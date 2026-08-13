Oficial y confirmado: todos los candidatos demócratas a las elecciones primarias de Florida 2026

La División de Elecciones de Florida publicó el registro de aspirantes habilitados para el proceso electoral de las primarias del 18 de agosto. El listado incluye candidatos demócratas para el Senado, la Cámara de Representantes, cargos estatales y la Legislatura, además de quienes avanzarán directo a las elecciones generales debido a la falta de contrincantes.

La lista oficial demócrata en las principales contiendas

En el Partido Demócrata figuran aspirantes a senador federal, representantes en los 28 distritos congresionales, gobernador, procurador general, director financiero, comisionado de Agricultura y cargos de la Legislatura estatal. De acuerdo con la información oficial, cada uno se encuentra habilitado para competir por la nominación rumbo a las elecciones generales del 3 de noviembre.

Los floridanos eligen sus candidatos para cargos federales y estatales Imagen generada con IA

Para senador de EE.UU. solo dos precandidatos disputarán la nominación:

Angie Nixon , miembro de la Cámara de Representantes de Florida.

, miembro de la Cámara de Representantes de Florida. Alex Vindman, teniente coronel retirado.

Entre los nombres registrados para gobernador de Florida figuran:

David Jolly , exmiembro de la Cámara de Representantes de EE.UU., quien anunció a Gwen Graham como su compañera de formula.

, exmiembro de la Cámara de Representantes de EE.UU., quien anunció a Gwen Graham como su compañera de formula. Evelyn Castillo-Bach , directora ejecutiva de Balanced Justice Network – Changing the System, una organización que aboga por la reforma de la justicia penal.

, directora ejecutiva de Balanced Justice Network – Changing the System, una organización que aboga por la reforma de la justicia penal. Thomas Eloy Fernandez , nacido en Cuba con 20 años en la Fuerza Aérea de EE.UU.

, nacido en Cuba con 20 años en la Fuerza Aérea de EE.UU. Dayna Marie Foster , exprofesora de matemáticas en Fort Lauderdale High School.

, exprofesora de matemáticas en Fort Lauderdale High School. Dotie Joseph , miembro de la Cámara de Representantes de Florida.

, miembro de la Cámara de Representantes de Florida. Stephann Norman, ciudadano de Tampa.

En la contienda por procurador general, el exsenador de Florida Jose Javier Rodriguez pasó directamente a las generales debido a la falta de contrincantes. Mientras que Earle Ford y Annette Taddeo figuran para director financiero.

Para comisionado de agricultura están registrados:

Joey Mendoza Atkins

Donald A. “Don” Prichard

Los electores inscritos como demócratas o republicanos pueden votar por los precandidatos de su partido Freepik

Candidatos demócratas a la Cámara de Representantes de EE.UU. y otros cargos locales

La nómina demócrata para los 28 distritos federales incluye:

Distrito 1 : Gay Valimont

: Gay Valimont Distrito 2 : Yen Bailey, Brice Barnes, Amanda Marie Green, Nicholas Zateslo

: Yen Bailey, Brice Barnes, Amanda Marie Green, Nicholas Zateslo Distrito 3 : Troy Albers, Seth Harp, George Hubac, Tom Wells

: Troy Albers, Seth Harp, George Hubac, Tom Wells Distrito 4 : LaShonda “L.J.” Holloway, Michael Kirwan, Brit Robinson

: LaShonda “L.J.” Holloway, Michael Kirwan, Brit Robinson Distrito 5 : Rachel Grage, Alex Hazen, Mark Heggestad

: Rachel Grage, Alex Hazen, Mark Heggestad Distrito 6 : Robert David Cooper II, Steve Morgan, Ronnie “Ron” Murchinson-Rivera, Eric Yonce

: Robert David Cooper II, Steve Morgan, Ronnie “Ron” Murchinson-Rivera, Eric Yonce Distrito 7 : Bale Dalton, Alan Grayson, Marialana Kinter

: Bale Dalton, Alan Grayson, Marialana Kinter Distrito 8 : Jennifer Jenkins

: Jennifer Jenkins Distrito 9 : Darren Soto

: Darren Soto Distrito 10 : Maxwell Alejandro Frost

: Maxwell Alejandro Frost Distrito 11 : James Pericola, Royal Webster, Dan Williams

: James Pericola, Royal Webster, Dan Williams Distrito 12 : Darren McAuley, Kimberly Overman

: Darren McAuley, Kimberly Overman Distrito 13 : Leela Gray, John William Liccione , Brandt Robinson.

