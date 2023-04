Vio una extraña escena de un ave tratando de nadar en Canadá, pero cuando se acercó descubrió algo impensado

escuchar

Un hombre se encontraba en los alrededores de la isla Vancouver, en Canadá, y observó a un águila calva que nadaba sobre el agua con sus alas, en lugar de volar. Por un momento, creyó que estaba herida y se acercó para ayudarla. No obstante, la situación dio un giro cuando el animal mostró por qué estaba tan agitado: entre sus garras llevaba su alimento: una gran presa marina.

El joven compartió el video y su experiencia en su cuenta de Instagram (@wonderfulremark) el pasado lunes. “Aquí hay algo que no se ve todos los días. Pensé que se ahogaba, así que me acerqué para ayudar, pero solo descubrí que nadaba con su comida”, escribió en la publicación. En el clip se ve al ave rapaz moverse lenta y agitadamente a través del agua. Sus alas se extienden, pero no emprende el vuelo, sino que las usa como remos, para moverse.

Un hombre captó imágenes de un águila mientras cazaba su comida en Canadá

Al final de la grabación, se ve al águila llegar a un tronco que se encuentra sobre el agua. Ahí detuvo su camino y mostró lo que tenía entre sus garras. “Oh por dios, ese es un pez enorme”, se oye decir al hombre que graba.

Los usuarios que reprodujeron su grabación quedaron sorprendidos ante las imágenes. No dudaron en expresarlo a través de varios comentarios: “Guau, es genial que hayas atrapado esto. Estaba tan preocupada al principio. ¡Qué fuerza increíble!”; “Gran clip, gracias por compartir”; “Uno de mis pájaros favoritos. Increíble, no sabía que podían hacer esto”; “No puede liberarse (el pez), sus garras simplemente no lo permiten, qué increíble lo fuertes que son. ¡Qué cosa tan genial para ver!”.

El tipo de plumas de las águilas les permite ser buenas nadadoras Unsplash

¿Por qué no despegó el águila?

Las águilas calvas son fuertes, agresivas y rapaces, por lo que es común que desciendan, atrapen a sus presas y vuelvan a las alturas. Sin embargo, hay ocasiones en las que no les es posible emprender el vuelo con facilidad tras cazar a sus víctimas, sobre todo cuando estas son muy pesadas. Eso fue lo que le sucedió al ave de la isla Vancouver. El peso que puedan cargar las águilas no solo depende de sus alas, sino también de la velocidad con la que se muevan, según se explicó en el sitio oficial del Departamento de Pesca y Caza de Alaska.

Lo anterior significa que, cuanto más rápido vuele un águila, mayor será su potencial de carga. Si una de estas aves frena por completo su vuelo y baja al agua para atrapar un pez, tendrá una capacidad menor, a diferencia de las que descienden en picada a 30 kilómetros por hora, cazan al animal y siguen con su vuelo. Estas últimas contarán con el impulso y la velocidad suficiente para llevar más peso.

Es común que las águilas naden con sus presas marinas hasta la orilla del agua Unsplash

No obstante, a pesar de las dificultades, para estos ejemplares es una práctica habitual el cazar en el agua y nadar con sus presas, aunque luego no puedan volar. “Es común para ellas atrapar un pez que es demasiado pesado para volar con él. No pueden despegar, pero pueden arrastrarlo hasta la orilla, si reman con sus alas. Son muy buenos nadadores, tienen plumón grueso por lo que flotan bastante bien”, afirmó Mike Jacobson, especialista en manejo de águilas y extrabajador del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE.UU.

LA NACION