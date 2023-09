escuchar

Una mujer chilena contó en redes sociales cómo fue la experiencia que vivió cuando los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) la detuvieron. La mujer estaba de vacaciones en Miami junto a un amigo y recién volvía de un crucero al que se había subido en el Estado del Sol. No obstante, ya no pudo continuar con su trayecto porque la sometieron a un interrogatorio y, posteriormente, la deportaron.

Se trata de la usuaria @bydanielaponce, quien contó que todos los años viajaba a territorio estadounidense para pasar un período de descanso con su permiso del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA). Este documento, emitido por medio del Programa de Exención de Visa, lo pueden solicitar los ciudadanos de varios países elegibles, Chile es uno de ellos.

La mujer nunca había tenido problema, hasta el otoño de 2022. “Llegué el 28 de agosto y me tenía que ir el 25 de noviembre”, inició su relato. Antes de que se le cumpliera la fecha permitida por el CBP ingresó al crucero: “Cuando volviera me iba a ir a un festival de tres días, luego me regresaba a casa”.

Todo transcurrió con normalidad en el viaje, hasta que llegó, junto a su amigo, nuevamente a Miami. Ahí, ambos fueron detenidos por el personal de migraciones para hacerles un interrogatorio. De acuerdo con la usuaria, no le dieron ninguna explicación de las razones por las que se necesitaba esa revisión exhaustiva. Sin embargo, ella tampoco pensaba que pudiera haber serias consecuencias.

Los oficiales les preguntaron si eran pareja. Al quedar convencidos de que no, a la tiktoker la dejaron ir. Lamentablemente, ella se quedó afuera de la oficina para esperar a su acompañante: “Estuve ahí por media hora, hasta que el policía salió y me dijo que si podía volver a entrar. Eso me pasó por buena amiga”.

En ese instante, supo que algo no andaba bien, aunque todavía no estaba segura de qué. Según contó, solo le comenzaron a dar varios documentos para firmar, sin explicarle que en realidad era el trámite para su deportación. “Yo no supe qué pasó adentro (con su amigo) o por qué me volvieron a llamar”, constató. En ese nuevo encuentro con los policías le preguntaron que si en algún momento había trabajado con el permiso ESTA y, a pesar de que ella se negó, la enviaron de regreso a su país: “Me hicieron firmar un papel de todos modos”.

El permiso ESTA está disponible para los ciudadanos de varios países Nataliya Vaitkevich / Pexels

Admitió que trabajó en EE.UU.

Por último, la mujer chilena admitió que tuvo un trabajo por varios días en territorio estadounidense. Sin embargo, no había pruebas de ello y, aun así, las autoridades la descubrieron. Por lo tanto, recomendó a sus connacionales no hacer lo mismo para evitar ser castigados ante la justicia estadounidense. En su caso, no podrá volver al país norteamericano por cinco años, que comenzaron a contar desde el 11 de noviembre de 2022, día en el que la deportaron.

La pena por trabajar con otro visado en EE.UU.

Las autoridades estadounidenses son claras respecto a los procesos para visitar su país, por lo tanto, los turistas o inmigrantes deben seguirlos para mantenerse en el margen legal. Si una persona trabaja con visa de turista, ESTA o cualquier tipo de documento no autorizado, podría tener serias consecuencias.

Las penalidades de emplearse sin el permiso correspondiente van desde multas, hasta la deportación y la prohibición de reingresar a ese país por hasta 10 años.