: Leela Gray, , Brandt Robinson. Distrito 14 : Kathy Castor

: Kathy Castor Distrito 15 : Christopher Irizarry, Robert People

: Christopher Irizarry, Robert People Distrito 16 : Jon Harris, Kelly Kirschner, Tamika Lyles, Glenn Pearson, Jan Schneider

: Jon Harris, Kelly Kirschner, Tamika Lyles, Glenn Pearson, Jan Schneider Distrito 17 : Matthew Montavon, Allen L. Spence Jr.

: Matthew Montavon, Allen L. Spence Jr. Distrito 18 : Curtis Gibson

: Curtis Gibson Distrito 19 : Victor Arias, Robert M. Neeld, Howard Sapp

: Victor Arias, Robert M. Neeld, Howard Sapp Distrito 20 : Luther “UncleLuke” Campbell, Sheila Cherfilus-McCormick, Dale V.C. Holness, Elijah Manley, Debbie Wasserman Schultz

: Luther “UncleLuke” Campbell, Sheila Cherfilus-McCormick, Dale V.C. Holness, Elijah Manley, Debbie Wasserman Schultz Distrito 21 : James T. Martin, Bernard Taylor

: James T. Martin, Bernard Taylor Distrito 22 : Pia Dandiya, Kaysia Earley

: Pia Dandiya, Kaysia Earley Distrito 23 : Victoria Doyle, Lois Frankel, Mark Piper

: Victoria Doyle, Lois Frankel, Mark Piper Distrito 24 : Marshall L. Davis Sr., Oliver G. Gilbert III, Shevrin “Shev” Jones, Kendrick Meek, Rudolph Moise, Jean Monestime, Roderick Vereen

: Marshall L. Davis Sr., Oliver G. Gilbert III, Shevrin “Shev” Jones, Kendrick Meek, Rudolph Moise, Jean Monestime, Roderick Vereen Distrito 25 : Oliver Adams Larkin, Jared Moskowitz

: Oliver Adams Larkin, Jared Moskowitz Distrito 26 : Nicole Locklin

: Nicole Locklin Distrito 27 : Robin Peguero, Eliott Rodriguez

: Robin Peguero, Eliott Rodriguez Distrito 28: Phil “Felipe” Ehr

Por otro lado, los aspirantes a senador estatal (por Distrito) son:

Distrito 2 : Lauren Donahoo

: Lauren Donahoo Distrito 6 : Jason Bellamy-Fults

: Jason Bellamy-Fults Distrito 8 : Judy M. Ngying

: Judy M. Ngying Distritos 10 : Alexander Duncan y John Lowndes

: Alexander Duncan y John Lowndes Distrito 12 : Alfred Reynolds

: Alfred Reynolds Distrito 14 : Brian Nathan

: Brian Nathan Distrito 16 : Fentrice Driskell y Michele Rayner

: Fentrice Driskell y Michele Rayner Distrito 18 : Linda Kellis Harris y Karla Kemp

: Linda Kellis Harris y Karla Kemp Distrito 20 : Gerald Baldi y John Houman

: Gerald Baldi y John Houman Distrito 22 : Lew Wasserman

: Lew Wasserman Distrito 24 : Mack Bernand

: Mack Bernand Distrito 26 : David Silvers

: David Silvers Distrito 28 : David Silverberg

: David Silverberg Distrito 30 : Lauren Book

: Lauren Book Distrito 32 : Rosalind Osgood

: Rosalind Osgood Distrito 34 : Ashley Viola Gantt, Shannan Ighodaro y Christine Alexandria Sanon-Jules Olivo

: Ashley Viola Gantt, Shannan Ighodaro y Christine Alexandria Sanon-Jules Olivo Distrito 36 : George Lavin

: George Lavin Distrito 38 : Richard Lamondin Jr.

