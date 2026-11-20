A dos días de cumplirse la suspensión administrativa de la orden del Distrito Norte de California que bloqueaba la suspensión del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para Venezuela, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito extendió su congelamiento hasta siete días después de que emita un fallo completo.

El estatus actual del litigio legal por el TPS para venezolanos

En la noche del 18 de noviembre, la administración Trump solicitó a la Corte Suprema un freno de emergencia al fallo del Distrito Norte de California.

El escrito legal remarca el fallo emitido por la entonces secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Kristi Noem, de revocar la prórroga de 2025 y cancelar la designación del TPS de 2023 para los venezolanos.

“La anulación por parte de la secretaria (que revocó la prórroga del TPS de 2023) queda sustituida por la suspensión. Esta terminación entró en vigor 60 días después de la fecha de publicación de la notificación”, destaca el escrito.

De igual modo, destaca que, en caso de que la orden del Distrito Norte de California se reactivara el 20 de noviembre, iban a ocurrir “perjucios graves e irreversibles” como:

La liberación inmediata de 1800 venezolanos que se encuentran en proceso de deportación y tendrían posibilidad de fugarse.

que se encuentran en proceso de deportación y tendrían posibilidad de fugarse. La suspensión de 332 deportaciones finales listas para su cumplimiento.

listas para su cumplimiento. Generaría confusión con la emisión de nuevos permisos de trabajo y estatus temporal.

Horas después del pedido, el Tribunal Federal de Apelaciones del Noveno Circuito extendió su congelamiento temporal de las protecciones hasta siete días después de que emita un fallo completo.

Qué significa el nuevo panorama legal del TPS para los venezolanos

Tras el fallo del Tribunal Federal de Apelaciones del Noveno Circuito, se mantiene un limbo migratorio por el beneficio. Según Héctor Benítez, fundador y presidente de Benme Legal, desde el punto de vista judicial ya no existe protección de TPS activa.

El abogado de inmigración, Héctor Benítez, determinó que, a nivel jurídico, el TPS para venezolanos no se encuentra activo por los momentos Instagram/@hectorbenitezbenme

“Lo cierto es que ahora no hay TPS. Se mantiene suspendida la decisión del juez Edward Chen (del Distrito Norte de California) y los beneficiarios están aferrados a los procesos con los que iniciaron su llegada al país”, dijo en diálogo con LA NACION.

Para que el TPS pudiera considerarse restablecido, Benítez explica que deberán transcurrir siete días después de que la Corte de Apelaciones emita su fallo final (siempre que la Corte Suprema no intervenga de nuevo).

Alternativas migratorias para los venezolanos con TPS en Estados Unidos

El fundador y presidente de Benme Legal asegura que los venezolanos beneficiarios del TPS deben respaldarse en los procesos migratorios subyacentes que tenían antes del beneficio, como solicitudes de asilo o visas de estudio.

En el caso de las personas que solo contaban con el TPS, advierte que dicho grupo tendría que haber buscado otro mecanismo para evitar la acumulación de presidencia ilegal en EE.UU.