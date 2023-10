escuchar

Un enfurecido hombre fue arrestado luego de que, superado por su molestia, atacó a otro conductor con un machete, en un momento que fue calificado por la policía como un “incidente de furia al volante”. El hecho ocurrió en la intersección de NW 42 Avenue y NW 36 Street. En una comunicación posterior, el departamento de la policía de Miami Springs dio a conocer que el atacante fue detenido.

Luis Ruiz-Herrera fue identificado como el agresor. De acuerdo con el clip proporcionado por la policía, el ahora detenido salió de su camioneta con un machete para atacar a la otra persona, posiblemente por una rencilla de tránsito. Cuando Ruiz-Herrera camina, el otro hombre se baja de su transporte y retrocede en un intento de ponerse a salvo. El video fue captado por un testigo que estaba en el lugar del enfrentamiento, indicó CBS News.

“La víctima pudo bajarse de su moto a tiempo y retroceder mientras Ruiz-Herrera acortaba la distancia entre ellos. El agresor blandió el machete hacia la víctima, por lo que el arma hizo contacto con el lado izquierdo de su cara”, dijo la policía de Miami Springs en un comunicado.

La víctima resultó con una herida en el rostro que no puso en riesgo su vida y el agresor huyó tras el incidente. No obstante, gracias a la evidencia, las autoridades rastrearon al sujeto y lo encontraron en su casa. “La Oficina de Detectives de Miami Springs pudo identificar y localizar a Ruiz-Herrera poco después del incidente”, se indica en el comunicado: “Fue arrestado y acusado de agresión agravada con arma mortal”. Mientras el proceso continúa, tuvo que pagar una fianza de US$10.000.

Un hombre atacó con un machete a otro conductor, en Miami Captura @miamispringspd / Instagram

De acuerdo con diversas fuentes, Ruiz-Herrera, de 61 años, se mostró arrepentido ante la policía y aceptó la agresión. A su vez, dio a conocer que la razón de su molestia fue que el otro hombre le había “faltado el respeto verbalmente a su madre”. Los agentes también le confiscaron el machete que guardaba en su camioneta.

La policía confiscó el machete del agresor @miamispringspd / Instagram

“Cuando pienso que he visto todo y he oído todo siempre hay algo nuevo, últimamente ha habido un aumento en este tipo de incidentes, sí es sorprendente”, revelaron las autoridades a Telemundo 51. “Hay muchas personas con problemas emocionales, con problemas mentales, no saber manejar el estrés no es ninguna excusa, pero se ve mucho más de eso todos los días. Asimismo, los oficiales instan a conservar la paciencia al volante. En caso de sentirse amenazados por otro individuo, es mejor pedir auxilio o llamar al 911 que involucrarse en este tipo de casos.

Arrestado tras perder el control

LA NACION