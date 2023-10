escuchar

Hace poco más de un año, la ciudad estadounidense de Filadelfia se convirtió en el escenario de una tragedia que conmovió a la sociedad, cuando una joven de 21 años murió después de haber tomado una supuesta inofensiva limonada en una cafetería mientras celebraba el cumpleaños de uno de sus amigos.

Lo que sucedió fue que la bebida contenía altos niveles de cafeína que provocaron que la muchacha, llamada Sarah Katz, falleciera casi en el acto debido a un paro cardíaco. Si bien la joven ya sufría de una patología en el corazón y era muy cuidadosa de su salud, la falta de conocimiento acerca de los ingredientes que llevaba la limonada empeoró el cuadro.

La limonada que pidió la joven no aclaraba su contenido y se presentaba como un refresco limpio a base de plantas

El local donde se dieron los hechos pertenece a la cadena de cafeterías norteamericana Panera Bread, un lugar en el que Sarah contaba con una membresía, por lo que solía acudir allí con frecuencia. Durante el festejo de cumpleaños que concluyó en tragedia, la joven eligió la Charged Lemonade del menú con la intención de tomar algo sano para acompañar la comida con sus amigos sin imaginar las consecuencias.

“Nos entristeció mucho enterarnos del trágico fallecimiento de Sarah Katz y nuestros corazones están con su familia”, decía el comunicado que difundió Panera Bread el 22 de septiembre de 2022, el día de la muerte de la muchacha.

La limonada de Panera Bread incluye azúcar, cafeína, extracto de café y de guaraná, sustancias que son fuentes de cafeína. Pero debido a su condición de salud diagnosticada como el síndrome de QT largo (SQTL), Sarah no podía consumir ninguno de estos ingredientes dado su potencial para empeorar las arritmias cardíacas que ya padecía.

De acuerdo con la clínica Mayo, “el SQTL es un trastorno que puede causar latidos cardíacos rápidos e irregulares que pueden poner en peligro la vida”. Sarah fue diagnosticada con esta afección cuando tenía cinco años y, desde ese momento, mantuvo cuidados estrictos con respecto al consumo de cafeína.

Ahora, a poco más de un año de su muerte, los padres de Sarah presentaron una demanda contra Panera Bread en la que aseguran que la cafetería no aclaraba en ningún lugar que la Charged Lemonade se trataba de un refresco con una alta cantidad de cafeína, mayor incluso que la de cualquier bebida energética. “Los demandados comercializan, anuncian y venden Panera Charged Lemonade como un producto que es ‘a base de plantas y limpio’”, señala el documento legal.

Los padres de Sarah Katz demandaron a la cadena norteamericana de cafeterías Panera Bread y la responsabilizaron del fallecimiento de su hija

El texto también afirma que Sarah Katz estaba “razonablemente segura de que se trataba de una limonada tradicional”, responsabilizando así a la cadena de su fallecimiento y de no etiquetar correctamente sus productos. “Estas bebidas no reguladas no incluyen ninguna advertencia sobre sus efectos potencialmente peligrosos, ni siquiera sobre los potencialmente mortales para la presión sanguínea, el ritmo cardíaco y la función cerebral”, prosigue la demanda.

A su vez, los amigos de la joven que se encontraban con ella el día que murió, dieron su testimonio a NBC News para dar cuenta de que la cafetería era la culpable de su partida por no advertir acerca del contenido de la polémica limonada. “Estaba muy atenta a lo que tenía que hacer para mantenerse a salvo. Te garantizo que si Sarah hubiera sabido cuánta cafeína tenía esto, no lo habría tocado”, comentó Victoria Rose Conroy, compañera de piso en la Universidad de Pensilvania e íntima amiga de la joven.

“Sarah era la persona más apasionada que he conocido, alguien que sonreía y saludaba a todo el mundo en el campus. Se cuidaba de decirle a la gente que no podía consumir bebidas energéticas y hacía otras modificaciones por su estado de salud, pero nunca dejó que eso le impidiera conseguir las cosas que quería hacer”, agregó Victoria.

En la actualidad, los padres de Sarah continúan pidiendo justicia por el fallecimiento de su hija, mientras que desde la organización gastronómica sólo se lamentaron por lo sucedido y únicamente modificaron la forma en la que venden la limonada que, ahora, describen de manera explícita como una bebida energética.

LA NACION