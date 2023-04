Fueron vegetarianos durante ocho años, pero decidieron volver a comer carne y mostraron su reacción

escuchar

“¡Los he extrañado mucho, tacos de carne!”. Así reaccionó una pareja de Kentucky que visitó un restaurante mexicano para comer su plato favorito después de haber sido vegetarianos por más de ocho años. Ambos se grabaron en el momento en el que probaron el primer bocado y su reacción generó una ola de comentarios en redes sociales.

Los videos, publicados en la cuenta @asparagus.tempura en TikTok, muestran las dos perspectivas de la pareja tras cenar en un restaurante de Louisville. En un primer momento, apareció la mujer lista para probar un plato compuesto por arroz y unos tacos de carne. Luego de dar el primer bocado, mostró una sonrisa de satisfacción y procedió a terminar su comida. “Mmmm. Sabe bien. Me importa un comino lo que la gente diga”, se escuchó en el clip.

Una mujer mostró su reacción al comer tacos de carne tras ocho años de vegetarianismo

Por otro lado, el joven ordenó a la moza unas enchiladas de pollo (un plato mexicano que consta de tortilla de maíz enrollada y rellena con pollo), acompañadas de porotos y arroz. Cuando degustó su orden no pudo contener su emoción y asintió en varias ocasiones frente a la cámara como signo de aprobación. “Le encanta”, expresó su pareja.

Un hombre mostró su reacción al comer carne tras ocho años de ser vegetariana

En conjunto, los videos sumaron casi 6,5 millones de reproducciones en TikTok y cientos de comentarios de la comunidad virtual. La mayoría compartió su sentimiento tras comer carne después de mucho tiempo: “Yo también tengo antojo de tacos. ¡Estoy tan contenta de que los hayas disfrutado! ¡Con carne o sin carne, la comida es combustible y debe ser una experiencia positiva!”; “Mi primera comida cuando regresé a la carne fueron bastones de pollo”; “Qué mejor comida para celebrar. Los platos mexicanos son una bomba”.

Otros, sin embargo, mostraron su molestia con los creadores de contenido por consumir carne. Ante esta ola de señalamientos, la mujer contestó en un tercer video: “Yo creo que deberíamos dejar los juicios de valor fuera porque todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quiera. Mientras comas, eso es lo que importa, y yo, personalmente, en el pasado he tenido una relación muy dura con la comida, así que decidí que lo mejor para mí es no tener ninguna restricción en mi dieta. Probablemente no coma mucha carne, pero si decido hacerlo, puedo hacerlo”.

Una mujer contestó a las críticas que le hicieron por comer carne

¿Vegetarianos o carnívoros, qué es lo mejor?

El vegetarianismo se ha convertido en un tema muy debatido en los últimos años, sobre si ofrece o no más beneficios para la salud que la dieta omnívora. Sin embargo, especialistas de Mayo Clinic, en EE.UU., aseguraron que combinar carnes y vegetales es lo mejor para gozar de los nutrientes que ambos aportan. “La proteína de origen vegetal brinda muchos beneficios para la salud y puede ser menos costosa que la carne. Una forma de obtener estos beneficios es elegir una comida sin carne una o dos veces a la semana”, detallaron.

Por otro lado, la necesidad de proteínas varía según la edad, el peso, el estado de salud, un embarazo y nivel de actividad, entre otros factores, según el mismo portal citado. Una persona adulta, por ejemplo, necesita aproximadamente entre 142 a 198 gramos por día. Por lo que, pueden elegir entre consumir carne (aunque contiene más calorías), u otros derivados como huevos, leche baja en grasa, frijoles, arvejas, lentejas, soja, nueces y semillas sin sal.

El portal especializado Healthline, con sede en San Francisco, está de acuerdo con esta perspectiva, siempre y cuando se seleccione cuidadosamente su origen y calidad. “Al elegir carnes magras y limitar el consumo de carnes rojas y procesadas, se pueden obtener los beneficios nutricionales de la carne sin aumentar el riesgo de problemas de salud”, señalan.

