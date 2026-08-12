Mamdani confirmó que habló directamente con Trump por el TPS: la medida migratoria que le pidió activar

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, confirmó el 10 de agosto que habló directamente con Donald Trump para pedirle que restaure o extienda el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los haitianos afectados por el fin de esa protección. La confirmación ocurrió durante una conferencia de prensa en la estación Chambers Street del metro de Nueva York, donde el funcionario participó de un anuncio sobre la renovación de la terminal y un proyecto de energía térmica.

Mamdani habló con Trump y le pidió extender el TPS

De acuerdo con una transcripción oficial difundida por la Oficina del Alcalde sobre la conferencia, un periodista le preguntó si había conversado directamente con el presidente sobre la situación de los beneficiarios haitianos.

Respondió que sí y confirmó nuevamente el contacto cuando le preguntaron si se había comunicado personalmente con Trump.

El alcalde explicó que le planteó la relevancia del programa. “Hablé con el presidente y le dejé muy claro que esto es de suma importancia para esta ciudad, para nuestra economía y para el bienestar de todos los que la consideran su hogar”, afirmó.

También le señaló que el presidente tiene la facultad de extender el TPS o conceder la Salida Diferida Forzosa a los beneficiarios afectados.

Por qué Nueva York reclama mantener el TPS para los haitianos

El pedido está relacionado con las condiciones que atraviesa Haití. El funcionario sostuvo que la situación actual del país presenta similitudes con las circunstancias que llevaron a Estados Unidos a otorgar el TPS a sus ciudadanos.

También mencionó las advertencias del gobierno estadounidense para quienes consideran viajar a territorio haitiano y expresó su preocupación por la posibilidad de que personas que llevan años en Nueva York deban regresar.

Durante la misma conferencia, relató el encuentro que tuvo con una mujer haitiana beneficiaria del programa. Según contó, ambos coincidieron en un andén después de que participara en el evento National Night Out, en Bed-Stuy. La mujer se acercó, rompió a llorar y le contó que temía perder su protección migratoria.

“Estaba aterrorizada”, relató. El funcionario destacó además el papel de los neoyorquinos haitianos en sectores como la atención médica, la construcción, la hostelería y los servicios municipales.

Aproximadamente 350 mil haitianos se vieron afectados por la pérdida confirmada del TPS en Estados Unidos Fotomontaje generado con IA

Qué hace Nueva York ante la situación de los trabajadores haitianos

La ciudad también adoptó medidas para asistir a quienes podrían quedar afectados por los cambios en su autorización laboral. Según explicó el alcalde, algunas decisiones respecto de empleados con TPS fueron consecuencia de obligaciones establecidas por la legislación federal.

La administración ofrece consultas legales gratuitas para determinar si los beneficiarios pueden acceder a otras formas de autorización de trabajo. También brinda asistencia para gestionar el seguro médico y mantiene contacto con los trabajadores a través de las agencias municipales correspondientes.

La estrategia busca identificar alternativas para quienes tengan otras posibilidades de obtener un estatus legal. El funcionario mencionó, como ejemplo, a personas que podrían contar además con una visa de estudiante u otra vía migratoria.

El reclamo por el TPS y la situación en Haití

El alcalde sostuvo que la ciudad quiere evitar que los cambios afecten innecesariamente a personas que tienen otras alternativas para permanecer en Estados Unidos.

Una orden judicial confirmó que la suspensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de Haití perdió vigencia Fotomontaje realizado con IA

Al mismo tiempo, Mamdani dejó clara su posición sobre el futuro del programa y vinculó la solicitud con las condiciones que atraviesa Haití. “En cuanto a lo que queremos ver en esta ciudad y en este país, es la extensión del TPS”, afirmó.

La decisión sobre una eventual extensión corresponde al gobierno federal. En la conferencia, el funcionario sostuvo que una medida de ese tipo permitiría a los beneficiarios contar con mayor certeza sobre su situación y evitaría que la ciudad pierda trabajadores que forman parte de sectores esenciales.