: Richard Lamondin Jr. Distrito 40: Jose Antonio Stoute

El listado completo para representante estatal incluye numerosos candidatos en la mayoría de los 120 distritos:

Distrito 1 al 10 : Francesca Yabraian, Johnny Austin Thompson, Ingrid D. Wadsworth, John Peter Emerling, Alex Finney, Stephanie Lyn Leonard, Jerry Wyche, Gallop P. Franklin, Allison Tant, Merrillee Malwitz Jipson.

: Francesca Yabraian, Johnny Austin Thompson, Ingrid D. Wadsworth, John Peter Emerling, Alex Finney, Stephanie Lyn Leonard, Jerry Wyche, Gallop P. Franklin, Allison Tant, Merrillee Malwitz Jipson. Distrito 12 al 20 : Benjamin Sandlin, Audrey Gibson, Leslie Jean-Bart, Kimberly Daniels, Rhian Tutson, Jacob Guerrero, Heather Anne Smith, Art Stresing, Suzanna Pavelle, Lee Butler.

: Benjamin Sandlin, Audrey Gibson, Leslie Jean-Bart, Kimberly Daniels, Rhian Tutson, Jacob Guerrero, Heather Anne Smith, Art Stresing, Suzanna Pavelle, Lee Butler. Distrito 21 al 30 : Sylvain Dore, Antione Fields, Xavier J. Monroe, Malik J. Moore, Jacquelyn “Jackie” Randall, Amy Trask, Mark Leland Baker, Farmer Banks Helfrich, Robyn Elaine Lawrence, Andy Ferrari, Sammy Jackson, Don Kanfer, Edwin Munoz.

: Sylvain Dore, Antione Fields, Xavier J. Monroe, Malik J. Moore, Jacquelyn “Jackie” Randall, Amy Trask, Mark Leland Baker, Farmer Banks Helfrich, Robyn Elaine Lawrence, Andy Ferrari, Sammy Jackson, Don Kanfer, Edwin Munoz. Distrito 31 al 40 : Daniel Lewis Cicirelli, Juan J. Hinojosa, Daniel R. McDow, Jordyn Guadalupe Balderas, Eric Gray, Darryl Block, Jane Aman, Michelle DeJesus, Jarod Fox, Ra’Shon Young.

: Daniel Lewis Cicirelli, Juan J. Hinojosa, Daniel R. McDow, Jordyn Guadalupe Balderas, Eric Gray, Darryl Block, Jane Aman, Michelle DeJesus, Jarod Fox, Ra’Shon Young. Distrito 41 al 52 : Bruce Antone, Felipe Sousa Lazaballet, Daisy Morales y Samuel Vilchez Santiago, Rita Harris, Leonard Spencer, Jose Alvarez, Robert LeWayne Johnson, Jorge Figueroa, Anthony Nieves, Alethea Pugh, Robert Anzalone, Ricky Santiago, Octavio E. Hernandez., Pamala Kaye Bivins.

: Bruce Antone, Felipe Sousa Lazaballet, Daisy Morales y Samuel Vilchez Santiago, Rita Harris, Leonard Spencer, Jose Alvarez, Robert LeWayne Johnson, Jorge Figueroa, Anthony Nieves, Alethea Pugh, Robert Anzalone, Ricky Santiago, Octavio E. Hernandez., Pamala Kaye Bivins. Distrito 53 al 59 : Tony Claude, Zach Funkhouser, Jose Freites, Wendy Hoy, Bryan Beckman, Susan Rochelle Leff.

