WASHINGTON.- En la novena ronda indicativa del Consejo de Seguridad en el proceso para definir la sucesión de António Guterres como secretario general de la ONU, la exvicepresidenta costarricense Rebeca Grynspan volvió a quedar al frente de la votación, pero aún con dos vetos de las potencias que traban su postulación, en una carrera que todavía continúa abierta y que mantiene como protagonista al diplomático argentino Rafael Grossi.

Según las filtraciones de la votación secreta en Nueva York, que por segunda vez en el proceso fueron con colores que revelan las posiciones de los cinco miembros con derecho a veto (Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Gran Bretaña, el denominado P5), Grynspan obtuvo diez apoyos (entre ellos de tres potencias) y cuatro rechazos (2), más un “no opinión”. La candidata tuvo un retroceso respecto a la anterior ronda.

Le siguió Grossi, que recibió ocho respaldos (dos de miembros del P5), y seis rechazos (tres de las potencias, uno más que en la anterior ronda con papeletas de colores). Tuvo además un “no opinión”. En el entorno del diplomático argentino destacaron que “todo sigue abierto”, resaltaron que siga en segundo lugar y que su candidatura todavía es “competitiva”.

La exvicepresidenta costarricense Rebeca Grynspan y el diplomático argentino Rafael Grossi, candidatos a secretario general de la ONU.

Más atrás en la votación de este viernes quedaron la diplomática emiratí Lana Zaki Nusseibeh (siete apoyos, dos del P5; y seis rechazos, entre ellos de tres potencias, y dos no opinión), y la excanciller guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett (seis apoyos, tres del P5, y seis rechazos, dos de las potencias).

El mes pasado, en la sexta ronda indicativa de los 15 miembros del Consejo, entre ellos los cinco con derecho a veto (Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Gran Bretaña, el denominado P5), Grynspan, Grossi y Rodrigues-Birkett habían recibido dos vetos cada uno. Nusseibeh entró luego a la carrera.

La candidatura de Grynspan, que es secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y que ha liderado la mayoría de las rondas indicativas, enfrentaría resistencias de Estados Unidos por tener el respaldo de China.

Para imponerse en la ronda final, un candidato necesita reunir al menos nueve votos en el Consejo y evitar el veto de cualquier miembro del P5. Tras ese respaldo, los 193 Estados miembros de la Asamblea General suelen ratificar al aspirante recomendado.

El mandato de Guterres vence el 31 de diciembre, y según adelantó la agencia Reuters funcionarios del organismo trabajan a contrarreloj en la elaboración de planes de contingencia para el caso de que, cuando Guterres deje su cargo, no haya nadie al frente de la institución. En 2016, la elección del portugués había tomado seis rondas en el Consejo.

La votación de este viernes se produjo pocas horas después de la histórica cumbre tripartita que mantuvieron en la ciudad china de Shenzhen los presidentes Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin, cuyas posturas son claves para definir la carrera por la sucesión de Guterres.

Los presidentes Vladimir Putin, Xi Jinping y Donald Trump, en Shenzhen. DOUG MILLS - POOL

En la “Declaración de Paz” que suscribieron, los mandatarios aseguraron el jueves que comparten el compromiso de “impulsar la reforma” de las Naciones Unidas. El objetivo es que el organismo multilateral, que ha perdido protagonismo en los últimos años, “afronte con más eficacia” los desafíos globales y “cumpla su misión fundamental de mantener la paz y la seguridad internacionales”, de acuerdo con el texto.

Si bien no hubo menciones a los candidatos que compitan para convertirse en secretario general de la ONU, solo un acuerdo entre las potencias con derecho a veto podría destrabar la carrera, que se ha convertido en la más larga e incierta en sus 81 años de historia.

La postulación de Grossi, que contaría con el aval de la administración Trump, ha enfrentado diversos obstáculos, con críticas públicas del gobierno de Putin por su rol al frente del OIEA en el marco de la guerra con Ucrania, e indicios de que el régimen chino respaldaría a Grynspan.

El director general del OIEA, Rafael Grossi, en la sede del organismo en Viena. RADEK MICA - AFP

Por otra parte, el miércoles quedó envuelto en una polémica al defender la nominación de un funcionario ruso -Alexei Ferapontov, incluido en una lista de sanciones de Ucrania- para convertirse en uno de los directores generales adjuntos del OIEA.

El canciller ucraniano, Andrii Sybiha, calificó la nominación de “categóricamente inaceptable” y recordó que Ferapontov está sancionado por su participación en los intentos de Rusia de legitimar la ocupación de la central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa.

Grossi, cuya candidatura fue impulsada por el gobierno de Javier Milei, ha llevado a cabo su campaña con llamados a una reforma profunda de la ONU para que recupere su protagonismo en la escena internacional.

El martes pasado, en un obstáculo para las aspiraciones de Nusseibeh, 66 parlamentarios británicos de todo el espectro político instaron a su gobierno a ejercer su derecho de veto en el Consejo para impedir que Nusseibeh se convierta en la próxima secretaria general.

En una carta dirigida al canciller Ed Miliband, sostuvieron que Nusseibeh “no es una candidata creíble” para el puesto, dado que “negó y desestimó reiteradamente” los informes del Panel de Expertos de la ONU y de otros grupos que vinculan a los Emiratos Árabes Unidos con la guerra en Sudán.

Respecto a los otros candidatos, más rezagados, en la ronda de hoy el político ugandés Olara Otunnu recibió tres apoyos y 12 rechazos (cinco del P5); el candidato turco, Feridun Hadi Sinirlioglu, jefe de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), tuvo cinco apoyos (uno del P5) y diez rechazos (cuatro del P5); y las diplomáticas ecuatorianas María Fernanda Espinosa (dos apoyos, uno del P5; 12 rechazos, tres del P5, y un no opinión) e Ivonne Baki (un apoyo y 13 rechazos, cuatro del P5, y un no opinión del P5).

Según la tradición geográfica de alternancia entre continentes, el puesto debería recaer en alguno de los candidatos de América Latina luego de 36 años, tras el mandato del peruano Javier Pérez de Cuéllar (1982-1991), mientras que hay diversos sectores -y también miembros del Consejo- que presionan para que, por primera vez, una mujer asuma como secretaria general de la ONU.

Además del P5, los diez miembros no permanentes del Consejo son Bahréin, Colombia, Dinamarca, Grecia, Letonia, Liberia, Pakistán, Panamá, República Democrática del Congo y Somalia.