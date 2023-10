escuchar

En febrero de 2022, Diego Leuco confirmó su relación con Sofía Martínez. Durante el período que estuvieron juntos, se convirtieron en una de las parejas más populares de las redes. Asimismo, lograron combinar sus agendas para acompañarse en sus respectivos trabajos y en varias oportunidades no dudaron reforzar su amor en público.

No obstante, hace unas pocas semanas, y tras varios rumores, ambos confirmaron que efectivamente estaban en crisis y en medio de esta situación, comenzaron a relacionar al periodista con su compañera de Antes que nadie (LUZU), Johanna ‘Yoyi’ Francella. En este contexto, protagonizaron una particular escena en el programa y su colega, Micaela Vázquez, les hizo una advertencia a modo de “amiga” que hizo reír a todos en el estudio y que, además, daría cuenta de que no estarían ajenos a lo que se dice puertas afuera.

“Nos amamos, pero estamos viendo cómo congeniar”, sostuvo días atrás Diego Leuco en diálogo con LAM (América TV). “No es nada que no le pase a todo el mundo. Yo la amo mucho, es una pareja increíble y es encontrarle la vuelta”, advirtió. Por su parte, en el mismo programa, Sofía Martínez sostuvo que “cada pareja tiene momentos. Estamos transitando uno más”. Sin embargo, y aunque indicaron que atraviesan una crisis, no quedó del todo claro si es algo pasajero o definitivo.

Tras los rumores, Diego Leuco y Sofía Martínez confirmaron la crisis Instagram: @sofimmartinez

Mientras los fanáticos esperan una respuesta a este interrogante, los rumores empezaron a unirlo sentimentalmente a él con la hija menor de Guillermo Francella, que se incorporó al ciclo Antes que nadie tras la salida de Cande Molfese. En este contexto se viralizó en las redes sociales una situación que alimentó estas suposiciones.

En un momento de la emisión del viernes, Yoyi se acercó a la silla de su compañero para explicarle, aparentemente, cómo se utilizaba un programa de la computadora. Fue ahí cuando Micaela Vázquez les hizo una observación sobre la posición “comprometedora” en la que se encontraban, teniendo en cuenta, además, que estaban en vivo.

“La imagen se ve rara, chicos”, les advirtió e hizo reír a todo el estudio. Francella levantó la cabeza para observar el monitor y rápidamente regresó a su silla. Por su parte, con una risa incómoda, Leuco, reparó: “Encima no es el mejor...”. Si bien la idea quedó inconclusa y él continuó con la vista clavada en la pantalla, ese pequeño momento no pasó inadvertido. “Encima ahora que están...”, deslizó Micaela, refiriéndose, entre líneas, a los rumores de acercamiento. Incluso hasta se escuchó un “basta” de parte de Yoyi.

Paralelamente, el miércoles estos rumores entre el comunicador y la actriz llegaron a Socios del espectáculo (eltrece) y los panelistas analizaron otro momento que ambos vivieron en vivo, pero, según indicaron, no se incluyó en la edición final.

Paula Varela reparó en sus reacciones cuando un oyente insinuó que Diego tenía que avanzar con la persona sentada a su derecha, es decir, Yoyi. “Ellos se miran callados, como con complicidad, y a partir de ahí se empiezan a tejer un montón de cosas, que si bien ella estaba, o no sé si sigue, en pareja, parece que hay algo ahí”, indicó, mientras que Virginia Gallardo aclaró que la actriz “está en pareja hace mucho tiempo”.

En el programa compartieron el fragmento de LUZU que se viralizó en TikTok donde se pudo ver el intercambio de miradas y las risas nerviosas. El oyente se refirió a las relaciones sentimentales y contó que ahora “encara a lo loco”. Fue ahí cuando le tiró un palito al conductor. “Dale Diego, animate, mirá a tu derecha. ¡Vamos!”. El comentario tomó a Leuco completamente por sorpresa. Primero miró a la izquierda, pero sus compañeros le dijeron “a Yoyi”, que estaba efectivamente sentada del otro lado.