendo a Mohamud, 282 personas han sido acusadas de actividades relacionadas con ISIS desde 2014, año en que el Departamento de Estado designó a dicho grupo como organización terrorista extranjera.

Agencia AP