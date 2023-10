escuchar

Un video que fue grabado del lado mexicano de la frontera sur de Estados Unidos causa diferentes reacciones, como molestia e indignación por la manera en la que un Guardia Nacional de Texas maltrata a un migrante que quedó atorado en el alambre de púas al tratar de pasar con los que parecen ser sus hijos. El militar golpeó al hombre con su pie y le reclamó por la presencia del niño: “No tengo piedad de los animales”.

Las imágenes fueron registradas el pasado jueves 28 de septiembre y compartidas por la agencia Reuters, que ha documentado el paso decenas de migrantes durante los últimos días, mientras estos cruzan el río Grande cerca de un puente ferroviario en Eagle Pass, Texas.

En las imágenes se puede ver al militar mientras increpa al migrante Captura de pantalla/Reuters

Medidas en Texas para evitar la migración ilegal

La Operación Lone Star, promovida por el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha sido objeto de diferentes críticas, tanto por el trato que se les da a los migrantes, como por las medidas implementadas, como la barrera de boyas. El pasado 26 de agosto un hombre recibió un impacto de bala, en un incidente que está bajo investigación, mientras que en enero de este mismo año un militar disparó e hirió a un migrante durante un forcejeo, según los registros.

El clip actual volvió a poner en la mira a los militares de Texas. Durante más de un minuto, se le escucha al oficial hablar español para dirigirse al hombre que está en el piso: “¿Para qué me mandas a un niño? ¿Te gusta cómo sufres? Así estás asustando al niño, te dije que no, te dije por dónde. ¿Por qué demonios me mandas a un niño?”.

Los testigos de este hecho se encontraban en el lado mexicano de la frontera y se dispusieron a grabar el enfrentamiento, molestos cuando el agente fronterizo intenta detener el avance del hombre al pisar sus manos, dado que en el clip se puede escuchar a una mujer decir: “¿Qué te pasa?”, esto ante la mirada de un niño que carga a un bebé, que al parecer son los hijos del migrante.

Según la Comisión de Defensa de Indigentes de Texas (TIDC, por sus siglas en inglés), el gobernador Abbott lanzó la Operación Lone Star o Estrella Solitaria en marzo de 2021 para responder al aumento de la inmigración ilegal. En mayo emitió una declaración de desastre que ahora cubre 48 condados, en su mayoría a lo largo o cerca de la frontera. Asimismo, ordenó al Departamento de Seguridad Pública “utilizar los recursos disponibles para hacer cumplir todas las leyes federales y estatales aplicables para prevenir la actividad criminal”.

Por ahora se desconoce la nacionalidad del hombre que protagonizó el clip y ningún portavoz de la Guardia Nacional ha dado declaraciones.

El tema de la inmigración ilegal ha estado en el centro de debate entre los políticos republicanos, como Abbott, y el gobierno federal de tendencia demócrata. A esta discusión se sumaron también empresarios, como el magnate Elon Musk, quien hace unos días realizó una transmisión desde la frontera entre México y EE.UU.