: Tony Claude, Zach Funkhouser, Jose Freites, Wendy Hoy, Bryan Beckman, Susan Rochelle Leff. Distrito 60 al 69 : Lindsay Polega-Quigley, May Thach, Kyandra Darling, Wengay “Newt” Newton, Jacqueline Coffie-Leeks, Robin L. Lockett, Conrad Schupay, John Rodriguez, Luis Salazar, Mike Suarez, Ben Braver, Jose A. “Dante” Sanchez Sanchez, Luis Viera, Tony Smith, Ashley Elizabeth Herrmann,

: Lindsay Polega-Quigley, May Thach, Kyandra Darling, Wengay “Newt” Newton, Jacqueline Coffie-Leeks, Robin L. Lockett, Conrad Schupay, John Rodriguez, Luis Salazar, Mike Suarez, Ben Braver, Jose A. “Dante” Sanchez Sanchez, Luis Viera, Tony Smith, Ashley Elizabeth Herrmann, Distrito 70 al 78 : Luther Keith Wilkins, Ocean Fitts, Harvey Shifrin, Lisa Klein, Ryan Neill, Cynthia L. Butler, Phillip Ray Carter, Cornelius Fowler, Cindy Banyai.

: Luther Keith Wilkins, Ocean Fitts, Harvey Shifrin, Lisa Klein, Ryan Neill, Cynthia L. Butler, Phillip Ray Carter, Cornelius Fowler, Cindy Banyai. Distrito 80 al 89 : William Moskal, Kim Finer, Arthur Boyer, Leigh Estes, Jennifer Massey, Wayne Richter, Elizabeth Brendel Pandich, Emily Gregory, Jervonte “Tae” Edmonds, Debra Tendrich.

: William Moskal, Kim Finer, Arthur Boyer, Leigh Estes, Jennifer Massey, Wayne Richter, Elizabeth Brendel Pandich, Emily Gregory, Jervonte “Tae” Edmonds, Debra Tendrich. Distrito 90 al 99 : Rob Long, Luis Garcia, Kelly Skidmore, August Mangeney, Elizabeth Holmes, Christine Hunschofsky, Dan Daley, Lisa Dunkley, Keith Abel, Mitch Rosenwald, Daryl Nevroy Campbell.

: Rob Long, Luis Garcia, Kelly Skidmore, August Mangeney, Elizabeth Holmes, Christine Hunschofsky, Dan Daley, Lisa Dunkley, Keith Abel, Mitch Rosenwald, Daryl Nevroy Campbell. Distrito 100 al 109 : Michael Terence Ferguson, Todd Delmay, Jayden D’Onofrio, Michael “Mike” Friend, Robin Bartleman, Felicia Simone Robinson, Marie Woodson, Lucia Baez-Geller, Ashley Litwin Diego, Wallace Aristide, Daphne Campbell, Dinah J. Escarment, Peter Walsh, James Bush III, Satin Fye, Broadway Harewood.

: Michael Terence Ferguson, Todd Delmay, Jayden D’Onofrio, Michael “Mike” Friend, Robin Bartleman, Felicia Simone Robinson, Marie Woodson, Lucia Baez-Geller, Ashley Litwin Diego, Wallace Aristide, Daphne Campbell, Dinah J. Escarment, Peter Walsh, James Bush III, Satin Fye, Broadway Harewood. Distrito 113 al 119: Justin Mendoza-Routt, Gloria Romero Roses, Marcos Reyes, Nicolas Ramos, Kevin Chambliss, Armando “A.C.” Castillo, Rey Lazaro Sordo.

El Mamdani de Florida que consiguió votos contra el demócrata titular

Cuándo se vota en las primarias de Florida

El calendario electoral establece el 18 de agosto como fecha de las elecciones primarias. El período obligatorio de votación anticipada se desarrolla entre el 8 y el 15 de este mes. El plazo para registrarse o modificar la afiliación partidaria para las primarias venció el 20 de julio.

Para las elecciones generales, previstas para el 3 de noviembre, el registro de votantes finalizará el 5 de octubre. La votación anticipada obligatoria será del 24 al 31 de octubre.

Florida utiliza primarias cerradas, por lo que la afiliación partidaria tiene incidencia en la participación en estos comicios. Los resultados oficiales son administrados conforme a los procedimientos establecidos por la División de Elecciones.